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السيسي: لم تكن أبدا تبنى سدود على النيل إلا في 2011

تحرير:التحرير ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
السيسي
السيسي
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "تأثير الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" عن ثورة يناير عام 2011، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الثامن. وقال السيسي: "هقولكم على حاجة يا مصريين جميعًا، هقولكم على غلطة واحدة وتمن دفعناه وهندفعه، وهو 2011". وأضاف الرئيس السيسي: "لم تكن أبدًا تبنى سدود على نهر النيل إلا في 2011".
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أنا بقولكم كلام في منتهى الخطورة، بس بقوله لأن اللي أخطر منه إنكم تكرروه تاني". وأوضح: "أنا كنت قلت قبل كدا إنه إذا كان مفردات الأمن القومي المصري والحقائق اللي بيقولوها القادة والسياسيين كانت دائما تحجب تحت دعاوى الأمن القومي، لذلك كان أحد المبادئ التي عملت عليها أن
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السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي عن بناء قصور رئاسية: «أه عملت بس مش لنفسي»

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، حقيقة بناء قصور رئاسية، قائلًا: "ناس بتسأل الحاجات اللي اتقالت دي عملتها ولا لا، اللي بيني وبينكم الثقة، مش أني أكبر من المساءلة أو إني مش عاوز ارد على كلام يتوجه لي، قالوا إني ببني قصور رئاسية أنا بنيت وببني وهبني، ومفيش حاجة باسمي، كله للدولة". وأضاف الرئيس، إنه لا يجب على الشعب المصري أن يقلق، أو يشعر بالتشكيك في مؤسسات الدولة، حيث إن الدولة ومؤسساتها لن تسمح أن يكون هناك شخص "مش كويس" مستمر فيها، مضيفًا: "ممكن يكون حد مش كويس موجود، وده طبيعي، بس اللي مش طبيعي إننا نقبله أو نشجعه أو نسكت عليه".
المؤتمر-الوطني-للشباب، (3)

السيسي عن تكاليف المدافن: «والله هذا كذب وافتراء»

نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما تم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن تكاليف المدافن الخاصة بعائلته، قائلًا: "هذا كذب وافتراء". ولفت الرئيس السيسي خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أن ما تم إنجازه خلال الخمس سنوات الماضية ليس إنجاز شخص ولا حكومة، ولكن إنجاز أمة.
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نهاية غير متوقعة.. هكذا عرض شاب «فلاشة سلبيات» أمام الرئيس

في مفاجأة غير متوقعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فاجأ المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، وأحد المشاركين في جلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع»، الحضور بطلبه عرض محتوى فلاشة أمام الرئيس تحتوي على سلبيات موجودة في الإنجازات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لمحاسبة المقصرين. وبدا أن «الخشاب» يفاجئ مدير الجلسة، محمود التميمي، بطلبه عرض الفلاشة، مرجعاً السبب في طلبه إلى أنه «ليس كل الموجود على السوشيال ميديا مزيفا»، قبل أن يطلب إذن الرئيس لعرض الفلاشة، وهو ما وافق عليه الرئيس السيسي.
اورنچ- مصر- تكرّم -أوائل -الثانوية -العامة- لعام- 2019

أوائل الثانوية يتجهون إلى «ميلانو» في جولة أوروبية

غادر القاهرة اليوم السبت، الطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، على متن رحلتي مصر للطيران رقمي" Ms705 و" Ms703 " متجهتين إلى مدينة "ميلانو " الإيطالية، وذلك من مبني الركاب "رقم 3 "بمطار القاهرة الدولي، في بداية جولة أوروبية. وصرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة تسعى دائما لدعم المتفوقين علميا، وإكسابهم مهارة التعرف على الثقافات المختلفة، إضافة إلى التعرف على ما وصلت إليها منظومة الطيران المدني من تقدم.
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السيسي عن الجيش: مركز الثقل الحقيقي في المنطقة كلها

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، عن الجيش المصري، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت.
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السيسي: الإرهاب لم يكن لينجح لولا وجود حواضن ورعاية دول

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن منظومة وفكر الإرهاب لم تكن لتنجح إلا إذا كانت تتبناها دول .مشيرا إلى أن تكلفة مكافحة الإرهاب كبيرة جدا والمعالجة والمواجهة لها تكلفتها. كما أكد السيسي في مداخلة خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب اليوم السبت، أن الجيش المصري هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة بشكل عام. وقال، إن إضعاف قدرة الدولة الوطنية هو الهدف الرئيسي للإرهاب، لافتًا إلى أن الإرهاب استخدم في تدمير سوريا وليبيا وبلدان في وسط إفريقيا واليوم يهدف إلى استنزاف الدولة المصرية.
المؤتمر-الوطني-للشباب، (6)

بحضور الرئيس.. فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب (بث مباشر)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. حضر فعاليات المؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة. ويقوم السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين والرد على أسئلتهم فى محاولة منه لإثراء وزيادة الوعى العام للمصريين بكل ما يدور فى البلاد.
السيسى-وماكرون

«الإرهاب والهجرة غير الشرعية».. السيسي يلتقي ماكرون

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سيادته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية. ومن جانبه رحب ماكرون بالسيسي، مثمنا مشاركته في أعمال القمة، وكذلك بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين.
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