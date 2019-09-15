اليوجا الساخنة أكثر فعالية لمرضى السكري والسمنة

يمكن أن يصل معدل حرق السعرات الحرارية إلى 460 للرجال و330 للنساء خلال جلسة لليوجا الساخنة مدتها 90 دقيقة، فهي تحرق أكثر من اليوجا التقليدية

تحرير:فيروز ياسر ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

أصبحت اليوجا الساخنة من الممارسات الشعبية في السنوات الأخيرة، حيث توفر العديد من المزايا نفسها التي تتمتع بها اليوجا التقليدية، لكن مع ارتفاع درجة الحرارة، تتمتع اليوجا الساخنة بالقدرة على إعطاء القلب والرئتين والعضلات تمرينًا أكبر وأكثر كثافة. يتم إجراء اليوجا في مكان يتم تسخينه عند درجة حرارة 40 درجة مئوية ونسبة رطوبة 40%، والاسم الرسمي لليوجا الساخنة هو “يوجا بيكرام”، وهي عبارة عن برنامج لمدة ساعة ونصف مكون من سلسلة من 26 وضعية للجسم، وتتطلب الوضعيات انقباضات مطولة وقوية ودقيقة لكل مجموعات العضلات الرئيسة.

إذا كنت مهتما بمعرفة المزيد عن الطرق التي يمكنك من خلالها الاستفادة من اليوجا الساخنة، عليك التعرف على فوائدها حسبما ذكرها موقع healthline. 1- تحسين المرونة أنت على علم بأن التمدد بعد تسخين العضلات أكثر أمانا من التمديد والعضلات باردة، وبالتالي فإن البيئة التي تمارس فيها اليوجا الساخنة يمكن أن تجعلها

إذا كنت مهتما بمعرفة المزيد عن الطرق التي يمكنك من خلالها الاستفادة من اليوجا الساخنة، عليك التعرف على فوائدها حسبما ذكرها موقع healthline.

1- تحسين المرونة



أنت على علم بأن التمدد بعد تسخين العضلات أكثر أمانا من التمديد والعضلات باردة، وبالتالي فإن البيئة التي تمارس فيها اليوجا الساخنة يمكن أن تجعلها أسهل وأكثر فعالية، حيث تتيح لك الحرارة الامتداد قليلا وتحقيق مجموعة أكبر من الحركة.

ووجدت دراسة أجريت عام 2013 أنه بعد ممارسة اليوجا الساخنة لـ8 أسابيع، كان لدى المشاركين مرونة أكبر في أسفل الظهر والكتفين وأوتار الركبة.

2- حرق المزيد من السعرات الحرارية



يمكن للشخص الذي يبلغ وزنه 80 كيلوجرام أن يحرق نحو 183 سعرة حرارية في الساعة باستخدام اليوجا التقليدية، كما أن زيادة الحرق يمكن أن تساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

ووفقًا للباحثين في جامعة ولاية كولورادو، يمكن أن يصل معدل حرق السعرات الحرارية إلى 460 للرجال و330 للنساء خلال جلسة لليوجا الساخنة مدتها 90 دقيقة، فهي تحرق أكثر من اليوجا التقليدية.

3- بناء كثافة العظام



تساعد اليوجا الساخنة في بناء كثافة العظام، وهذا مهم بشكل خاص لكبار السن والنساء قبل انقطاع الدورة الشهرية، حيث تنخفض كثافة العظام مع تقدم العمر.

وجدت دراسة أجريت عام 2014 على النساء اللاتي شاركن في اليوجا الساخنة لمدة 5 سنوات أن النساء قبل انقطاع الدورة الشهرية زادت لديهن كثافة العظام في الرقبة والوركين وأسفل الظهر، وهذا يقود مؤلفي الدراسة إلى الاعتقاد بأن اليوجا الساخنة قد تكون خيارًا فعالا لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء.

4- تقليل التوتر



يلجأ الكثير من الأشخاص إلى اليوجا كطريقة طبيعية للتعامل مع التوتر، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن ممارسة اليوجا لمدة 16 أسبوعا قلل بشكل كبير من مستويات التوتر لدى المشاركين.

5- تخفيف الاكتئاب



تعرف اليوجا بأنها تقنية تساعدك على الاسترخاء وتحسين حالتك المزاجية، ووفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية، قد تكون أيضًا علاجًا مفيدًا لتقليل أعراض الاكتئاب، كما كشف تقرير مكون من 23 دراسة أن اليوجا فعالة لعلاج للاكتئاب من خلال الحد من أعراضه.

6- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية



عند ممارسة اليوجا الساخنة في درجات حرارة عالية، فإنه يمكن أن تمنح القلب والرئتين والعضلات تمرينًا أكثر صعوبة من فعل نفس الشيء في درجة حرارة منخفضة.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2014، فإن جلسة واحدة فقط من اليوجا الساخنة تكفي لضخ قلبك بنفس معدل المشي السريع (3.5 ميل في الساعة)، كما أنها تزيد من التنفس والتمثيل الغذائي.

7- تقليل مستويات السكر في الدم



بالطبع كل التمرينات يمكن أن تساعد في حرق الطاقة، وتقليل مستويات الجلوكوز "السكر" المنتشر في مجرى الدم، فإن اليوجا الساخنة قد تكون أداة مفيدة بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر أكبر لمرض السكري من النوع 2.

8- تغذية الجلد



يعتبر التعرق من أهداف اليوجا الساخنة، وهذا الأمر يعمل على تحسين الدورة الدموية، وجلب الدم الغني بالأكسجين والمواد الغذائية إلى خلايا الجلد، وبالتالي تغذية بشرتك من الداخل.