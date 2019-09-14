أوائل الثانوية يتجهون إلى «ميلانو» في جولة أوروبية

تحرير:أ.ش.أ ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

أوائل الثانوية

غادر القاهرة اليوم السبت، الطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، على متن رحلتي مصر للطيران رقمي" Ms705 و" Ms703 " متجهتين إلى مدينة "ميلانو " الإيطالية، وذلك من مبني الركاب "رقم 3 "بمطار القاهرة الدولي، في بداية جولة أوروبية. وصرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة تسعى دائما لدعم المتفوقين علميا، وإكسابهم مهارة التعرف على الثقافات المختلفة، إضافة إلى التعرف على ما وصلت إليها منظومة الطيران المدني من تقدم.

وأعرب عن أمله في أن يستفيد الطلبة بقدر كبير من هذه الزيارة، لافتا إلى أنهم نخبة متميزة من الشباب القادرعلى صنع مستقبل مشرق لبلدهم.وأكد، أنه من منطلق حرص شركة مصر للطيران على المشاركة سنويا في رعاية أبناء مصر المتفوقين تقديرا منها بأهمية دعم النخبة المتميزة من الشباب القادر على صنع مستقبل مشرق لبلده،