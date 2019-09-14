جريمة

«في كيس بلاستيك».. العثور على طفل رضيع بمقابر الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
رضيع - أرشيفية
رضيع - أرشيفية
عثر عدد من أهالي قرية شنيسة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، على جثة طفل حديث الولادة في حالة متعفنة، ملقى بجانب أحد مقابر القرية، داخل كيس بلاستيك. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ للعميد عماد المهدي، مأمور مركز شرطة أجا، من أهالي القرية يفيد بعثورهم على طفل حديث الولادة أثناء زيارتهم للقبور، وتوجهوا به إلى المستشفى أجا المركزي لاتخاذ اللازم.
وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة المبدأية والإطلاع على التقرير الطبي أن طفل حديث الولادة عمره أيام، مربوط الحبل السري، وأكد الأهالي أنهم عثروا عليه ملقى في كيس بلاستيك شفاف بجوار مقبرة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة حيث أمرت بالتحفظ على الجثمان في ثلاجة
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شنق

اكتئاب وحبل مشنقة.. ماذا حدث داخل شقة دكرنس بالدقهلية؟

أقدم شاب بالشهادة الإعدادية على الانتحار شنقًا داخل منزله في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إثر إصابته بحالة اكتئاب شديدة ودخوله في أزمة نفسية حادة منذ فترة، حيث دخلت والدته الغرفة لإيقاظه وفوجئت به قد فارق الحياة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة دكرنس، يفيد بوصول شاب مراهق مقيم ببندر دكرنس إلى المستشفى جثة هامدة، ويوجد شبهة انتحار.
لغز طعن عريس في الدقهلية (2)

دماء في شقة الزوجية.. لغز طعن عريس في الدقهلية (صور)

«الحقني بابا».. آخر كلمتين نطق بها شاب في العقد الثاني من العمر، لم يمر على زواجه أكثر من 25 يومًا، من قرية السماحية الكبرى التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ دخل في غيبوبة شديدة ويرقد بغرفة العناية المركزة في مستشفى المنصورة الدولي، إثر تلقيه 4 طعنات بسكين، في الكتف والبطن تسببت طعنة نافذة في تهتك الكلى اليسرى واستئصالها وأخرى في قطع بصباع اليد. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بالحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

«ولاية سيناء وخلية داعش» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، منها محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء"، على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد، تسمى «ولاية سيناء»، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبنّي أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.
طعن

بعد أيام من الزفاف.. عروس تطعن زوجها وتتسبب في استئصال كليته

أقدمت عروس من قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، على طعن زوجها عدة طنعات في البطن بسكين المطبخ، أثر خلافات حادة نشبت بينهما، أسفرت عن إصابته بقطع في أصبع يده وتهتك الكلى اليسرى واستئصالها، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى اللواء هيثم حجي، مأمور قسم شرطة بلقاس، عن وصول شاب في العقد الثاني من العمر، مصاب بعدة طعنات حالته خطيرة، ادعاء تعدي من آخرين.
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بانجو (3)

سقوط أسرة كاملة احترفت تجارة المخدرات في الدقهلية

احترفت أسرة كاملة في مركز شربين بمحافظة الدقهلية الاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وكونوا تشكيلا عصابيا يتزعمه الأب، متخذين من منزلهم وكرًا للترويج لتجارتهم المشبوهة، حتى سقطت في قبضة الأجهزة الأمنية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود معلومات أكدتها التحريات السرية، يفيد عمل أب ونجليه في تجارة المخدرات دائرة مركز شربين، وتم ضبط أحدهم وجار ملاحقة باقى أفراد التشكيل.
بانجو - أرشيفية

عصابة المسجلين.. ضبط 3 مجرمين بحوزتهم 30 كيلو بانجو

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط 3 مسجلين خطر من ميت غمر، كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، للترويج إلى تجارة المخدرات وتحقيق أرباح غير مشروعة، حتى سقطوا في قبضة الأمن وبحوزتهم 30 كيلو جرام بانجو وأسلحة نارية، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، عن اتخاذ 3 مسجلين خطر من الزراعات في قرية كوم النور، وكرا لتجارة المخدرات.
ورشة-سلاح

من المنيا إلى دمياط.. الشرطة تداهم ورش تصنيع السلاح

واصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة توجيه ضربات ضد حائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (المنيا، الدقهلية، دمياط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها والقائمين على ورش تصنيع الأسلحة.
سجن

ضبط وكيل مكتب بريد في الدقهلية اختلس 305 آلاف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط وكيل مكتب بريد كفر الأبحر التابع لمركز نبروه، بتهمة التلاعب في حساب إحدى العميلات واختلاس مبلغ 305 آلف جنيه، بدافع التربح من منصبه بالمخالفة لأحكام القانون والإخلال بالوظيفة وإضرار المال العام. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود محضر إلى مركز شرطة نبروه من الإدارة العامة يتهم موظف كبير في فرع مكتب البريد بالاستيلاء على مبلغ مالي بالتزوير من حساب إحدى عملاء البريد.
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