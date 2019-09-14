جريمة

دماء في شقة الزوجية.. لغز طعن عريس في الدقهلية (صور)

تحرير:رانيا الديداموني ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
الشاب المجني عليه
الشاب المجني عليه
«الحقني بابا».. آخر كلمتين نطق بها شاب في العقد الثاني من العمر، لم يمر على زواجه أكثر من 25 يومًا، من قرية السماحية الكبرى التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ دخل في غيبوبة شديدة ويرقد بغرفة العناية المركزة في مستشفى المنصورة الدولي، إثر تلقيه 4 طعنات بسكين، في الكتف والبطن تسببت طعنة نافذة في تهتك الكلى اليسرى واستئصالها وأخرى في قطع بصباع اليد. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بالحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
وانتقل ضباط البحث الجنائي إلى مكان البلاغ للمعاينة، وتبين أن المجني عليه يدعى "محمد.س.ح"، 32 عامًا، يعمل خارج البلاد وعاد ليتزوج، وغرق محتويات الشقة بالدماء ووجود السكين التي طُعن بها في صالة الشقة، وأنه يقطن مع عروسه في منزل مملوك لوالده.وبسؤال والده، أكد أن نجله عاد معه إلى المنزل، مساء وقوع الجريمة
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جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

«ولاية سيناء وخلية داعش» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، منها محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء"، على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد، تسمى «ولاية سيناء»، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبنّي أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.
طعن

بعد أيام من الزفاف.. عروس تطعن زوجها وتتسبب في استئصال كليته

أقدمت عروس من قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، على طعن زوجها عدة طنعات في البطن بسكين المطبخ، أثر خلافات حادة نشبت بينهما، أسفرت عن إصابته بقطع في أصبع يده وتهتك الكلى اليسرى واستئصالها، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى اللواء هيثم حجي، مأمور قسم شرطة بلقاس، عن وصول شاب في العقد الثاني من العمر، مصاب بعدة طعنات حالته خطيرة، ادعاء تعدي من آخرين.
انهيار-شرفة-عقار

بينقلوا عزال عروسة.. مصرع شخص وإصابة 13 في انهيار «بلكونة»

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين، أثر انهيار شرفة عقار بإحدى العقارات الكائنة بعزبة تابعة إلى قرية "فرعون" بمنطقة الرأس السوداء بحي المنتزه شرق محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، أثناء قيام مواطنين بنقل الآثاث المنزلي لعروس بالعقار محل الواقعة، فيما هرولت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية المعنية ومسؤولي حي المنتزه إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، ونقل جثمان الشخص الوحيد المتوفى جراء الانهيار إلى مشرحة كوم الدكة بحي العطارين، وسط المدينة.
اطلاق- نار -في -فرح

لعنة «المجاملة» بالخرطوش تصيب شخصين في حفل زفاف

أصيب شخصان، اليوم، من "المعازيم" في أحد الأفراح بطلق نارى، بعد أن أطلق طالب أعيرة نارية بشكل عشوائي فى حفل زفاف بقرية إهناسيا الخضراء بمركز بنى سويف، ونقلا للمستشفى، وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، يفيد بإصابة شخصين من أبناء القرية، وهما "محمد أ. ح." 18 عاما، فران، مصابا بطلق ناري، ما أدى إلى إصابته برش خرطوش، وتهتك بعضد الزراع الأيمن وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، و"محمد م. ع." 35 عاما، صاحب محل، مصاب بطلق ناري أدى لإصابته برش خرطوش متفرق بالظهر، وتم تقله لمستشفى بنى سويف الجامعى.
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طعن

بعد أيام من الزفاف.. عروس تطعن زوجها وتتسبب في استئصال كليته

أقدمت عروس من قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، على طعن زوجها عدة طنعات في البطن بسكين المطبخ، أثر خلافات حادة نشبت بينهما، أسفرت عن إصابته بقطع في أصبع يده وتهتك الكلى اليسرى واستئصالها، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى اللواء هيثم حجي، مأمور قسم شرطة بلقاس، عن وصول شاب في العقد الثاني من العمر، مصاب بعدة طعنات حالته خطيرة، ادعاء تعدي من آخرين.
حريق خط غاز

اشتعال حريق هائل في خط غاز بالدقهلية (صور)

اندلعت نيران هائلة في أرض زراعية بقرية الروضة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بسبب تسريب بخط الغاز بالقرية والمار بالأرض، حيث التهمت المزروعات، وجار السيطرة على الحريق وصيانة خط الغاز عقب غلقه نهائيا للسيطرة على النيران. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بوصول إشارة إلى مركز شرطة طلخا، باندلاع حريق هائل في القرية، وهرعت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.
جثة-فتاة

العثور على أم ونجلها مدفونين في «صبة خرسانية» بقنا

بلاغ باختفاء ربة منزل وطفلها في رمضان الماضي بقرية الزوايدة بمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا شكل لغزا كبيرا وسط حيرة الأهالي ورجال الأجهزة الأمنية عن غموض اختفائهما المفاجئ، تكشفت أبعاده بعد العثور على جثتي السيدة ونجلها متحللتين ومدفونتين في منزل مهجور تحت صبة خرسانية في نجع الخرابيش على بعد عدة أمتار من منزلهما لتنطلق بعدها الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة لجمع التحريات وكشف ملابسات وغموض الواقعة المأساوية التي صارت حديث الأهالي بمركز نقادة بمحافظة قنا.
جثه -علي-الطريق (2)

كلمة السر «سرنجة».. لغز العثور على جثة شاب متحللة

رائحة كريهة قادت رجال المباحث إلى جثة مجهولة الهوية لأحد الأشخاص في ظروف غامضة، إذ عثر أهالي منطقة الميزانة التابعة لقسم شرطة كفر الدوار في محافظة البحيرة، اليوم الخميس، على جثة شاب في حالة تحلل ملقاة بين عقارين خلف المحكمة، وبجوار الجثة سرنجات بها آثار مواد مخدرة ليبلغ الأهالي على الفور شرطة النجدة التي أخطرت بدورها اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، ليوجه بانتقال قوة من المباحث إلى محل البلاغ برئاسة اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي.
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