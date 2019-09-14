السيسي: الإرهاب يُدمر آمال الشعوب.. ويهمنا مناعة مصر

تحرير:أ.ش.أ ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة في جلسة "تقييم الإرهاب محليا وإقليميا" بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب: "نحن لدينا موقف واحد وثابت الأمم لن تستطيع أن تتقدم لحظة، آمال الشعوب وطموحاتها ومستقبلها قبل حاضرها يتم تدميره بالإرهاب، ما يهمنا في مصر، الممانعة ومناعة الدولة المصرية لابد أن تكون دائما تحت أعيننا، ولا ينبغي أن ننساه بأي شكل من الأشكال وأن نكون دائما حريصين على المناعة. وأضاف الرئيس: "الارهاب راح سوريا 2011، 2012 و2013، بقى في مصر بعد 2011 لأن مناعة الدولة المصرية في 2011 تأثرت، هو كان حراك شعبي ولكن من نتائجه وآثاره ومحصلته النهائية هو إضعاف قدرة الدولة الوطنية، وبعد إضعاف قدرة الدولة الوطنية تظهر القوى الصغيرة ووزنها النسبي يزيد مقارنة بالضعف والوهن الذي أصاب الدولة.

وأكمل: "الدول استخدمته لتحطيم سوريا وإحداث فراغ في الشرق، نكمل على الفراغ الذي حدث في العراق حتى يتم تدمير الشرق بأكمله، أنا أتحدث بشكل صريح وخطير، لما تدمر سوريا خلاص، تدمر سوريا بالحرب التقليدية، لا يوجد حرب تقليدية باستخدام أسلحة تقليدية دون مسائلة من المجتمع الدولي إلا بالإرهاب، الإرهاب شعبك وناسك