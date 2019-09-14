رياضة

نكشف حقيقة تعيين طاقم تحكيم «نسائي» لإدارة السوبر

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أعلن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 في تمام الثامنة مساءً، بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفةً بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل ناد)، وكشف اتحاد الكرة أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
وأضاف في بيان عبر موقعه الرسمي: "الاتحاد المصري لكرة القدم إذ يسعده تفهم ودعم الجهات المعنية لأهمية الاستمرار والمضي قدما في نهجه بضرورة عودة الجماهير، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة بأن كل عناصر اللعبة وجماهيرها في مباراة السوبر، وكل مباراة ستكون أكثر حرصا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح الرياضية
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ميتشو

تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام جينيراسيون فوت

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأسند كاف إدارة المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيده، ويتكون طاقم التحكيم من دحان بيده، ويعاونه حمدين ديبا والشيخ مامادو، ومعهم لمغيفري بوشعيب حكما رابعا. ويبحث الزمالك عن تحقيق نتيجة طيبة تسهل مهمته في مباراة الإياب، خصوصًا أن الفريق الأبيض يبحث عن استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن النادي الأبيض منذ عام 2002، علمًا بأنه توج بالكونفيدرالية الموسم الماضي.
هدف -الزمالك (4)

الزمالك يصطدم بجينيراسيون فوت في دوري الأبطال

يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة، في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة من دوري أبطال إفريقيا. وأسند كاف إدارة المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيده، ويتكون طاقم التحكيم من دحان بيده، ويعاونه حمدين ديبا والشيخ مامادو، ومعهم لمغيفري بوشعيب حكما رابعا. ويبحث الزمالك عن تحقيق نتيجة طيبة تسهل مهمته في مباراة الإياب، خصوصًا أن الفريق الأبيض يبحث عن استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن النادي الأبيض منذ عام 2002، علمًا بأنه توج بالكونفيدرالية الموسم الماضي.
يوفنتوس‎

يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام فيورنتينا بالكالتشيو

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، وذلك من خلال قمة الجولة التي سيحتضنها ملعب أرتيمو فرانكي، عندما يستقبل فيورنتينا نظيره يوفنتوس، ويحتل اليوفي المركز الثاني بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاك، بينما يوجد الفيولا في المركز الـ16 بدون رصيد من النقاط، وتواجه الفريقان في 160 مباراة بالدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الفوز في 77 لقاء وتعادل في 50 مباراة وخسر 33 مواجهة أحرى، ويعد يوفنتوس أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في شباك فيورنتينا بواقع 263 هدفًا.
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اتحاد-الكرة (3)

اليوم.. سحب قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد

?تقام اليوم الخميس، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبي 18 ناديًا من الأندية التي تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019 - 2020)، بأحد فنادق الزمالك وسط كوكبة من نجوم الكرة المصرية، أبرزهم محمد زيدان، عماد متعب، أحمد الكأس، عبد الستار صبري، أحمد حسن، عبد الحليم علي وغيرهم، وسيقود القرعة، حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، الذي تعهد للجبلاية بخروج الفعاليات على مستوى عال من الاحترافية، حيث استعان بتجارب سابقة للاتحاد الإفريقي.
فرحة-الاهلى‎ (6)

اتحاد الكرة يكشف عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر إجراؤها غدًا الخميس، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبى 18 ناديًا من الأندية التى تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019- 2020). وأوضح اتحاد الكرة في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لضيق القاعة التي تستضيف قرعة مسابقة الدوري الممتاز غدًا بفندق ماريوت بالزمالك، فإن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لن تتمكن من استقبال أكثر من 30 صحفيا داخل القاعة.
لجنة -اتحاد- الكرة

اتحاد الكرة يكشف سر تأجيل الإعلان عن مدرب المنتخب

كشف أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، والمتحدث باسم الاتحاد، عن أسباب تأجيل إعلان اسم مدرب منتخب مصر، بعدما كان من المحتمل إعلانه الأربعاء. وقال إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن هناك أولويات لدى اتحاد الكرة على رأسها مواعيد جدول الدوري، مشيرًا إلى أنه من الوارد مناقشة المعايير الخاصة باختيار المدرب الجديد للمنتخب الوطني، نافيًا تصريحه في وسائل الإعلام بأن الإعلان اسم المدرب سيكون يوم الأربعاء، لكنه قال حينها أن ذلك أمر وارد.
حرس-الحدود

حرس الحدود يعلن عن تعاقده مع أحمد شرويدة

أعلن مجلس إدارة نادي حرس الحدود، تعاقده مع أحمد شرويدة، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله لصفوف الفريق العسكري، في حضور طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حيث عُقدت جلسة بين الطرفين في أحد فنادق القاهرة للاتفاق على كل التفاصيل المالية، التي وافق عليها اللاعب السابق للمصري والاتحاد السكندري ونجوم المستقبل، ليضاعف من قوته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما تعاقد مساء أمس مع أحمد جعفر مهاجم فريق طلائع الجيش.
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