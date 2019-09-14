دماء في شقة الزوجية.. لغز طعن عريس في الدقهلية (صور)

تحرير:رانيا الديداموني ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

الشاب المجني عليه

«الحقني بابا».. آخر كلمتين نطق بها شاب في العقد الثاني من العمر، لم يمر على زواجه أكثر من 25 يومًا، من قرية السماحية الكبرى التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ دخل في غيبوبة شديدة ويرقد بغرفة العناية المركزة في مستشفى المنصورة الدولي، إثر تلقيه 4 طعنات بسكين، في الكتف والبطن تسببت طعنة نافذة في تهتك الكلى اليسرى واستئصالها وأخرى في قطع بصباع اليد. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بالحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

وانتقل ضباط البحث الجنائي إلى مكان البلاغ للمعاينة، وتبين أن المجني عليه يدعى "محمد.س.ح"، 32 عامًا، يعمل خارج البلاد وعاد ليتزوج، وغرق محتويات الشقة بالدماء ووجود السكين التي طُعن بها في صالة الشقة، وأنه يقطن مع عروسه في منزل مملوك لوالده.وبسؤال والده، أكد أن نجله عاد معه إلى المنزل، مساء وقوع الجريمة