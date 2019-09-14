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9 قتلى من المدنيين في قصف حوثي على الحديدة

تحرير:وكالات ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
ضحايا اليمن
ضحايا اليمن
قتل 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف لميليشيات الحوثي الإيرانية على منازل المدنيين في محافظة الحديدة، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية". وقالت مصادر طبية ومحلية في محافظة الحديدة، إن "9 مدنيين قتلوا بينهم نساء وأطفال، كما أصيب عدد آخر في قصف عنيف للحوثيين على مناطق مديرية حيس وقرية المتينة جنوبي الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية". يأتي القصف الحوثي المستهدف للمدنيين بعد أيام قليلة من تشكيل غرفة عمليات مشتركة ترأسها الأمم المتحدة، ومرتبطة بضباط ارتباط ميدانيين لتثبيت وقف إطلاق النار.
ولطالما عكفت ميليشيا الحوثي على خرق الهدن والاتفاقات في الحديدة، منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اجتماعات جرت في السويد أواخر العام الماضي. وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال
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اعضاء-المجلس-السيادى-السودانى-يؤدون-اليمين-الدستورية (2)

دمج المسلحين.. «السيادي السوداني» يدرس تعديل الدستور

يدرس المجلس السيادي السوداني، اليوم السبت، تعديل مادة دستورية لإشراك الحركات المسلحة في قوامه، وفقا لعضو المجلس السيادي السوداني ياسر العطا. واعتبر العطا أنه من الوارد توسعة مجلسي الوزراء والسيادي أو تقليصهما، حسب صحيفة الانتباهة. وقال إن "المجلس السيادي والحركات المسلحة بالجبهة الثورية المندمجة والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، توصلوا في وقت قياسي إلى توقيع إعلان بناء الثقة والتمهيد للتفاوض في العاصمة الجنوبية جوبا، مساء الأربعاء الفائت".
تونس (2)

انتخابات تونس| الرياحي ينسحب من سباق الرئاسة لصالح الزبيدي

أعلن المرشح التونسي سليم الرياحي انسحابه من سباق الرئاسة لصالح المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، وذلك من أجل المصلحة الوطنية. وقال الرياحي في كلمة بثها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:، أنه يدرك أن حظوظه لن تمكنه من الوصول إلى الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية، فضلا عن أن تونس ستتمكن من مواصلة مسارها الحالي في حال فوز الزبيدي.
صحف

صحف عربية: روسيا تعلن انتهاء الحرب في سوريا

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع والصراع في الشرق الأوسط، مسلطة الضوء على الشأن السوري وتطورات الأزمة اليمنية. في افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن روسيا ترى أن الحرب في سوريا "انتهت فعليا"، رغم أن أرجاء واسعة من البلاد ما زالت خارجة عن سلطة حكومة دمشق، لا سيما شرق الفرات، حيث النفوذ لفصائل تدعمها الولايات المتحدة وشمال غربي البلاد. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن "الحرب في سوريا انتهت فعليا، فهذه الدولة تعود بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية السلمية".
طائرة-مسيرة (2)

مقتل 3 قادة عسكريين في قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب طرابلس

أعلن الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر مقتل 3 من القادة العسكريين في قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس. وأفاد مكتب الإعلام الحربي ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، بأن من بين القتلى آمر اللواء التاسع في مدينة ترهونة العقيد عبد الوهاب المقري والنقيب محسن الكاني قائد اللواء السابع في القوات المسلحة.
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الأمم-المتحدة

الأمم المتحدة: إغلاق 100 مستشفى في اليمن بسبب التمويل

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إغلاق 100 مستشفى من بين 268 تدعمها في اليمن خلال شهر أغسطس المنصرم، بسبب تراجع التمويل. ووفقا لموقع الأمم المتحدة، توقع الصندوق الأممي للسكان إغلاق 75 مستشفى آخر بنهاية سبتمبر الجاري، ما سيؤثر بشكل مباشر على نحو على 650 ألف امرأة يمنية في حاجة لخدمات الصحة الإنجابية، في حين ستكون أكثر من مليون امرأة في خطر، فيما لو أغلقت كافة المستشفيات التي يدعمها الصندوق في اليمن??? حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة.
قمح-اليمن (1)

الأمم المتحدة تتهم الحوثي بارتكاب جرائم حرب

شنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على ميليشيا الحوثي الإرهابية، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. وكشف تقرير أصدره فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين، عن أن مليشيا الحوثي شنّت هجمات عشوائية واستهدفت المدنيين في أعمال ترقى إلى جرائم الحرب، وفقا لـ"العين". وأوضح التقرير أن الحوثيين استخدموا أسلحة لها آثار مدمرة واسعة النطاق كالصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون، حيث وُجهت عمدًا على المدنيين والأعيان المدنية، وأدت إلى قتلهم وإصابتهم.
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أمريكا تهدد الرئيس الفنزويلي: الاستقالة أو المطاردة

قال المبعوث الأمريكي الخاص لفنزويلا إليوت أبرامز، إن "أمريكا لن تقوم باضطهاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في حال استقال من منصبه بنفسه"، موجها حديث إلى الرئيس الفنزويلي "لن نطاردك، هذا ليس هدفنا، نريدك أن تغادر بنفسك محتفظا بكرامتك"، متابعًا: "لا نريد معاقبتك، لا نريد ملاحقتك، نحن نريد منك أن تسلم السلطة فقط"، بحسب"نيويورك تايمز".. وكان مادورو بدأ مفاوضات مع ممثلي المعارضة، معلنا استعداده للتواصل "حتى مع الشيطان" من أجل السلام في البلاد، لكن بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة، بعد ثلاثة أيام غير رأيه بشأن التفاوض.
السيسي-اليوم-مع-السيد-أنطونيو-جوتيريش، (2)

السيسي: نتطلع لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030، جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش القمة السابعة للتيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سكرتير عام الأمم المتحدة أشاد بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي.
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