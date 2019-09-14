نكشف حقيقة تعيين طاقم تحكيم «نسائي» لإدارة السوبر

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

الأهلي والزمالك

أعلن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 في تمام الثامنة مساءً، بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفةً بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل ناد)، وكشف اتحاد الكرة أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأضاف في بيان عبر موقعه الرسمي: "الاتحاد المصري لكرة القدم إذ يسعده تفهم ودعم الجهات المعنية لأهمية الاستمرار والمضي قدما في نهجه بضرورة عودة الجماهير، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة بأن كل عناصر اللعبة وجماهيرها في مباراة السوبر، وكل مباراة ستكون أكثر حرصا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح الرياضية

وأضاف في بيان عبر موقعه الرسمي: "الاتحاد المصري لكرة القدم إذ يسعده تفهم ودعم الجهات المعنية لأهمية الاستمرار والمضي قدما في نهجه بضرورة عودة الجماهير، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة بأن كل عناصر اللعبة وجماهيرها في مباراة السوبر، وكل مباراة ستكون أكثر حرصا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح الرياضية والالتزام بقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة".



من جانبه نفى مصدر مسؤول في لجنة الحكام باتحاد الكرة، ما تردد عن تعيين طاقم حكام نسائي لإدارة السوبر، حيث قال المصدر إن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام يتولى مهمة استقدام طاقم حكام أوروبي، لكن ما تردد عن تعيين طاقم نسائي غير صحيح بالمرة.

