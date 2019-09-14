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دراسة: شرب الشاي يوقف تدهور الدماغ المرتبط بالعمر

تعد هذه الدراسة الأولى التي تجد علاقة بين شرب الشاي وبنية الدماغ، لكنها ليست الأولى في العموم، إذ أشارت الدراسات إلى أن الشاي يمكنه أن يجنبك مرض السكري من النوع 2
تحرير:فيروز ياسر ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
الشاي
الشاي
قد يكون شرب الشاي بالنسبة إليك إدمانا، إذ تتناول أكثر من 4 أكواب يوميا، ولكن بعض الأشخاص لا يحبون مذاقه، ويتجهون إلى تناول القهوة أو النسكافيه بكميات كبيرة كبديل يساعدهم في نشاط الدماغ في الصباح الباكر. من المعروف أن الشاي يحمل فوائد عديدة، وقد أوضحت أبحاث جديدة أن شرب الشاي يمكن أن يكون مفيدًا لعقلك، حيث يوقف التدهور المرتبط بالعمر، إذ يقول العلماء الآن إن استهلاكه بانتظام يمكن أن يكون اختيارًا بسيطًا في نمط الحياة ويساعد في الوظائف المعرفية للدماغ، خاصة مع التقدم في العمر.
طلب الباحثون من عشرات البالغين من العمر 60 عامًا أو أكثر المشاركة في مجموعة من الاختبارات المعرفية للدراسة، حيث تعرضوا للتصوير بالرنين المغناطيسي. وتم سؤال جميع المشاركين عن عدد المرات التي يشربون فيها الشاي الأخضر أو الأسود أو الصيني الأسود، وكذلك القهوة، ثم أظهرت النتائج أن المشاركين الذين شربوا الشاي
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أطعمة للحفاظ على صحة الرئة

للحفاظ على صحة الرئة.. تناول الثوم والتفاح

نحاول دائمًا تناول أطعمة صحية، للوقاية من الأمراض، والحفاظ على الصحة بشكل عام، فستجد خبراء التغذية يوصون بتناول أطعمة محددة للحفاظ على عضو محدد في جسم الإنسان؛ فعلى سبيل المثال الخضراوات الورقية مثل الخس والسبانخ، وكذلك الشوفان وزيت الزيتون، تساعد على التخسيس، وبالنسبة للعين يوصى بتناول الأطعمة التي تحتوي على البيتا كاروتين، مثل سمك السلمون والمكسرات. إضافة إلى ذلك، توجد بعض الأطعمة التي تغذي الرئة؛ مثل الثوم والسبانخ والتفاح والأسماك الدهنية، نقلا عن موقع "style craze".
الكشف-الدوري لسرطان-الثدي

للحفاظ على حياة بلا سرطان ثدي.. تناول المكسرات

توجد العديد من أنواع السرطان الخطيرة؛ على سبيل المثال، سرطان الرئة والمثانة والبروستاتا والمخ والقولون، ولكن أكثرها ألمًا هو سرطان الثدي؛ لأنه ينتزع جزءا من أنوثة المرأة، فلا يكتفي فقط بتحطيم الخلايا الصحية في جسم الإنسان، ولكنه يعمل على تشويه جزء منه؛ لذا يحاول العلماء البحث عن عقاقير طبية فعالة، من أجل التغلب عليه. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض العلاجات الطبيعية المتمثلة في استهلاك أطعمة صحية؛ مثل فول الصويا والألياف الغذائية. وذلك حسبما ذكر "times of india".
فطار صحي

تناول الألياف في الصباح يساعد على فقدان الوزن

ينصح دائما بتناول ثلاث وجبات أساسية في مواعيد محددة كل يوم، مع سناك صحي في منتصف اليوم، ولكن وجبة الإفطار تعد من الوجبات الرئيسية، التي يجب أن تحرص على تناولها، لأنها تمنح الجسم معدلات عالية من الطاقة، بجانب فقدان الوزن، ويجب أن تشتمل وجبة الإفطار على بعض العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك مصدر صحي للبروتين مثل البيض المسلوق، والخضراوات الورقية، حتى تزيد من معدلات الشبع، كما توجد خطوات لتحضير وجبة صحية، عليك اتباعها، نقلا عن "medical news today".
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فقدان-الوزن-بدون-دايت

لمرضى السكري.. هذا الدواء يساعد على فقدان الوزن

وجدت دراسة استمرت لمدة 15 عاما على آلاف الأشخاص، أن عقار الميتفورمين الذي يتناوله المصابون بمرض السكري من أجل استجابة الأنسولين، ومنع مستويات الجلوكوز في الدم من الارتفاع، لديه القدرة أيضا على إفقاد الوزن. وكشفت الدراسة عن أن تناول هذا العقار أفضل من اتباع نظام غذائي صارم وخطة لممارسة التمرينات الرياضية؛ ولهذا يقترح الباحثون أن الميتفورمين يمكن وصفه للأشخاص الذين يحاولون لفترة طويلة فقدان أوزانهم من أجل رفع معنوياتهم. وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني. قارنت الدراسة بين آثار الميتفورمين واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.
اضطراب-الاكتناز

منزلك في فوضى؟.. أنت مصاب باضطراب الاكتناز

من وقت لآخر تقوم بجولة سريعة في المنزل والنظر إلى كل شيء موجود، ثم تصنيف ما تحتاج إليه حقا والزائد على حاجتك لأنه قديم وأصبح لا يصلح للاستخدام، وفي كثير من الأحيان قد لا يهون عليك التخلص من بعض المقتنيات، فتحفظها حتى تتراكم وتعم الفوضى في منزلك. عزيزي، صعوبة تخلصك من المقتنيات التي لا قيمة لها تكشف لك عن إصابتك باضطراب الاكتناز، فلا تستطيع التخلص أو فراق بعض الأشياء؛ ما يتسبب في فوضى عارمة في المكان الذي تحتفظ فيه بهذه الأشياء. وذلك وفقا لما ذكره موقع American Psychiatric Association.
صوفي ألين

قليل من السعرات وكثير من التمرين.. كيف تحرق الدهون؟

البحث عن أبسط طريقة لفقدان الوزن يحتاج وقتا ولكن كشفت المدربة الشخصية، صوفي ألين، كيف يمكنك أن تحرق الدهون بسرعة بعد أن فقدت الوزن الزائد وتغير شكل جسمها خلال أشهر. وقالت البالغة من العمر 29 عامًا من ملبورن: "بينما يعرف معظم أخصائيي الحميات أن نقص السعرات الحرارية مهم لفقدان الدهون، إلا أن هناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها لتحقيق الوزن المطلوب". وأوضحت عبر مدونتها أنه من أجل فقدان الدهون في الجسم، نحتاج إلى إنفاق المزيد من الطاقة بدلا من استهلاك السعرات الحرارية.
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دراسة: مكملات زيت السمك لا تقي من مرض السكري النوع 2

تحمل مكملات زيت السمك العديد من الفوائد للأشخاص والحوامل على وجه الخصوص، وأشارت دراسات سابقة إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك قد تخفض احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ولكن الدراسات الحديثة تكشف أن تلك المكملات لا تفعل شيئًا لتقليل خطر الإصابة بالمرض القاتل، وذلك نتاج ما توصلت إليه منظمة الصحة العالمية. خلص الباحثون في جامعة شرق أنجليا إلى أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من مكملات زيت السمك لم يكونوا أقل عرضة للإصابة بالسكري، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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