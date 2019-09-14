زايد: 26 صيدلية طلبت الانضمام للتأمين الشامل في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

وزيرة الصحة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إن 26 صيدلية من محافظة بورسعيد تقدمت بطلب للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية خلال تفقدها عدد من المنشأت الصحية بمحافظة بورسعيد، أنه عند اجتياز أيا منهم للمعايير الخاصة بالصيدليات سيتم اعتمادها لتنضم للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتتم إجراءات التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتبدأ في تقديم خدماتها لجميع المنتفعين بالمنظومة.

وأوضحت زايد، أنه تم زيادة عدد الأدوية الأساسية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد إلى 210 أنواع من الدواء.وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم تحديث القوائم الأساسية للأدوية بالمنظومة وفقاً لأحدث المعايير الطبية، مؤكدة على أن الأدوية التي سيتم توصيفها من خلال العيادات