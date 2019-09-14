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نجلاء بدر: أحداث مسلسل «شبر ميه» تعتمد على أكثر من بطل

تحرير:أ.ش.أ ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
أعربت الفنانة نجلاء بدر، عن تفاؤلها بمسلسلها الجديد "شبر ميه" الذي تقوم بتصويره حاليا، مشيرة إلى أن أحداث المسلسل تعتمد على أكثر من بطل مع وجود شخصيات رئيسية أكثر ما المتعارف عليه عادة في الأعمال الدرامية. وقالت بدر، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المسلسل مختلف في المضمون، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي "لايت" وبه العديد من الحكايات المشوقة، موضحة أنها تظهر في المسلسل بدور متزوجة ولديها أبناء وتحدث خلافات مع زوجها فيتم الانفصال، لافتة إلى عدم قلقها لتجسيدها دور الأم، خاصة وأنها أم لأطفال صغار في السن بالعمل.
وأضافت أنها توقفت عن التصوير حاليا، وحصلت على إجازة لمدة أسبوع، بعد أن انتهت من تصوير حوالي 40% من مشاهدها ضمن أحداث المسلسل منذ انطلاق التصوير.وتجسد نجلاء بدر شخصية ناظرة مدرسة خلال أحداث المسلسل وطليقة الفنان مراد مكرم ولديها ابنتان وتعانى معهما خاصة وأنهما في مرحلة المراهقة، كما تعانى بعد الطلاق
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