السيسي عن الجيش: مركز الثقل الحقيقي في المنطقة كلها
تحرير:أ.ش.أ
١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
الرئيس السيسي
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، عن الجيش المصري، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت.
وقال الرئيس: "ده جيش مصر اللي هو برضه مركز الثقل الحقيقي مش في مصر بس، في المنطقة كلها، هي جات بظروفها، آه والله جات بظروفها، فإزاي بقى، فأنت النهارده لما تيجي تسيء، ما أنا عاوز أقولكم إن الموضوع أصل على بعضه لا يتجزأ يعني النقطة دي، أنا مش هبعد عن الموضوع اللى الزملاء بيتكلموا فيه اللي هو فكرة الإرهاب،
وقال الرئيس: "ده جيش مصر اللي هو برضه مركز الثقل الحقيقي مش في مصر بس، في المنطقة كلها، هي جات بظروفها، آه والله جات بظروفها، فإزاي بقى، فأنت النهارده لما تيجي تسيء، ما أنا عاوز أقولكم إن الموضوع أصل على بعضه لا يتجزأ يعني النقطة دي، أنا مش هبعد عن الموضوع اللى الزملاء بيتكلموا فيه اللي هو فكرة الإرهاب، لكن الموضوع كله أصبح فيه نقاط تواصل كثيرة جدا أو خطوط تواصل كثيرة جدا أو نقاط تماس كثيرة جدا بين الموضوعات بعضها بعضا، أنا في النهاية بقى عاوز أوقع مصر طيب أوقعها إزاي، إزاي أوقعها والدولة ماشية بالطريقة دي، أنا بقولكم والله كلام مهم أوي، فهو الفكرة أنت عاوز توقع مصر هتوقعها إزاي، مش هتقع مصر إلا لما جيشها يقع".
وأضاف السيسي: "طيب ما في 2011 وكل المؤامرة اللي اتعملت كانت اتعملت على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، ليه؟ علشان دي مراكز الثقل التي تستطيع أن تحمي الدولة من السقوط في أيدي هذه القوى، طيب منجحش، طيب ندخل ونجرب ونقود الدولة، طيب لما نيجي نقود الدولة ونفشل في قيادتها فشل ذريع جدا، ليه؟ أنا قلت الكلام ده قبل كده، أنت متعلم حاجة واحدة بس، وعلوم بناء قيام الدول دي قصص تانية خالص، الكلام اللي أنا بقوله ده قلته لكل القوى السياسية والدينية اللي أنا قابلتها وأنا مدير المخابرات الحربية، قلت لهم معندكمش مركز دراسات واحد، معندكمش، فإنتم إزاي هتبقوا جاهزين لإدارة دول، وإنتم حتى الفكرة والعلم وعلم الدول مش مهتمين بيه".