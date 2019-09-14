صلاح أساسيا في مواجهة ليفربول ونيوكاسل

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

محمد صلاح

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب عن تشكيلة فريقه ليفربول الذي يستعد لاستقبال نيوكاسل اليوم السبت على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بينما يوجد نيوكاسل في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط، وشهد التشكيل الأساسي لليفربول غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والذي احتفل في المباراة السابقة أمام بيرنلي بتسجيل الهدف رقم 50 في مسيرته بالدوري الإنجليزي، حيث سيلعب بدلًا منه المهاجم ديفوك أوريجي.

ويعول ليفربول كثيرًا في مباراة اليوم على خدمات نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، عاشق شباك نيوكاسل، حيث سجل صلاح في شباك نيوكاسل في آخر 3 مباريات خاضها أمامهم في الدوري الإنجليزي برفقة ليفربول. وتعد مباراة اليوم هي أول مواجهة يخوضها الثنائي صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني، بعد الأزمة التي وقعت بينهما في