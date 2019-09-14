اكتئاب وحبل مشنقة.. ماذا حدث داخل شقة دكرنس بالدقهلية؟

تحرير:رانيا الديداموني ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

شنق

أقدم شاب بالشهادة الإعدادية على الانتحار شنقًا داخل منزله في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إثر إصابته بحالة اكتئاب شديدة ودخوله في أزمة نفسية حادة منذ فترة، حيث دخلت والدته الغرفة لإيقاظه وفوجئت به قد فارق الحياة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة دكرنس، يفيد بوصول شاب مراهق مقيم ببندر دكرنس إلى المستشفى جثة هامدة، ويوجد شبهة انتحار.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم، بقيادة الرائد حسام عبد المنعم، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبين أن المنتحر يدعى "إسلام أحمد عوض - 16 عامًا"، وشنق نفسه بحبل داخل غرفته، حيث اكتشفت والدته الواقعة.وبسؤال أفراد أسرته، نفوا وجود شبهة جنائية مؤكدين أنه كان يمر بأزمة نفسية شديدة تطورت إلى إصابته بحالة