السيسي: لم تكن أبدا تبنى سدود على النيل إلا في 2011

تحرير:التحرير ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "تأثير الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" عن ثورة يناير عام 2011، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الثامن. وقال السيسي: "هقولكم على حاجة يا مصريين جميعًا، هقولكم على غلطة واحدة وتمن دفعناه وهندفعه، وهو 2011". وأضاف الرئيس السيسي: "لم تكن أبدًا تبنى سدود على نهر النيل إلا في 2011".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أنا بقولكم كلام في منتهى الخطورة، بس بقوله لأن اللي أخطر منه إنكم تكرروه تاني". وأوضح: "أنا كنت قلت قبل كدا إنه إذا كان مفردات الأمن القومي المصري والحقائق اللي بيقولوها القادة والسياسيين كانت دائما تحجب تحت دعاوى الأمن القومي، لذلك كان أحد المبادئ التي عملت عليها أن