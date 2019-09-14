دمج المسلحين.. «السيادي السوداني» يدرس تعديل الدستور

تحرير:وكالات ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

السيادي السوداني

يدرس المجلس السيادي السوداني، اليوم السبت، تعديل مادة دستورية لإشراك الحركات المسلحة في قوامه، وفقا لعضو المجلس السيادي السوداني ياسر العطا. واعتبر العطا أنه من الوارد توسعة مجلسي الوزراء والسيادي أو تقليصهما، حسب صحيفة الانتباهة. وقال إن "المجلس السيادي والحركات المسلحة بالجبهة الثورية المندمجة والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، توصلوا في وقت قياسي إلى توقيع إعلان بناء الثقة والتمهيد للتفاوض في العاصمة الجنوبية جوبا، مساء الأربعاء الفائت".

وشدد عضو السيادي السوداني على أن تحقيق السلام من أهم أهداف الفترة الانتقالية، كما أن الوفد الحكومي مشغول بمخاطبة القضايا الأساسية وعلى رأسها صراع الهامش والمركز، والتنمية المستدامة والتمييز الإيجابي للأطراف والهامش ومسائل الهوية السودانية، ومعالجة آثار الحرب في المناطق المتأثرة بها، حتى إن قادة الحركات