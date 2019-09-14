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رجعت الشتوية.. سقوط أمطار غزيرة في كفر الشيخ

تحرير:أ.ش.أ ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
أمطار - أرشيفية
أمطار - أرشيفية
سقطت أمطار غزيرة، ظهر اليوم السبت، على محافظة كفرالشيخ وخاصة على الطريق الدولي الساحلي وكانت أشدها غزارة في المنطقة الواقعة على رافد الطريق الدولي بين مدينة كفرالشيخ ومدينة الرياض، وتحول الطريق إلى برك من المياه بالرغم من ارتفاع حرارة الطقس. واضطر السائقون العابرون لرافد الطريق الدولي إلى تقليل وخفض سرعة سياراتهم خوفا من الانزلاق في المياه.
وتعرضت أجزاء متفرقة من محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بانخفاض طفيف لدرجات الحرارة ونشاط للرياح فيما كلف المحافظ عبد العزيز قنصوه، مسؤولي شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأمطار التى هطلت قبل موعدها وشدد على
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السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي عن بناء قصور رئاسية: «أه عملت بس مش لنفسي»

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، حقيقة بناء قصور رئاسية، قائلًا: "ناس بتسأل الحاجات اللي اتقالت دي عملتها ولا لا، اللي بيني وبينكم الثقة، مش أني أكبر من المساءلة أو إني مش عاوز ارد على كلام يتوجه لي، قالوا إني ببني قصور رئاسية أنا بنيت وببني وهبني، ومفيش حاجة باسمي، كله للدولة". وأضاف الرئيس، إنه لا يجب على الشعب المصري أن يقلق، أو يشعر بالتشكيك في مؤسسات الدولة، حيث إن الدولة ومؤسساتها لن تسمح أن يكون هناك شخص "مش كويس" مستمر فيها، مضيفًا: "ممكن يكون حد مش كويس موجود، وده طبيعي، بس اللي مش طبيعي إننا نقبله أو نشجعه أو نسكت عليه".
المؤتمر-الوطني-للشباب، (3)

السيسي عن تكاليف المدافن: «والله هذا كذب وافتراء»

نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما تم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن تكاليف المدافن الخاصة بعائلته، قائلًا: "هذا كذب وافتراء". ولفت الرئيس السيسي خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أن ما تم إنجازه خلال الخمس سنوات الماضية ليس إنجاز شخص ولا حكومة، ولكن إنجاز أمة.
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (1)

نهاية غير متوقعة.. هكذا عرض شاب «فلاشة سلبيات» أمام الرئيس

في مفاجأة غير متوقعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فاجأ المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، وأحد المشاركين في جلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع»، الحضور بطلبه عرض محتوى فلاشة أمام الرئيس تحتوي على سلبيات موجودة في الإنجازات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لمحاسبة المقصرين. وبدا أن «الخشاب» يفاجئ مدير الجلسة، محمود التميمي، بطلبه عرض الفلاشة، مرجعاً السبب في طلبه إلى أنه «ليس كل الموجود على السوشيال ميديا مزيفا»، قبل أن يطلب إذن الرئيس لعرض الفلاشة، وهو ما وافق عليه الرئيس السيسي.
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (5)

السيسي: لم تكن أبدا تبنى سدود على النيل إلا في 2011

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "تأثير الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" عن ثورة يناير عام 2011، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الثامن. وقال السيسي: "هقولكم على حاجة يا مصريين جميعًا، هقولكم على غلطة واحدة وتمن دفعناه وهندفعه، وهو 2011". وأضاف الرئيس السيسي: "لم تكن أبدًا تبنى سدود على نهر النيل إلا في 2011".
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جامعة-الاسكندرية

تعرف على مواعيد الكشف الطبى بكليات جامعة الإسكندرية

تبدأ الوحدات العلاجية بكليات جامعة الإسكندرية فى استقبال الطلاب المستجدين للعام الجامعى 2019 /2020 لإجراء الكشف الطبى عليهم اعتبارا من منتصف سبتمبر القادم حتى 10 أكتوبر. وأوضح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية أنه سيتم إعداد ملف صحى شامل لكل طالب ويتم من خلاله متابعة حالته الصحية طوال فترة دراسته بالجامعة، وذلك من خلال جميع الوحدات الطبية ومعامل التحاليل بكليات الجامعة، ويبدأ فى كلية الطب فى الفترة من 15 إلـى 19 سبتمبر، وعلى طلاب طب الأسنان من يـوم 22 سبتمبر إلـى 26 سبتمبر، طلاب كلية الهندسة والفنون الجميلة والصيدلة من 14 حتى 19 سبتمبر.
طقس-حار (7)

الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء أحيانا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طابية-النحاسين-الأثرية (3)

50 سيارة لرفع مخلفات طابية النحاسين بالإسكندرية

قال محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تم رفع 50 سيارة من المخلفات بمحيط طابية النحاسين الأثرية بحديقة الشلالات وسط محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك خلال 24 ساعة تحت إشراف منطقة آثار وسط، وبالتنسيق مع المركز الفرنسي للدراسات بالإسكندرية وأكد "متولي" لـ" التحرير "، أنه تم منذ أمس البدء في رفع المخلفات الموجودة بالمنطقة الأثرية في إطار الحرص على إظهار المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق وبإشراف منطقة وسط الأثرية.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وشبورة ورياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار رطب على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا، وأيضا تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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