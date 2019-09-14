رجعت الشتوية.. سقوط أمطار غزيرة في كفر الشيخ

تحرير:أ.ش.أ ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

أمطار - أرشيفية

سقطت أمطار غزيرة، ظهر اليوم السبت، على محافظة كفرالشيخ وخاصة على الطريق الدولي الساحلي وكانت أشدها غزارة في المنطقة الواقعة على رافد الطريق الدولي بين مدينة كفرالشيخ ومدينة الرياض، وتحول الطريق إلى برك من المياه بالرغم من ارتفاع حرارة الطقس. واضطر السائقون العابرون لرافد الطريق الدولي إلى تقليل وخفض سرعة سياراتهم خوفا من الانزلاق في المياه.

وتعرضت أجزاء متفرقة من محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بانخفاض طفيف لدرجات الحرارة ونشاط للرياح فيما كلف المحافظ عبد العزيز قنصوه، مسؤولي شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأمطار التى هطلت قبل موعدها وشدد على

وتعرضت أجزاء متفرقة من محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بانخفاض طفيف لدرجات الحرارة ونشاط للرياح فيما كلف المحافظ عبد العزيز قنصوه، مسؤولي شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأمطار التى هطلت قبل موعدها وشدد على ضرورة تحديد أماكن الشنايش وأكوادها وتحديد أسماء المسؤولين عن تطهيرها سواء من الأحياء أو من الصرف الصحي وذلك ليتم محاسبة أي مقصر في حالة حدوث انسداد في الشنايش خلال هطول الأمطار.









