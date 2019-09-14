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السيسي عن الجيش: مركز الثقل الحقيقي في المنطقة كلها

تحرير:أ.ش.أ ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، عن الجيش المصري، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت.
وقال الرئيس: "ده جيش مصر اللي هو برضه مركز الثقل الحقيقي مش في مصر بس، في المنطقة كلها، هي جات بظروفها، آه والله جات بظروفها، فإزاي بقى، فأنت النهارده لما تيجي تسيء، ما أنا عاوز أقولكم إن الموضوع أصل على بعضه لا يتجزأ يعني النقطة دي، أنا مش هبعد عن الموضوع اللى الزملاء بيتكلموا فيه اللي هو فكرة الإرهاب،
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زايد: 26 صيدلية طلبت الانضمام للتأمين الشامل في بورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إن 26 صيدلية من محافظة بورسعيد تقدمت بطلب للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية خلال تفقدها عدد من المنشأت الصحية بمحافظة بورسعيد، أنه عند اجتياز أيا منهم للمعايير الخاصة بالصيدليات سيتم اعتمادها لتنضم للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتتم إجراءات التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتبدأ في تقديم خدماتها لجميع المنتفعين بالمنظومة.
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وزيرة الصحة تعلن تطبيق نظام التأمين الشامل في بورسعيد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن تطبيق النظام الإلكتروني لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد. وصلت زايد، إلى محافظة بورسعيد، اليوم السبت، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي الشامل. واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزيرة الصحة فور وصولها لمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وعدد من من قيادات وزارة الصحة، وذلك لعقد اجتماع موسع مع قيادات التأمين الشامل لمناقشة سير العمل بالتشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية، وتفقد عدد من المنشأت الطبية.
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حرارة وشبورة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.
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السيسي: الإرهاب يُدمر آمال الشعوب.. ويهمنا مناعة مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة في جلسة "تقييم الإرهاب محليا وإقليميا" بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب: "نحن لدينا موقف واحد وثابت الأمم لن تستطيع أن تتقدم لحظة، آمال الشعوب وطموحاتها ومستقبلها قبل حاضرها يتم تدميره بالإرهاب، ما يهمنا في مصر، الممانعة ومناعة الدولة المصرية لابد أن تكون دائما تحت أعيننا، ولا ينبغي أن ننساه بأي شكل من الأشكال وأن نكون دائما حريصين على المناعة. وأضاف الرئيس: "الارهاب راح سوريا 2011، 2012 و2013، بقى في مصر بعد 2011 لأن مناعة الدولة المصرية في 2011 تأثرت، هو كان حراك شعبي ولكن من نتائجه وآثاره ومحصلته النهائية هو إضعاف قدرة الدولة الوطنية، وبعد إضعاف قدرة الدولة الوطنية تظهر القوى الصغيرة ووزنها النسبي يزيد مقارنة بالضعف والوهن الذي أصاب الدولة.
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السيسي: الإرهاب لم يكن لينجح لولا وجود حواضن ورعاية دول

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن منظومة وفكر الإرهاب لم تكن لتنجح إلا إذا كانت تتبناها دول .مشيرا إلى أن تكلفة مكافحة الإرهاب كبيرة جدا والمعالجة والمواجهة لها تكلفتها. كما أكد السيسي في مداخلة خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب اليوم السبت، أن الجيش المصري هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة بشكل عام. وقال، إن إضعاف قدرة الدولة الوطنية هو الهدف الرئيسي للإرهاب، لافتًا إلى أن الإرهاب استخدم في تدمير سوريا وليبيا وبلدان في وسط إفريقيا واليوم يهدف إلى استنزاف الدولة المصرية.
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بحضور الرئيس.. فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب (بث مباشر)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. حضر فعاليات المؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة. ويقوم السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين والرد على أسئلتهم فى محاولة منه لإثراء وزيادة الوعى العام للمصريين بكل ما يدور فى البلاد.
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التقى مقاتلي الجيش الثاني.. رئيس الأركان يتفقد تأمين مجرى قناة السويس

بغرض الاطمئنان على جاهزية القوات لأداء المهام ومراجعة إجراءات تأمين المرافق الحيوية، تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني شرق وغرب القناة للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.
الجيش-المصرى

الإفتاء ترد على المشككين في أحاديث فضل الجيش المصري

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأحاديث النبوية الشريفة المذكورة في مصر وأهل مصر وفضائل الجيش المصري وأنه خير أجناد الأرض وأن مصر وأهلها في رباط إلى يوم الدين، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم بمصر وأهلها خيرا أحاديث صحيحة مائة في المائة ولا طعن عليها، مشددة على أن الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في السنة النبوية المطهرة عن مصر صحيحة المعاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مطعن على مضامينها بوجه من الوجوه، لأن الأئمة تلقت روايتها بالقبول ولم تردها.
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