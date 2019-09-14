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انتخابات تونس| الرياحي ينسحب من سباق الرئاسة لصالح الزبيدي

تحرير:أ.ش.أ ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
تونس
تونس
أعلن المرشح التونسي سليم الرياحي انسحابه من سباق الرئاسة لصالح المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، وذلك من أجل المصلحة الوطنية. وقال الرياحي في كلمة بثها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:، أنه يدرك أن حظوظه لن تمكنه من الوصول إلى الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية، فضلا عن أن تونس ستتمكن من مواصلة مسارها الحالي في حال فوز الزبيدي.
ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية غدا الأحد، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية اللازمة فإنه سيتم إجراء جولة إعادة لن تتجاوز 13 أكتوبر، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وتواصل مراكز الاقتراع في الخارج فتح ابوابها أمام الناخبين التونسيين لليوم الثاني على التوالي،
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صحف

صحف عربية: روسيا تعلن انتهاء الحرب في سوريا

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع والصراع في الشرق الأوسط، مسلطة الضوء على الشأن السوري وتطورات الأزمة اليمنية. في افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن روسيا ترى أن الحرب في سوريا "انتهت فعليا"، رغم أن أرجاء واسعة من البلاد ما زالت خارجة عن سلطة حكومة دمشق، لا سيما شرق الفرات، حيث النفوذ لفصائل تدعمها الولايات المتحدة وشمال غربي البلاد. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن "الحرب في سوريا انتهت فعليا، فهذه الدولة تعود بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية السلمية".
طائرة-مسيرة (2)

مقتل 3 قادة عسكريين في قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب طرابلس

أعلن الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر مقتل 3 من القادة العسكريين في قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس. وأفاد مكتب الإعلام الحربي ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، بأن من بين القتلى آمر اللواء التاسع في مدينة ترهونة العقيد عبد الوهاب المقري والنقيب محسن الكاني قائد اللواء السابع في القوات المسلحة.
أرامكو

السيطرة على حريقين بـ"أرامكو" في السعودية بعد هجوم بالطائرات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، صباح اليوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص. وقالت الداخلية إن الحريقين اندلعا في المعملين نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية. وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه "عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار -درون-"، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.
انتخابات-تونس (2)

انسحاب مرشحين رئاسيين بتونس لصالح وزير الدفاع السابق

انسحب مرشحان رئاسيان، أمس الجمعة، من سباق الانتخابات الرئاسية في تونس، من أجل عدم تشتيت أصوات الناخبين، وتعزيز حظوظ المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، وذلك قبيل ساعات من بدء يوم الصمت الانتخابي، وأقلّ من يومين على الاقتراع. ودعا المرّشحان المنسحبان، هما رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق، ورئيس حركة "أمل تونس" الملاحق من القضاء بتهم فساد مالي، سليم الرياحي الموجود في المنفى، إلى التصويت لفائدة المرشح المستقلّ عبد الكريم الزبيدي، من "أجل المصلحة الوطنية"، وفقا لموقع العربية.
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انتخابات-تونس (2)

انسحاب مرشحين رئاسيين بتونس لصالح وزير الدفاع السابق

انسحب مرشحان رئاسيان، أمس الجمعة، من سباق الانتخابات الرئاسية في تونس، من أجل عدم تشتيت أصوات الناخبين، وتعزيز حظوظ المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، وذلك قبيل ساعات من بدء يوم الصمت الانتخابي، وأقلّ من يومين على الاقتراع. ودعا المرّشحان المنسحبان، هما رئيس حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق، ورئيس حركة "أمل تونس" الملاحق من القضاء بتهم فساد مالي، سليم الرياحي الموجود في المنفى، إلى التصويت لفائدة المرشح المستقلّ عبد الكريم الزبيدي، من "أجل المصلحة الوطنية"، وفقا لموقع العربية.
انتخابات تونس

تونس: إقبال متفاوت على مكاتب الاقتراع خارج البلاد

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء اليوم، أن مكاتب الاقتراع للرئاسيات بالدول العربية، شهدت إقبالا هاما جدا، اليوم، فيما كان الإقبال أضعف في باقي الدول، إذ كشف رئيس الهيئة، نبيل بفون، «أنه إلى حدود منتصف نهار اليوم بتوقيت جرينتش، تم فتح نحو 80 بالمئة من مكاتب الاقتراع بالخارج، أي حوالي 340 مكتبا»، مضيفا: «أن مكاتب الاقتراع في القارة الأمريكية ستفتح أبوابها نهاية هذا اليوم»، موضحًا أن مكاتب الاقتراع الأولى التي فتحت أبوابها أمام الناخبين، كانت في مدينتي جاكرتا الإندونيسية وسيدني الأسترالية، وفي الدول العربية، بحسب روسيا اليوم.
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تونس: فتح 80 % من مكاتب الاقتراع للانتخابات بالخارج

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن نسبة 80 بالمائة من مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية في الخارج قد فتحت بعد منتصف يوم الجمعة، إذ أوضح نبيل بفون رئيس الهيئة، أن 43 مركز اقتراع قد أصبحت مفتوحة أمام الناخبين التونسيين بالخارج، في أول أيام الاقتراع التي ستجرى على مدى 3 أيام. وانطلق تصويت التونسيين بالخارج، اليوم، من مركز التصويت الوحيد في أستراليا، وفق فيديو نشرته منذ قليل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
الأمم-المتحدة

مسؤول أممي: مصر حققت إنجازا مذهلا في الصحة الإنجابية

قال رامز الأكباروف مدير السياسات والاستراتيجيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في مجال نشر برامج تنظيم الأسرة، إيمانا منها بضرورة توافر هذه الوسائل للمواطنين بشكل مجاني، منوها بأنه يوجد تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال توفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين، جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الندوة الوزارية الدولية الـ16 للشراكة جنوب - جنوب حول السكان والتنمية، والمنعقدة في تونس على مدار يومين بمشاركة مصر.
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