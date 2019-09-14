بالأسماء.. السيسي يكشف مخططات الدول الحاضنة للإرهاب

تحرير:أ.ش.أ ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب أن ننظر إلى مناعة الدولة المصرية طوال الوقت، موقت ان الدولة المصرية تأثرت بعد 2011، بعد مخطط إضعاف قدرة الدولة الوطنية لكي تظهر الدول الصغيرة. وأضاف السيسي، في مداخلة خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب اليوم السبت، "اتعملت منظومة الإرهاب ما كانش ينجح أبدا، الفكرة ما كنتش تقدر تكبر كده إذا كانت تتبناه دول وتعملها عناصر زي الحواضن في باكستان، وأنا هقول أسماء ومش بالعادة أني أقول أسماء دول ولكن علشان ده اتعملت في مدارس في باكستان واسمها مدارس طالبان، المدارس دي قعدت 8 سنوات يجمع فيها الشباب ودايما هما بيستفيدوا من الشباب البرئ وجرئ طموح، وقد يكون فيه شيء من الاندفاع".

وأكمل الرئيس: "تم جمعهم من دول كتير تحت زي ما قال الدكتور عكاشة الجهاد، أنا بوريكم بس لما الموضوع يستخدم لتحقيق الأهداف تضع له الأدوات كان على جرائد ومجلات عالمية مش محلية يحط المجاهدين وصورهم باللبس التقليدي بتاعهم على أنهم يقوموا بدور عظيم جدا جدا، ويتم استقبالهم في كل الدول المؤيدة والتابعة للموضوع،