دراسة: شرب الشاي يوقف تدهور الدماغ المرتبط بالعمر

تعد هذه الدراسة الأولى التي تجد علاقة بين شرب الشاي وبنية الدماغ، لكنها ليست الأولى في العموم، إذ أشارت الدراسات إلى أن الشاي يمكنه أن يجنبك مرض السكري من النوع 2

تحرير:فيروز ياسر ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

الشاي

قد يكون شرب الشاي بالنسبة إليك إدمانا، إذ تتناول أكثر من 4 أكواب يوميا، ولكن بعض الأشخاص لا يحبون مذاقه، ويتجهون إلى تناول القهوة أو النسكافيه بكميات كبيرة كبديل يساعدهم في نشاط الدماغ في الصباح الباكر. من المعروف أن الشاي يحمل فوائد عديدة، وقد أوضحت أبحاث جديدة أن شرب الشاي يمكن أن يكون مفيدًا لعقلك، حيث يوقف التدهور المرتبط بالعمر، إذ يقول العلماء الآن إن استهلاكه بانتظام يمكن أن يكون اختيارًا بسيطًا في نمط الحياة ويساعد في الوظائف المعرفية للدماغ، خاصة مع التقدم في العمر.

طلب الباحثون من عشرات البالغين من العمر 60 عامًا أو أكثر المشاركة في مجموعة من الاختبارات المعرفية للدراسة، حيث تعرضوا للتصوير بالرنين المغناطيسي. وتم سؤال جميع المشاركين عن عدد المرات التي يشربون فيها الشاي الأخضر أو الأسود أو الصيني الأسود، وكذلك القهوة، ثم أظهرت النتائج أن المشاركين الذين شربوا الشاي