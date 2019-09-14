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دمج المسلحين.. «السيادي السوداني» يدرس تعديل الدستور

تحرير:وكالات ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
السيادي السوداني
السيادي السوداني
يدرس المجلس السيادي السوداني، اليوم السبت، تعديل مادة دستورية لإشراك الحركات المسلحة في قوامه، وفقا لعضو المجلس السيادي السوداني ياسر العطا. واعتبر العطا أنه من الوارد توسعة مجلسي الوزراء والسيادي أو تقليصهما، حسب صحيفة الانتباهة. وقال إن "المجلس السيادي والحركات المسلحة بالجبهة الثورية المندمجة والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، توصلوا في وقت قياسي إلى توقيع إعلان بناء الثقة والتمهيد للتفاوض في العاصمة الجنوبية جوبا، مساء الأربعاء الفائت".
وشدد عضو السيادي السوداني على أن تحقيق السلام من أهم أهداف الفترة الانتقالية، كما أن الوفد الحكومي مشغول بمخاطبة القضايا الأساسية وعلى رأسها صراع الهامش والمركز، والتنمية المستدامة والتمييز الإيجابي للأطراف والهامش ومسائل الهوية السودانية، ومعالجة آثار الحرب في المناطق المتأثرة بها، حتى إن قادة الحركات
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ضحايا-تفجير-اليمن (2)

9 قتلى من المدنيين في قصف حوثي على الحديدة

قتل 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف لميليشيات الحوثي الإيرانية على منازل المدنيين في محافظة الحديدة، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية". وقالت مصادر طبية ومحلية في محافظة الحديدة، إن "9 مدنيين قتلوا بينهم نساء وأطفال، كما أصيب عدد آخر في قصف عنيف للحوثيين على مناطق مديرية حيس وقرية المتينة جنوبي الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية". يأتي القصف الحوثي المستهدف للمدنيين بعد أيام قليلة من تشكيل غرفة عمليات مشتركة ترأسها الأمم المتحدة، ومرتبطة بضباط ارتباط ميدانيين لتثبيت وقف إطلاق النار.
تونس (2)

انتخابات تونس| الرياحي ينسحب من سباق الرئاسة لصالح الزبيدي

أعلن المرشح التونسي سليم الرياحي انسحابه من سباق الرئاسة لصالح المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، وذلك من أجل المصلحة الوطنية. وقال الرياحي في كلمة بثها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:، أنه يدرك أن حظوظه لن تمكنه من الوصول إلى الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية، فضلا عن أن تونس ستتمكن من مواصلة مسارها الحالي في حال فوز الزبيدي.
صحف

صحف عربية: روسيا تعلن انتهاء الحرب في سوريا

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع والصراع في الشرق الأوسط، مسلطة الضوء على الشأن السوري وتطورات الأزمة اليمنية. في افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن روسيا ترى أن الحرب في سوريا "انتهت فعليا"، رغم أن أرجاء واسعة من البلاد ما زالت خارجة عن سلطة حكومة دمشق، لا سيما شرق الفرات، حيث النفوذ لفصائل تدعمها الولايات المتحدة وشمال غربي البلاد. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن "الحرب في سوريا انتهت فعليا، فهذه الدولة تعود بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية السلمية".
طائرة-مسيرة (2)

مقتل 3 قادة عسكريين في قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب طرابلس

أعلن الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر مقتل 3 من القادة العسكريين في قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس. وأفاد مكتب الإعلام الحربي ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، بأن من بين القتلى آمر اللواء التاسع في مدينة ترهونة العقيد عبد الوهاب المقري والنقيب محسن الكاني قائد اللواء السابع في القوات المسلحة.
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رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (1)

حمدوك من جوبا: جنوب السودان وطني الثاني

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن بلاده تطمح إلى علاقات إستراتيجية راسخة مع دولة جنوب السودان، وفقا لـ"السودان تريبيون". وأضاف حمدوك في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "نطمح في علاقات إستراتيجية راسخة متطورة بين شعبينا لا يحدها أي سقف. سوف نعمل في هذه الزيارة خلال اليومين لوضع علاقات متميزة ومتطورة بين شعبينا". وأشار إلى أن الزيارة ستناقش قضايا التجارة بين البلدين بجانب ملفات النفط وحرية الحركة والتنقل للناس والبضائع، متابعًا: "سعيد بكوني في وطني الثاني جنوب السودان، كما وعدت بأن أول زيارة لي بعد أداء القسم سوف تكون لجوبا".
مفاوضات- السلام -السودانية- في جوبا

بعد اتفاق جوبا.. هل يتحقق السلام بين الخرطوم والحركات المسلحة؟

في خطوة نحو الاتفاق على خارطة طريق للسلام بين حكومة الخرطوم والجبهة الثورية في جنوب البلاد التي تتكون من عدة حركات مُسلحة، وقع الطرفان في جوبا، يوم الأربعاء، على اتفاق لإعلان المبادئ. الأطراف السودانية نجحت عبر وساطة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في إبرام الاتفاق على خريطة طريق تمهد للعملية التفاوضية بعد مرور يومين من بدء التفاوض بوصول وفد المجلس السيادي الانتقالي إلى جوبا، في محاولة لنجاح عملية السلام وإنهاء الحرب في السودان.
توقيع- اتفاق- بين -الخرطوم- بجوبا (3)

لوقف الحرب بالسودان.. توقيع اتفاق مع الحركات المسلحة بجوبا

نقلة نوعية نحو وقف الحرب وإحلال السلام في السودان، إذ وقعت الحكومة السودانية الجديدة والحركات المسلحة تت لواء الجبهة الثورية وغيرها، في عاصمة جنوب السودان جوبا، اليوم الأربعاء، على اتفاق لإعلان المبادئ، بحضور وزير شؤون الرئاسة في مكتب رئيس جمهورية جنوب السودان، الذي توسط في الاتفاق على خريطة طريق تمهد لعملية التفاوض بعد يومين من بدء المفاوضات عقب وصول وفد المجلس السيادي الانتقالي إلى جوبا، إذ يشكل الاتفاق ورقة مشتركة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
سلفاكير (2)

لأول مرة منذ عام.. سلفاكير يبحث مع مشار اتفاق السلام

التقى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت مع زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، بالعاصمة جوبا، أمس الإثنين، للمرة الأولى منذ عام، في محاولة لإنقاذ اتفاق السلام المتعثر بين الطرفين. وقال هنري أودوار، نائب مشار، في تصريح صحفي: "لقد ركّز اجتماعنا على الترتيبات الأمنية، لأن هذا هو أحد البنود الأساسية لاتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في 2018"، مضيفًا "هناك تحدّيات ونحن نصلّي للتغلّب عليها". كان مشار، النائب الأول للرئيس، وصل إلى جوبا على متن طائرة سودانية، يرافقه وفدا كبيرا ضم 60 شخصا ومسؤولا أمنيا من الخرطوم.
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