دراسة: شرب الشاي يوقف تدهور الدماغ المرتبط بالعمر

تعد هذه الدراسة الأولى التي تجد علاقة بين شرب الشاي وبنية الدماغ، لكنها ليست الأولى في العموم، إذ أشارت الدراسات إلى أن الشاي يمكنه أن يجنبك مرض السكري من النوع 2
قد يكون شرب الشاي بالنسبة إليك إدمانا، إذ تتناول أكثر من 4 أكواب يوميا، ولكن بعض الأشخاص لا يحبون مذاقه، ويتجهون إلى تناول القهوة أو النسكافيه بكميات كبيرة كبديل يساعدهم في نشاط الدماغ في الصباح الباكر.
من المعروف أن الشاي يحمل فوائد عديدة، وقد أوضحت أبحاث جديدة أن شرب الشاي يمكن أن يكون مفيدًا لعقلك، حيث يوقف التدهور المرتبط بالعمر، إذ يقول العلماء الآن إن استهلاكه بانتظام يمكن أن يكون اختيارًا بسيطًا في نمط الحياة ويساعد في الوظائف المعرفية للدماغ، خاصة مع التقدم في العمر.
طلب الباحثون من عشرات البالغين من العمر 60 عامًا أو أكثر المشاركة في مجموعة من الاختبارات المعرفية للدراسة، حيث تعرضوا للتصوير بالرنين المغناطيسي.
وتم سؤال جميع المشاركين عن عدد المرات التي يشربون فيها الشاي الأخضر أو الأسود أو الصيني الأسود، وكذلك القهوة، ثم أظهرت النتائج أن المشاركين الذين شربوا الشاي
طلب الباحثون من عشرات البالغين من العمر 60 عامًا أو أكثر المشاركة في مجموعة من الاختبارات المعرفية للدراسة، حيث تعرضوا للتصوير بالرنين المغناطيسي.
وتم سؤال جميع المشاركين عن عدد المرات التي يشربون فيها الشاي الأخضر أو الأسود أو الصيني الأسود، وكذلك القهوة، ثم أظهرت النتائج أن المشاركين الذين شربوا الشاي 4 مرات على الأقل في الأسبوع لمدة 25 عامًا لديهم أدمغة أكثر نشاطا، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
كما قال الدكتور فنج لي، الباحث الرئيسي: "نتائجنا تقدم أول دليل على المساهمة الإيجابية لشرب الشاي في بنية الدماغ"، كما أضاف أن الباحثين يقترحون أن تناول الشاي بانتظام له تأثير وقائي ضد التدهور المرتبط بالعمر في تنظيم المخ.
وأشار إلى أنه عندما تكون الاتصالات بين مناطق المخ أكثر تنظيما، يمكن إجراء معالجة المعلومات بشكل أكثر كفاءة.
تعد هذه الدراسة هى الأولى التي تجد علاقة بين شرب الشاي وبنية الدماغ، لكنها ليست المرة الأولى التي يجد فيها العلماء فوائد لشرب الشاي، فقد أشارت الدراسات إلى أن الشاي يمكنه أن يجنب بعض الأشخاص مرض السكري من النوع 2 ويساعدك على العيش لفترة أطول.
أرجع الباحثون الألمان، في العام الماضي، الفضل في ذلك إلى مادة البوليفينول التي تعد من مضادات الأكسدة داخل الشاي للمساعدة في مكافحة الإجهاد الداخلي، ما دام يتم تناوله إلى جانب مكملات الزنك.
في عام 2017، أشارت إحدى الدراسات إلى أن الشاي يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم، كما اقترحت إحدى الدراسات أن شرب الشاي يساهم في تقليل الإصابة بالضعف المعرفي، حيث تكهن الباحثون بأن الشاي الأخضر والأسود يحتويان على مركبات نشطة بيولوجيًّا تعمل على تحسين الذاكرة.
وقال "لي": "كان الشاي مشروبًا شهيرًا منذ العصور القديمة، حيث تشير السجلات إلى الاستهلاك الذي يعود إلى نحو 2700 قبل الميلاد، في الصين، كما يتم استهلاك الشاي بطرق متنوعة، حيث تحتوي المنتجات المختلفة على مكونات منتشرة في آسيا، خاصة في الصين واليابان".
وفي النهاية، قال: "تشير دراستنا إلى أن شرب الشاي فعال في منع أو تخفيف التراجع المعرفي، وأن شرب الشاي قد يكون اختيارًا بسيطًا لنمط حياة يفيد صحة الدماغ".
تأثير الشاي فى الطاقة
على الرغم من أن الشاي يحتوي على نسبة قليلة من الكافيين، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من L-theanine، وهو مضاد للأكسدة يعمل على التحفيز من نشاط المخ، كما أنه يعطي تأثيرا مضادا للاكتئاب من خلال زيادة موجات ألفا الدماغ، التي تساعدك على التهدئة والاسترخاء، حيث أوضحت الدراسات أيضًا أن استهلاك L-theanine يساعد في الحفاظ على الانتباه والتركيز والذاكرة.
تناول الشاي الأخضر قبل النوم
أظهرت الدراسات أن الثيانين فعال للحصول على ليلة هادئة وتحفيز النوم، لتستيقظ أكثر انتعاشا، كما أن هناك أسبابا أخرى تجعلك تتناول الشاي الأخضر قبل النوم:
1- يشفي من قرحة المعدة عن طريق دعم وظيفة مضادات الأكسدة.
2- يقتل الخلايا السرطانية ويمنع نمو الورم.
3- يقلل من أعراض مرض الفصام.
4- يمنع السكتة الدماغية والنزيف الدماغي.
5- يحمي الجهاز العصبي المركزي من الأكسدة، مع ما يترتب على ذلك من الوقاية أو الحد من الأمراض التنكسية العصبية؛ مثل مرض هنتنجتون.