تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام جينيراسيون فوت

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

الزمالك

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأسند كاف إدارة المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيده، ويتكون طاقم التحكيم من دحان بيده، ويعاونه حمدين ديبا والشيخ مامادو، ومعهم لمغيفري بوشعيب حكما رابعا. ويبحث الزمالك عن تحقيق نتيجة طيبة تسهل مهمته في مباراة الإياب، خصوصًا أن الفريق الأبيض يبحث عن استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن النادي الأبيض منذ عام 2002، علمًا بأنه توج بالكونفيدرالية الموسم الماضي.

ويعاني الزمالك من غياب بعض نجومه، وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا؛ للإجهاد، والمغربي محمد أوناجم وإمام عاشور لعدم القيد الإفريقي. وفي ما يلي التشكيل المتوقع للزمالك: - حراسة المرمى: محمد عواد. - خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي. - خط الوسط: