إدانة أمريكية لاستهداف مواقع نفطية سعودية: غير مقبول

تحرير:وكالات ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

جون أبي زيد

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين. وكتب السفير الأمريكي في الرياض، جون أبي زيد، عبر حسابه في "تويتر": "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص"، وفقا لـ"العربية". وأضاف "أبي زيد" أن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلا أم آجلا إلى فقدان أرواح بريئة.

كان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية صرح بأنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظتي بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما". وفي أعقاب الحادث، طالبت