ياسر جلال في مسلسل تاريخي لـ«رمضان 2020»

تحرير:التحرير ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

ياسر جلال

ينافس النجم ياسر جلال في موسم دراما رمضان المقبل لعام 2020، بمسلسل تاريخي من إنتاج "سينرجي" للمخرج حسين المنباوي، تأليف هاني سرحان، ويعقد جلسات عمل بشكل مستمر للاستقرار على الأبطال الذين سيشاركون في بطولة العمل، ومن المقرر الإعلان عن كل التفاصيل خلال الفترة المقبلة. ويعد العمل التعاون الثاني في الدراما التليفزيونية الرمضانية بين الثلاثي "النجم ياسر جلال والمخرج حسين المنباوي والسيناريست هاني سرحان" بعد أن قدموا مسلسل "لمس أكتاف" في رمضان الماضي لعام 2019، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

ويعد المسلسل الجديد هو الرابع في مسيرة الفنان ياسر جلال منذ أن تم تصعيده بطلا تليفزيونيا مطلقا من خلال مسلسل "ظل الرئيس" عام 2017، وفي العام التالي "رحيم" عام 2018، وفي عام 2019 قدم مسلسله الثالث "لمس أكتاف"، وبهذه الأعمال أصبح ياسر جلال أحد نجوم الدراما الرمضانية الكبار في مصر. آخر أعمال ياسر جلال