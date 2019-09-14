السيسي: الإرهاب يُدمر آمال الشعوب.. ويهمنا مناعة مصر
تحرير:أ.ش.أ
١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
الرئيس السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة في جلسة "تقييم الإرهاب محليا وإقليميا" بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب: "نحن لدينا موقف واحد وثابت الأمم لن تستطيع أن تتقدم لحظة، آمال الشعوب وطموحاتها ومستقبلها قبل حاضرها يتم تدميره بالإرهاب، ما يهمنا في مصر، الممانعة ومناعة الدولة المصرية لابد أن تكون دائما تحت أعيننا، ولا ينبغي أن ننساه بأي شكل من الأشكال وأن نكون دائما حريصين على المناعة.
وأضاف الرئيس: "الارهاب راح سوريا 2011، 2012 و2013، بقى في مصر بعد 2011 لأن مناعة الدولة المصرية في 2011 تأثرت، هو كان حراك شعبي ولكن من نتائجه وآثاره ومحصلته النهائية هو إضعاف قدرة الدولة الوطنية، وبعد إضعاف قدرة الدولة الوطنية تظهر القوى الصغيرة ووزنها النسبي يزيد مقارنة بالضعف والوهن الذي أصاب الدولة.
وأكمل: "الدول استخدمته لتحطيم سوريا وإحداث فراغ في الشرق، نكمل على الفراغ الذي حدث في العراق حتى يتم تدمير الشرق بأكمله، أنا أتحدث بشكل صريح وخطير، لما تدمر سوريا خلاص، تدمر سوريا بالحرب التقليدية، لا يوجد حرب تقليدية باستخدام أسلحة تقليدية دون مسائلة من المجتمع الدولي إلا بالإرهاب، الإرهاب شعبك وناسك
وأكمل: "الدول استخدمته لتحطيم سوريا وإحداث فراغ في الشرق، نكمل على الفراغ الذي حدث في العراق حتى يتم تدمير الشرق بأكمله، أنا أتحدث بشكل صريح وخطير، لما تدمر سوريا خلاص، تدمر سوريا بالحرب التقليدية، لا يوجد حرب تقليدية باستخدام أسلحة تقليدية دون مسائلة من المجتمع الدولي إلا بالإرهاب، الإرهاب شعبك وناسك هم من يقاتلوك".
وأوضح الرئيس: "حجم التدمير الذي تم في سوريا كبير وهائل، سوريا خرجت بقدرات الدولة بنسب قد إيه، والتكلفة كام، هاستقدم الجماعات الإرهابية والعناصر من كل دول العالم واجيبهم في معسكرات وأدربهم وأجهزهم وأدفعهم، يمكن بعبوة ناسفة أن يتم قلب الحال في مصر وقد حصل هذا من قبل، وعند حدوث ذلك يخاف الشعب، وعند مهاجمة كمين ويستشهد فيه أولادنا الكل أو مهاجمة كنيسة أو مسجد الكل بيتهز، إذا تكلفة الإرهاب وتغذيته كأداة لتدمير الدول ليست عالية، الصاروخ بالطائرة يمكن أن يكلف من مليون إلى 3 ملايين دولار، إلا أن البندقية والعبوات الناسفة تكلفتها أقل".
وتابع: "إن بقول للمصريين عندكم خيار من اثنين، يتسلم لهم يحكموا مصر، يا تقفوا، هيفضل الصراع بينا وبينهم، نحن حتى الآن لم نتصدى فكريا للقضية كما ينبغي، الناس فاكرة إننا هنضيع ديننا، فكرة الإرهاب أساسها ضرب مركز ثقل الدين للشعوب وللإنسانية"، مضيفًا: "الإرهاب مثل السرطان، الجسم ذاته يهاجم ذاته، نحن تكبدنا في مصر خسائر، ولكننا لم نتحدث عنها، وبعدين حد يجي عاوز يشوهكوا ويخوفكوا ويضيع القيمة العظيمة اللي بيعملها الجيش في مصر".