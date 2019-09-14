رياضة

إيهاب جلال يرفع شعار التحدي أمام بطل زنجبار

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
أكد إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، أنه يسعى لحسم تأهله للدور المقبل في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، خلال لقاء الذهاب، وذلك حين يواجه المصري ماليندي سيتي بطل زنجبار، غدًا الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية. إيهاب جلال قال في المؤتمر الصحفي: "هدفي هو حسم التأهل للدور المقبل من البطولة خلال مباراة الغد، والفريق في أعلى درجات تركيزه حاليا من أجل تحقيق ذلك، وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، تعطي دفعة معنوية للاعبين قبل مباراة العودة والتي تقام بعد نحو أسبوعين".
وواصل جلال: "شاهدنا مباراتين لماليندي واستطاع من خلالهما الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه، وهم يتمتعون بخط وسط قوي، يعد أقوى خطوط الفريق". وأردف مدرب المصري: "أرضية ملعب المباراة سيئة جدا، وهذا سيؤثر على اللاعبين. نعم إن الفريق تأقلم بعض الشيء على الملعب، لكن تظل الأفضلية لماليندي الذي اعتاد اللعب
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ريال مدريد

بنزيما يقود ريال مدريد للفوز بثلاثية على ليفانتي

تغلب نادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، على نظيره ليفانتي، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على استاد سانتياجو برنابيو، بقيادة الحكم ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا صاحب الـ29 عامًا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. الفريف الملكي بدأ بالتسجيل عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 25، ثم عزز بنزيما تقدم الريال في الدقيقة 31، ثم أضاف الدولي البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 40، بينما سجل هدفي ليفانتي بورخا مايورال في الدقيقة 49، وجونزالو ميليرو في الدقيقة 75.
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صلاح أساسيا في مواجهة ليفربول ونيوكاسل

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب عن تشكيلة فريقه ليفربول الذي يستعد لاستقبال نيوكاسل اليوم السبت على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بينما يوجد نيوكاسل في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط، وشهد التشكيل الأساسي لليفربول غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والذي احتفل في المباراة السابقة أمام بيرنلي بتسجيل الهدف رقم 50 في مسيرته بالدوري الإنجليزي، حيث سيلعب بدلًا منه المهاجم ديفوك أوريجي.
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نكشف حقيقة تعيين طاقم تحكيم «نسائي» لإدارة السوبر

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أحمد أحمد رئيس الكاف

«كاف» يحقق في تحويل 380 ألف دولار لحسابات مجهولة

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تحقيقا في إهدار مبلغ 380 ألف دولار، تم تحويله لحسابات مجهولة في بنوك أوروبية، وجرت العادة أن يدعم "كاف" كل اتحاد قاري تابع له بمبلغ 100 ألف دولار سنويا، قبل أن يفاجأ بخطاب من الاتحاد الليبيري بعدم ورود الدعم الخاص به لعامي 2017 و2018، وعندما راجع مسؤولو "كاف" الأوراق، فوجئوا بتحويل المبلغ لصالح بنك في بولندا، ليبدؤوا في مخاطبة بولندا والبنك الذي تم تحويل المبلغ لصالحه من أجل معرفة صاحب الحساب الذي وجدوه مغلقا.
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عماد فتحي يعدد أسباب انضمامه للمصري

أبدى الوافد الجديد عماد فتحي، سعادته البالغة بالانتقال لصفوف المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأضاف فتحي صاحب الـ26 عامًا، في تصريحات لموقع ناديه، بأنه تلقى 7 عروض، لكن الفريق البورسعيدي كان اختياره الأفضل. وتابع عماد فتحي: "سبب انضمامي للمصري هو تاريخ وشعبية وجماهير النادي البورسعيدي، بجانب سعيه دائمًا للمنافسة على حصد الألقاب، وإيهاب جلال مدرب الفريق ساهم في إعادة بريق المصري من جديد، سننافس معه على جميع البطولات في الموسم الجديد".
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ماشود سالي.. «وش السعد» على المصري في الكونفيدرالية

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020، والتي تجمع بين المصري البورسعيدي ومضيفه ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها على استاد عمان بزنجبار في الخامس عشر من سبتمبر الجاري إلى طاقم تحكيم أوغندي مكون من ماشود سالي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا كمساعدين، بالإضافة إلى وليام أولويا حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الإثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.
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سالي حكمًا لمواجهة ماليندي والمصري بالكونفيدرالية

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020، والتي تجمع بين المصري البورسعيدي ومضيفه ماليندي بطل زنجبار، والمقرر إقامتها على استاد عمان بزنجبار في الخامس عشر من سبتمبر الجاري إلى طاقم تحكيم أوغندي مكون من ماشود سالي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا كمساعدين، بالإضافة إلى وليام أولويا حكمًا رابعًا، فيما سيتولى الإثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.
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