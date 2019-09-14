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مروة عبد المنعم: أصبحنا نربى أبناءنا عبر «واتسآب»

سكر شخصية خيالية.. أستعد لـ«يوميات زوجة مفروسة».. لم أطمح يوما أن أخوض تجربة التقديم التليفزيوني.. أتعامل مع أولادي من خلال واتسآب.. وهناك تصريحات أخرى أخبرتنا بها مروة
تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
مروة عبد المنعم
مروة عبد المنعم
بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة مروة عبد المنعم بمسرحية «رابونزل» التى قدمت منها 9 عروض على مسرح المنارة، وكانت المفاجأة في إقبال كبير من الجمهور، حتى إن القاعة رفعت فى أغلب الأوقات شعار "كامل العدد". قررت مروة أن تخوض تجربة جديدة تماما عليها، وهى التقديم الإذاعي من خلال برنامج «بنات وولاد» في نسخته الجديدة على شبكة تليفزيون النهار، ولكنها لم تخرج بعيدا عن منطقتها التى انحازت لها فى أعمالها الفترة الأخيرة، وهى الاهتمام بالأطفال ومواضيعهم، ورغم أن أبناءها كانوا رافضين للتجربة من الأساس، فإنها قررت أن تتحداهم وتقنعم بأهمية برامج الطفل.
كان لـ«التحرير» لقاء مع مروة عبد المنعم، تحدثت فيه عن كواليس تجربة التقديم الإذاعي، والسبب في دعمها للأطفال فى أعمالها، وهل كانت تطمح من البداية لتلك التجربة أم لا، كما كشفت لنا عن أحدث أعمالها المقبلة.  عبرت "مروة" فى البداية عن سعادتها بتجربتها الجديدة «بنات وولاد»، وقالت
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مسلسل-بلا-دليل

فراس سعيد ودرة في العين السخنة لأجل «بلا دليل» (صور)

نشر الفنان فراس سعيد صورا من كواليس تصوير مسلسل «بلا دليل» فى العين السخنة، وظهرت فى الصور الفنانة التونسية درة، بطلة المسلسل، ومخرجة العمل منال الصيفي والفنان حازم سمير، وكان فريق عمل المسلسل قد عاد اليوم إلى القاهرة، وذلك بعد انتهائه من تصوير عدد من المشاهد بالعين السخنة؛ من أجل تصوير باقي المشاهد الداخلية بديكور المسلسل داخل القاهرة. «بلا دليل» هو عمل درامي طويل تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، وتدور أحداثه فى إطار الغموض والإثارة، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من "خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر".
ياسر-جلال

ياسر جلال في مسلسل تاريخي لـ«رمضان 2020»

ينافس النجم ياسر جلال في موسم دراما رمضان المقبل لعام 2020، بمسلسل تاريخي من إنتاج "سينرجي" للمخرج حسين المنباوي، تأليف هاني سرحان، ويعقد جلسات عمل بشكل مستمر للاستقرار على الأبطال الذين سيشاركون في بطولة العمل، ومن المقرر الإعلان عن كل التفاصيل خلال الفترة المقبلة. ويعد العمل التعاون الثاني في الدراما التليفزيونية الرمضانية بين الثلاثي "النجم ياسر جلال والمخرج حسين المنباوي والسيناريست هاني سرحان" بعد أن قدموا مسلسل "لمس أكتاف" في رمضان الماضي لعام 2019، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.
عادل-امام-ودلال-عبد-العزيز-مسلسل-فالنتينو (2)

برعاية «سينرجي».. 5 مشاريع درامية تستعد لرمضان 2020

انطلقت التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020، وكشف عدد من النجوم عن انضمامهم إلى الموسم الرمضاني المقبل، أحدثهم الفنان ياسر جلال، الذى يتعاون للعام الثاني على التوالي مع شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، حيث بدأت الجلسات التحضيرية للمسلسل مع المخرج حسين المنباوى والسيناريست هانى سرحان، ولم يتم الكشف عن فكرة العمل الرئيسية ولكنه سيكون مسلسلا تاريخيا، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، وفى السياق ذاته بدأ النجم أمير كرارة الجلسات التحضيرية لمسلسله مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، وذلك بعد تأجيل مشروع «كلبش 4» لعام 2021.
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