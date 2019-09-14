9 قتلى من المدنيين في قصف حوثي على الحديدة

تحرير:وكالات ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

ضحايا اليمن

قتل 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف لميليشيات الحوثي الإيرانية على منازل المدنيين في محافظة الحديدة، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية". وقالت مصادر طبية ومحلية في محافظة الحديدة، إن "9 مدنيين قتلوا بينهم نساء وأطفال، كما أصيب عدد آخر في قصف عنيف للحوثيين على مناطق مديرية حيس وقرية المتينة جنوبي الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية". يأتي القصف الحوثي المستهدف للمدنيين بعد أيام قليلة من تشكيل غرفة عمليات مشتركة ترأسها الأمم المتحدة، ومرتبطة بضباط ارتباط ميدانيين لتثبيت وقف إطلاق النار.

ولطالما عكفت ميليشيا الحوثي على خرق الهدن والاتفاقات في الحديدة، منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اجتماعات جرت في السويد أواخر العام الماضي. وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال