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اليوجا الساخنة أكثر فعالية لمرضى السكري والسمنة

يمكن أن يصل معدل حرق السعرات الحرارية إلى 460 للرجال و330 للنساء خلال جلسة لليوجا الساخنة مدتها 90 دقيقة، فهي تحرق أكثر من اليوجا التقليدية
تحرير:فيروز ياسر ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
اليوجا الساخنة
اليوجا الساخنة
أصبحت اليوجا الساخنة من الممارسات الشعبية في السنوات الأخيرة، حيث توفر العديد من المزايا نفسها التي تتمتع بها اليوجا التقليدية، لكن مع ارتفاع درجة الحرارة، تتمتع اليوجا الساخنة بالقدرة على إعطاء القلب والرئتين والعضلات تمرينًا أكبر وأكثر كثافة. يتم إجراء اليوجا في مكان يتم تسخينه عند درجة حرارة 40 درجة مئوية ونسبة رطوبة 40%، والاسم الرسمي لليوجا الساخنة هو “يوجا بيكرام”، وهي عبارة عن برنامج لمدة ساعة ونصف مكون من سلسلة من 26 وضعية للجسم، وتتطلب الوضعيات انقباضات مطولة وقوية ودقيقة لكل مجموعات العضلات الرئيسة.
إذا كنت مهتما بمعرفة المزيد عن الطرق التي يمكنك من خلالها الاستفادة من اليوجا الساخنة، عليك التعرف على فوائدها حسبما ذكرها موقع healthline. 1- تحسين المرونة أنت على علم بأن التمدد بعد تسخين العضلات أكثر أمانا من التمديد والعضلات باردة، وبالتالي فإن البيئة التي تمارس فيها اليوجا الساخنة يمكن أن تجعلها
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لماذا تساقط الشعر قد يكون علامة تحذيرية لك؟

فقدان الشعر أمر سيئ بالنسبة للعديد من الفتيات فالشعر تاج الرأس، وفي الوقت الذي تذهبين فيه للاستحمام، فتجدين الكثير من الشعر على الأرض أو عند تمشيطه تجدين كتلا بداخل المشط، وبالتالي تصابين بالحزن. الأمر العادي لأي امرأة فقدان ما يعادل 50- 100 شعرة في المتوسط، ولكن عندما يزيد الأمر عن الحد يصبح هناك مشكلة، حيث يمكن أن يؤثر تساقط الشعر على فروة رأسك أو جسمك بالكامل، كما يمكن أن يكون نتيجة الوراثة، والتغيرات الهرمونية، والحالات الطبية أو الأدوية، لذا تعرفي على السبب الرئيس وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
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للتخلص من الإمساك استخدم زيت الزنجبيل والكركم

الإمساك يعد إحدى المشكلات الصحية التي تصيب الجهاز الهضمي، ويحاول العديد من الأشخاص اتباع بعض العادات الصحية للوقاية من التشنجات المزعجة؛ على سبيل المثال، اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم كالألياف الغذائية، تضمن لك عملية هضم صحية دون التعرض للانتفاخ أو الإسهال، وآخر ما جاءت به الدراسات المتعلقة بمشكلات الجهاز الهضمي أنه توجد بعض الزيوت الحيوية التي تساعد في التخفيف من حدة الإمساك؛ على سبيل المثال، زيت الزنجبيل، نقلا عن موقع "times of india".
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لمرضى السكري.. هذا الدواء يساعد على فقدان الوزن

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