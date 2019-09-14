جريمة

تأجيل محاكمة 12 متهمًا بخلية داعش لـ23 سبتمبر

تحرير:سماح عوض الله ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
رئيس المحكمة
رئيس المحكمة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والترويج للتنظيم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتكوين جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالقانون وتعطيل العمل بالدستور، عن طريق التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وارتكاب جرائم من شأنها الإخلال بالأمن العام بالبلاد والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بالبلاد، وتعريض أمنه للخطر، ومن أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، إلى جلسة 23 سبتمبر الجاري، لاستكمال سماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكى، وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي. تحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، ويحاكم فيها 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، ونسبت لهم تحقيقات النيابة أنهم فى غضون الفترة
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