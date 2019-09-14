انتخابات تونس| الرياحي ينسحب من سباق الرئاسة لصالح الزبيدي

تحرير:أ.ش.أ ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

تونس

أعلن المرشح التونسي سليم الرياحي انسحابه من سباق الرئاسة لصالح المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، وذلك من أجل المصلحة الوطنية. وقال الرياحي في كلمة بثها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:، أنه يدرك أن حظوظه لن تمكنه من الوصول إلى الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية، فضلا عن أن تونس ستتمكن من مواصلة مسارها الحالي في حال فوز الزبيدي.

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية غدا الأحد، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية اللازمة فإنه سيتم إجراء جولة إعادة لن تتجاوز 13 أكتوبر، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وتواصل مراكز الاقتراع في الخارج فتح ابوابها أمام الناخبين التونسيين لليوم الثاني على التوالي،