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بعد تراجع التضخم.. ما مستقبل أسعار الفائدة في مصر؟

واصل معدل التضخم في مصر تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أغسطس الماضي مسجلا أدنى مستوى له منذ نحو 6 سنوات، وهو ما يدفع البنك المركزي إلى خفض آخر في سعر الفائدة
تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
رسم عدد من بنوك الاستثمار عدة سيناريوهات لمصير أسعار الفائدة في مصر، خاصة عقب الانخفاض المتتالي لمعدلات التضخم، وتشير أغلب التوقعات إلى قيام البنك المركزي المصري بخفض آخر في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، واستكمال إجراءات التيسير النقدي. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.7% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم السنوى الأساسي نحو 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقعات بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 26 سبتمبر الجاري، بدعم من هبوط معدل التضخم في أغسطس إلى مستوى أقل بفارق كبير دون نطاق مستهدف المركزي
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الذهب (2)

أسعار الذهب تتراجع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بواقع جنيهين، خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1488 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: محو الأمية أهم محاور ضبط النمو السكاني

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جهود الدولة في تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية، مشيرة إلى أنها التحدي الرئيسى للتنمية، وذلك لتأثيرها بشكل مباشر فى معدلات النمو، موضحة أن الخطة تضمنت محاور العمل الأساسية لتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال. وتستهدف خطة العام المالي الحالي 2019- 2020، برامج لضبط النمو السكاني، تتضمن الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتفعيل برامج محو الأمية، وتشغيل الإناث، ومنع عمالة الأطفال.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 14 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.37 جنيه، ونحو 16.47 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في المصرف المتحد ليسجل نحو 16.44 جنيه للبيع، و16.34 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.49 جنيه للبيع، و16.39 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني نحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم السبت 14 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1496 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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سلع-استهلاكية

سجل أدنى مستوى منذ عام 2013.. التضخم في مصر إلى أين؟

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.7% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم السنوى الأساسي نحو 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر مايو السابق عليه، ويقاس معدل التضخم من قِبَل جهاز الإحصاء باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1- 28 من كل شهر.
تعاملات بنكية (1)

خلال يومين| 9 بنوك خفضت سعر الفائدة بعد قرار المركزي

قررت نحو 5 بنوك عاملة في مصر، خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، لليوم التالي على التوالي، بينما قامت 4 بنوك أمس بخفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية، بنسبة من 1 إلى 1.5%، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك هو نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
أسعار-الفائدة (2)

تعرف على الفئات الرابحة والخاسرة من خفض سعر الفائدة

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، وتعد هذه هي المرة الثانية لخفض الفائدة خلال العام الجاري 2019. ويعرف سعر الفائدة بأنه السعر الذى يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء كان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التى ينبغى ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي فى التحكم فى عرض النقد فى التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.
البنك-المركزي

6 أسباب دفعت البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أول من أمس، الخميس، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. كما تم تخفيض أيضا سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%. وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر، حيث يعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد.
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