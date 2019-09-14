مروة عبد المنعم: أصبحنا نربى أبناءنا عبر «واتسآب»

سكر شخصية خيالية.. أستعد لـ«يوميات زوجة مفروسة».. لم أطمح يوما أن أخوض تجربة التقديم التليفزيوني.. أتعامل مع أولادي من خلال واتسآب.. وهناك تصريحات أخرى أخبرتنا بها مروة
بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة مروة عبد المنعم بمسرحية «رابونزل» التى قدمت منها 9 عروض على مسرح المنارة، وكانت المفاجأة في إقبال كبير من الجمهور، حتى إن القاعة رفعت فى أغلب الأوقات شعار "كامل العدد". قررت مروة أن تخوض تجربة جديدة تماما عليها، وهى التقديم الإذاعي من خلال برنامج «بنات وولاد» في نسخته الجديدة على شبكة تليفزيون النهار، ولكنها لم تخرج بعيدا عن منطقتها التى انحازت لها فى أعمالها الفترة الأخيرة، وهى الاهتمام بالأطفال ومواضيعهم، ورغم أن أبناءها كانوا رافضين للتجربة من الأساس، فإنها قررت أن تتحداهم وتقنعم بأهمية برامج الطفل.
كان لـ«التحرير» لقاء مع مروة عبد المنعم، تحدثت فيه عن كواليس تجربة التقديم الإذاعي، والسبب في دعمها للأطفال فى أعمالها، وهل كانت تطمح من البداية لتلك التجربة أم لا، كما كشفت لنا عن أحدث أعمالها المقبلة.
عبرت "مروة" فى البداية عن سعادتها بتجربتها الجديدة «بنات وولاد»، وقالت
كان لـ«التحرير» لقاء مع مروة عبد المنعم، تحدثت فيه عن كواليس تجربة التقديم الإذاعي، والسبب في دعمها للأطفال فى أعمالها، وهل كانت تطمح من البداية لتلك التجربة أم لا، كما كشفت لنا عن أحدث أعمالها المقبلة.
عبرت "مروة" فى البداية عن سعادتها بتجربتها الجديدة «بنات وولاد»، وقالت إنها حاولت أن تضع أفكارا جديدة فى البرنامج تخدم الأطفال، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي من البرنامج هو البهجة والسعادة للأطفال، وزرع أفكار جديدة لهم، وتمنت أن ينال البرنامج الذي انطلقت أولى حلقاته الجمعة الماضية إعجاب الجمهور وأن يتابعوه.
وتجسد مروة داخل البرنامج فقرة كرتونية بشخصية تدعى سكر، وكشفت لنا عن كواليسها، وقالت إنها شخصية فى خيالها منذ فترة طويلة، وكانت تريد أن تقدمها فى عمل، ومتحمسة لها كثيرا، مشيرة إلى أنها محتفظة بها منذ 20 عاما، فحينما سنحت لها الفرصة أن توجد على الشاشة، لم تتردد كثيرا فى فعل ذلك.
ولكن شخصية "سكر" لم يكن تجسيدها أمرا سهلا على مروة، لأنها تجسدها بصوتها، فكانت تذهب إلى الأستوديو لتسجل فقرة سكر منفردة، ثم تركبها على الشخصية، وهذا كان أمرا مرهقا جدا لها، وبالإضافة إلى ذلك لم تكن مروة معتادة تحدُّث المخرج فى أذنها في أثناء تقديمها البرنامج لإعطائها التعليمات فأخذت وقتا حتى تتعود على هذا.
وعن سبب اهتماها بفئة الأطفال تحديدا فى أعمالها الأخيرة، أوضحت لنا أنهم كنز كبير ومهملون، ويستمدون ثقافتهم من دراما الكبار أو الإنترنت، مشيرة إلى أنهم فئة مظلومة وسط انشغال الآباء بأعباء الحياة، وأننا "الآن أصبحنا كأمهات نربي أبناءنا عبر الواتسآب"، وقالت: "بنتعامل معاهم من ورا شاشة، وهذه فكرة مرعبة جدا بالنسبة لي"، مؤكدة أنها تريد تقديم أعمال مفيدة لهم.
وبسؤالها عن رد فعل أبنائها على ما قدمته، ضحكت وقالت إن أحد أبنائها رفض التجربة فى البداية، وقالوا لها: "مش هنحبه"، ولكنها دخلت فى تحدٍّ مع نفسها لتقدم البرنامج وتنجح فيه، وبعد عرض أولى حلقات البرنامج جعلت ابنها يشاهدها، مشيرة إلى أنها نالت إعجابه كثيرا، موضحة أن هناك تواصلا بين أبنائها على تطبيق "واتسآب" حيث ترسل إليهم من خلاله كل أعمالها ليشاهدوها.
وأكدت مروة أنها لم تطمح يوما أن تخوض تجربة التقديم التليفزيوني، مشيرة إلى أنها كانت تميل أكثر إلى فئة دراما الأطفال.
وتحدثت معنا عن تجربة «رابونزل» والمعوقات التى وقفت أمامها وقالت إنها بدأت في تطوير مشروعها، وقررت أن تقدم المسرحية عبر القطاع الخاص، وتبتعد عن مسارح الدولة، خاصة أن المسرحية مكلفة، إضافة إلى أنها تريد توثيق هذا العمل من أجل الفن، وأن ينتشر فى العديد من الدول العربية، وهو الهدف الذي لن تحققه من خلال مسارح الدولة؛ لأنها لا توثق الأعمال، وترفض أن تقدم العروض الخاصة بها بعيدًا عن خشبتها، فتظل تلك الأعمال حبيسة جدران مسارحهم، حسبما قالت.
ما حمس «مروة» للفكرة في الأساس أنها قدمت مسرح الطفل والأسرة قبل ذلك، في مسرحيتي «سنو وايت» و«أليس في بلاد العجائب»، وقد حققت من خلالهما نجاحا كبيرا، موضحة أنها قدمت حكاية «رابونزل»، بشكل جديد، لكن ليس بعيدا تمامًا عن القصة الأصلية، وقد تلقت تشجيعًا كبيرا ممّن حولها، فقررت أن تعرضها على المخرج والمنتج محسن رزق، فتحمس لها أيضًا، وفضلت أن تشاركه فى الإنتاج؛ لتخرج المسرحية بالشكل المطلوب.
وعن أعمالها المقبلة أوضحت أنها تستعد لـ"يوميات زوجة مفروسة جدا"، وهناك عمل آخر قررت ألا تفصح عنه حاليا، لكنها قالت إنه سيكون مفاجأة للجمهور.