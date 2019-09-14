إيهاب جلال يرفع شعار التحدي أمام بطل زنجبار

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

إيهاب جلال

أكد إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، أنه يسعى لحسم تأهله للدور المقبل في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، خلال لقاء الذهاب، وذلك حين يواجه المصري ماليندي سيتي بطل زنجبار، غدًا الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية. إيهاب جلال قال في المؤتمر الصحفي: "هدفي هو حسم التأهل للدور المقبل من البطولة خلال مباراة الغد، والفريق في أعلى درجات تركيزه حاليا من أجل تحقيق ذلك، وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، تعطي دفعة معنوية للاعبين قبل مباراة العودة والتي تقام بعد نحو أسبوعين".

وواصل جلال: "شاهدنا مباراتين لماليندي واستطاع من خلالهما الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه، وهم يتمتعون بخط وسط قوي، يعد أقوى خطوط الفريق". وأردف مدرب المصري: "أرضية ملعب المباراة سيئة جدا، وهذا سيؤثر على اللاعبين. نعم إن الفريق تأقلم بعض الشيء على الملعب، لكن تظل الأفضلية لماليندي الذي اعتاد اللعب