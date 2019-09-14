أسعار الذهب تتراجع جنيهين خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بواقع جنيهين، خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1488 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 683 جنيهًا. عيار 24: 780 جنيهًا. عيار 18: 585 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5464 جنيها. سعر الأوقية: 1488 دولارًا. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 3.059 مليار دولار