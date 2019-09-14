«في كيس بلاستيك».. العثور على طفل رضيع بمقابر الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

رضيع - أرشيفية

عثر عدد من أهالي قرية شنيسة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، على جثة طفل حديث الولادة في حالة متعفنة، ملقى بجانب أحد مقابر القرية، داخل كيس بلاستيك. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ للعميد عماد المهدي، مأمور مركز شرطة أجا، من أهالي القرية يفيد بعثورهم على طفل حديث الولادة أثناء زيارتهم للقبور، وتوجهوا به إلى المستشفى أجا المركزي لاتخاذ اللازم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة المبدأية والإطلاع على التقرير الطبي أن طفل حديث الولادة عمره أيام، مربوط الحبل السري، وأكد الأهالي أنهم عثروا عليه ملقى في كيس بلاستيك شفاف بجوار مقبرة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة حيث أمرت بالتحفظ على الجثمان في ثلاجة