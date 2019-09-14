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السيسي: الإرهاب لم يكن لينجح لولا وجود حواضن ورعاية دول

تحرير:أ.ش.أ ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن منظومة وفكر الإرهاب لم تكن لتنجح إلا إذا كانت تتبناها دول .مشيرا إلى أن تكلفة مكافحة الإرهاب كبيرة جدا والمعالجة والمواجهة لها تكلفتها. كما أكد السيسي في مداخلة خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب اليوم السبت، أن الجيش المصري هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة بشكل عام. وقال، إن إضعاف قدرة الدولة الوطنية هو الهدف الرئيسي للإرهاب، لافتًا إلى أن الإرهاب استخدم في تدمير سوريا وليبيا وبلدان في وسط إفريقيا واليوم يهدف إلى استنزاف الدولة المصرية.
وشدد الرئيس على أن الخطاب الديني لا بد أن يواكب العصر، مؤكدا أن الإرهاب كفكرة شيطانية الهدف منها ضرب مركز ثقل الدن للإنسانية.وقال السيسي: "أنا مش هسأل سؤال.. أنا بشكر طبعا الثراء الكبير جدا الذي تم التناول به المسألة الخاصة بالإرهاب، انا لو كنت هتكلم فيها كنت هتكلم فيها في إطار انني أجمع كل اللي سمعته
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زايد: 26 صيدلية طلبت الانضمام للتأمين الشامل في بورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إن 26 صيدلية من محافظة بورسعيد تقدمت بطلب للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية خلال تفقدها عدد من المنشأت الصحية بمحافظة بورسعيد، أنه عند اجتياز أيا منهم للمعايير الخاصة بالصيدليات سيتم اعتمادها لتنضم للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتتم إجراءات التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتبدأ في تقديم خدماتها لجميع المنتفعين بالمنظومة.
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وزيرة الصحة تعلن تطبيق نظام التأمين الشامل في بورسعيد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن تطبيق النظام الإلكتروني لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد. وصلت زايد، إلى محافظة بورسعيد، اليوم السبت، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي الشامل. واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزيرة الصحة فور وصولها لمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وعدد من من قيادات وزارة الصحة، وذلك لعقد اجتماع موسع مع قيادات التأمين الشامل لمناقشة سير العمل بالتشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية، وتفقد عدد من المنشأت الطبية.
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حرارة وشبورة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.
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السيسي عن الجيش: مركز الثقل الحقيقي في المنطقة كلها

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، عن الجيش المصري، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت.
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بحضور الرئيس.. فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب (بث مباشر)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. حضر فعاليات المؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة. ويقوم السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين والرد على أسئلتهم فى محاولة منه لإثراء وزيادة الوعى العام للمصريين بكل ما يدور فى البلاد.
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«الإرهاب والهجرة غير الشرعية».. السيسي يلتقي ماكرون

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سيادته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية. ومن جانبه رحب ماكرون بالسيسي، مثمنا مشاركته في أعمال القمة، وكذلك بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين.
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مكافحة الفساد.. ماذا يقول السيسي في قمة مجموعة السبع؟

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستعرض في كلمته أمام قمة مجموعة الدول السبع الكبرى غدا الأحد جهود تمكين المرأة في إفريقيا ودورها الكبير في مصر وإفريقيا والعالم، وما تقدمه للمجتمع من إسهامات تضعها في بؤرة التنمية والاهتمامات داخل القارة الإفريقية. ?وأوضح متحدث الرئاسة، في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسي خلال زيارته الحالية لفرنسا، أن ملف مكافحة الفساد في القارة الإفريقية سيكون حاضرا كمحور رئيسي خلال كلمة الرئيس السيسي نظرا لأنه آفة كبيرة تستنفد الموارد في القارة الافريقية
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خالد عبد الغفار يوجه بإعادة تجهيز طوارئ معهد الأورام

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الإثنين، معهد الأورام، للاطمئنان على سير العمل بالمعهد وعودته إلى أدائه الطبيعي، موجها بإعادة ترميم المنطقة الداخلية غير المستغلة في المعهد القومي للأورام؛ لإضافة خدمات جديدة للمرضى، وتسهيل دورة المريض بالمعهد، إلى جانب إعادة تجهيز طوارئ المعهد مع عمل مداخل خاصة بها، لتأثير ذلك على زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد في استقبال المرضى، كما وجه بسرعة إصلاح المكاتب الإدارية وحجرات الإداريين؛ لتمكينهم من أداء وظائفهم على الوجه الأكمل.
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