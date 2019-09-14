السيسي عن الجيش: مركز الثقل الحقيقي في المنطقة كلها

تحرير:أ.ش.أ ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

الرئيس السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، عن الجيش المصري، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت.

وقال الرئيس: "ده جيش مصر اللي هو برضه مركز الثقل الحقيقي مش في مصر بس، في المنطقة كلها، هي جات بظروفها، آه والله جات بظروفها، فإزاي بقى، فأنت النهارده لما تيجي تسيء، ما أنا عاوز أقولكم إن الموضوع أصل على بعضه لا يتجزأ يعني النقطة دي، أنا مش هبعد عن الموضوع اللى الزملاء بيتكلموا فيه اللي هو فكرة الإرهاب،