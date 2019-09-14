وزيرة الصحة تعلن تطبيق نظام التأمين الشامل في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

وزيرة الصحة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن تطبيق النظام الإلكتروني لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد. وصلت زايد، إلى محافظة بورسعيد، اليوم السبت، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي الشامل. واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزيرة الصحة فور وصولها لمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وعدد من من قيادات وزارة الصحة، وذلك لعقد اجتماع موسع مع قيادات التأمين الشامل لمناقشة سير العمل بالتشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية، وتفقد عدد من المنشأت الطبية.

وأشارت الوزيرة، في تصريحات صحفية خلال تفقدها عدد من المنشأت الصحية بمحافظة بورسعيد، إلى أنه سيتم التطبيق للنظام الالكتروني على مرحلتين المرحلة الأولى تجريبية لمدة أسبوع داخل وحدتين ومستشفى وهم: وحدتي الكويت وعثمان بن عفان ومستشفى النساء الولادة، مؤكدة على أن سيتم تعميمها بعد ذلك على سائر الوحدات والمراكز