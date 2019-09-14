مروة عبد المنعم: أصبحنا نربى أبناءنا عبر «واتسآب»

سكر شخصية خيالية.. أستعد لـ«يوميات زوجة مفروسة».. لم أطمح يوما أن أخوض تجربة التقديم التليفزيوني.. أتعامل مع أولادي من خلال واتسآب.. وهناك تصريحات أخرى أخبرتنا بها مروة

تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

مروة عبد المنعم

بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة مروة عبد المنعم بمسرحية «رابونزل» التى قدمت منها 9 عروض على مسرح المنارة، وكانت المفاجأة في إقبال كبير من الجمهور، حتى إن القاعة رفعت فى أغلب الأوقات شعار "كامل العدد". قررت مروة أن تخوض تجربة جديدة تماما عليها، وهى التقديم الإذاعي من خلال برنامج «بنات وولاد» في نسخته الجديدة على شبكة تليفزيون النهار، ولكنها لم تخرج بعيدا عن منطقتها التى انحازت لها فى أعمالها الفترة الأخيرة، وهى الاهتمام بالأطفال ومواضيعهم، ورغم أن أبناءها كانوا رافضين للتجربة من الأساس، فإنها قررت أن تتحداهم وتقنعم بأهمية برامج الطفل.

كان لـ«التحرير» لقاء مع مروة عبد المنعم، تحدثت فيه عن كواليس تجربة التقديم الإذاعي، والسبب في دعمها للأطفال فى أعمالها، وهل كانت تطمح من البداية لتلك التجربة أم لا، كما كشفت لنا عن أحدث أعمالها المقبلة. عبرت "مروة" فى البداية عن سعادتها بتجربتها الجديدة «بنات وولاد»، وقالت