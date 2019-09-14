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موسم العودة إلى الجنوب

عمرو حسنى
بقلم: عمرو حسنى
عمرو حسنى
١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
هجرة - تعبيرية
هجرة - تعبيرية
عبقرية عنوان رواية الطيب صالح الرائعة «موسم الهجرة إلى الشمال» تكمن فى أن هجرات الطيور والحيوانات التى لا تملك القدرة على مواصلة الحياة فى الصقيع تتم عادةً فى بداية فصل الشتاء بالاتجاه جنوبا، حيث الدفء والطعام الوفير. أما الهجرات نحو الشمال البارد فلا يقوم بها سوى الإنسان عندما يفقد القدرة على مواصلة الحياة فى بلاده الجنوبية الدافئة، فيتخذ طريقه مُرغما نحو بلدان بعينها طلبا للرزق أو انطلاقا نحو الحرية؛ لكى يتخفف من القيود على عقله وجسده.
من حق المهاجر بالطبع أن يحمل جزءا من عاداته وتقاليده فى حقائبه، ولا توجد مشكلة كبيرة فى ذلك، ما دام عدَّها مقتنياته الخاصة التى تزين مساحته الشخصية فى حياته الجديدة. لكن المشكلة هى إصرار المهاجر فى كثير من الأحيان على الخروج بتلك التقاليد والعادات إلى المجال العام حتى ولو كانت تتعارض مع الأطر القانونية
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محاولة فى تهدئة سوء الفهم المتبادل (1/2)

يشهد عالمنا عمليات تحول كبرى، فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، والتطور المذهل للثورة الرقمية، والدور المتنامى الذى تلعبه الروبوتات فى الاقتصادات العالمية، وتأثير ذلك على مفهوم العمل الإنسانى، وما يترتب عليه من الاستغناء عن عشرات الملايين من العاملين وتركهم لوظائفهم، يقدرها بعضهم بخمسين مليون شخص عام 2030، وذلك بسبب الروبوتات والرقمنة.
الصين تحقق حلم البشرية على القمر

طلع البدر علينا ولا يزال... (3)

ما أحوجنا إلى نظرة منك سيدنا يا صاحب الهجرة.. -صلَّى الله عليك وملائكته- وما أشد احتياجنا إلى نفحة منك.. ولفحة منك.. وطاقة جديدة من آثارك ومآثرك ومأثوراتك ومروياتك وأطروحاتك، إنها (الحبل السري) الذي يريدون أن يقطعوه، سكاكينهم حادة وحارة ومسنونة، ومن يملك السكين فدونه مسكين، ونحن مسكونون بالأوجاع.. لكننا نقاوم ونقوم، حين تتجلى مناسبة من مناسباتنا الجوهرية فنتخلى عن الهوامش، ونتحلى بإيقاظ المزيد من الشعور القومي، وتؤجج فينا نار الولاء.
مصطفى-اللباد (2)

مصطفى اللبّاد.. من حدائق الأحزان إلى سلام الروح

أحيانا يبدو لى تعبير سفر طويل فى الغروب المستمد، من كتاب الخروج للنهار أحد مواريثنا العظمى، هو الوصف الملائم فى مواجهة حقيقة الحقائق، لأنه يضفى بعضا من السكينة على الألم العميق الذى يسرى فى القلب والعقل إزاء الغياب الجسدى للأحبة المقربين إلى الذات، والذى شكل حضورهم فى الحياة معانى الحب والصداقة والألفة، ووهج الحضور سواء من خلال أفكارهم، أو سلوكهم، أو من وجودهم فى حياة الآخرين.
غار ثور

طلع البدر علينا.. ولا يزال (2)

وفي كل عام تتجلى إشراقات الهجرة المحمدية العظيمة كحدث تاريخي لا يزال، وسيظل، مفعما بالحضور الآنـي والآتـي أيضا، إذ هو من التحولات التي تتأبى على أن تكمن أو تقبع في خزانة التاريخ متحفيا، شأنها غير شأن أحداث كثيرة وحوادث شتى.. كثيرة هي الإشارات والبشارات التي تفيض على كل ذي حجر من كينونة وسيرورة وصيرورة صاحب الهجرة العظيمة، صلى الله عليه وملائكته، بجمالياتها ومتوالياتها ومتتالياتها، وعلى رأسها منظومة (نهجر لنهاجر) التي سننهل منها في التجليات القادمة.
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أحداث-11-سبتمبر

محاولة فى تهدئة سوء الفهم المتبادل (1/2)

يشهد عالمنا عمليات تحول كبرى، فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، والتطور المذهل للثورة الرقمية، والدور المتنامى الذى تلعبه الروبوتات فى الاقتصادات العالمية، وتأثير ذلك على مفهوم العمل الإنسانى، وما يترتب عليه من الاستغناء عن عشرات الملايين من العاملين وتركهم لوظائفهم، يقدرها بعضهم بخمسين مليون شخص عام 2030، وذلك بسبب الروبوتات والرقمنة.
غار ثور

طلع البدر علينا.. ولا يزال (2)

وفي كل عام تتجلى إشراقات الهجرة المحمدية العظيمة كحدث تاريخي لا يزال، وسيظل، مفعما بالحضور الآنـي والآتـي أيضا، إذ هو من التحولات التي تتأبى على أن تكمن أو تقبع في خزانة التاريخ متحفيا، شأنها غير شأن أحداث كثيرة وحوادث شتى.. كثيرة هي الإشارات والبشارات التي تفيض على كل ذي حجر من كينونة وسيرورة وصيرورة صاحب الهجرة العظيمة، صلى الله عليه وملائكته، بجمالياتها ومتوالياتها ومتتالياتها، وعلى رأسها منظومة (نهجر لنهاجر) التي سننهل منها في التجليات القادمة.
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