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إدانة أمريكية لاستهداف مواقع نفطية سعودية: غير مقبول

تحرير:وكالات ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
جون أبي زيد
جون أبي زيد
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين. وكتب السفير الأمريكي في الرياض، جون أبي زيد، عبر حسابه في "تويتر": "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص"، وفقا لـ"العربية". وأضاف "أبي زيد" أن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلا أم آجلا إلى فقدان أرواح بريئة.
كان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية صرح بأنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظتي بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما". وفي أعقاب الحادث، طالبت
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الاقتصاد يدفع ترامب لسقوط جديد على مستوى الشعبية

وسط انتقادات لما يوصف بعنصرية التغريدات والحروب التجارية وخرائط الأعاصير، انخفض معدل الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قليلا منذ منتصف يوليو، متأثرًا بالعديد من الأمور السياسية والاقتصادية التي هزت أداء بلاده في السنوات الأخيرة. وخلال الفترة الماضية كان لبعض الملفات مثل الحرب التجارية والصراع السياسي والاقتصادي مع الصين وروسيا، دور مؤثر في هز معدلات الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي، والذي تأثر بشكل مباشر بتلك الملفات التي كان لها تأثير كبير على أداء ترامب بشكل عام.
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أمريكا تعاقب كيانات كورية شمالية شنت هجمات إلكترونية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات مالية على كيانات كورية شمالية متورطة في شن هجمات إلكترونية تعرضت لها بنى تحتية رئيسية في العالم، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن العقوبات تستهدف ثلاث مجموعات قرصنة معلوماتية تسيطر عليها حكومة كوريا الشمالي، ومعروفة في أوساط صناعة الأمن المعلوماتي، مشيرة إلى أن المجموعات الثلاث، هي لازاروس جروب وبلونوروف وأندارييل، مشيرة إلى أنها متورطة في زرع فيروسات أو اختلاس أموال.
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ترامب عن تجسس إسرائيل على البيت الأبيض: مش قادر أصدق

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن إمكانية تجسس إسرائيل على البيت الأبيض، واصفًا إياها بـ"الأمر الذي لا يصدق"، وقال ترامب في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "الجمينار" الأمريكية اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني: "لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. إنني بالفعل يصعب علي تصديق ذلك"، مؤكدًا أنه يتمتع بعلاقات جيدة جدًا مع إسرائيل. مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية رحبت بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، مُضيفًا "كل شئ ممكن، لكنني لا أصدق هذا الأمر".
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نتنياهو ينفي تجسس إسرائيل على البيت الأبيض

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة ما نشر حول زرع إسرائيل أجهزة تجسس حول البيت الأبيض. وقال نتنياهو، في رده على سؤال لـCNN حول مدى صحة ما ورد في تقرير موقع بوليتكو، "أنا وجهت بعدم جمع معلومات استخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية"، ووصف ما نُشر بأنه "فبركة كاملة". كما وصف مكتب نتنياهو ما ورد في هذا التقرير بأنه "كاذب"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. وذكر المكتب: "هناك التزام طويل الأمد وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية بعدم المشاركة في أي عمليات استخباراتية بالولايات المتحدة، ويتم تنفيذ هذه التعليمات بصرامة دون استثناء".
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ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو

لماذا أفرجت طهران عن طاقم السفينة البريطانية الآن؟

كشفت إيران، اليوم الأربعاء، عن أنها بصدد إطلاق سراح سبعة بحارة من أفراد طاقم السفينة التي تحمل العلم البريطاني "ستينا إمبيرو"، البالغ عددهم ثلاثة وعشرين فردا، لأسباب إنسانية. وكانت طهران قد احتجزت الناقلة البريطانية خلال مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز في يوليو الماضي، بعد أن اتهمتها بـ"انتهاك القواعد البحرية الدولية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للتليفزيون الحكومي، إن البحارة، وهم خمسة هنود وواحد من لاتفيا وروسي، غادروا بالفعل "ستينا إمبيرو".
جان-ايف-لودريان-مع-جواد-ظريف

فرنسا: المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي «هشة»

علَق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، على المفاوضات بين الدول الأوروبية وإيران بشأن الاتفاق النووي. ووصف لودريان في تصريحات صحفية، المفاوضات بأنها "هشة للغاية"، متابعًا: "ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا يزال الأمر هشًا للغاية"، وفقا لـ"فرانس 24". يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده قد تخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الأيام المقبلة. وعبّر روحاني عن رفضه إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلا: "ليس لدينا قرار في هذا الصدد.. سيكون جوابنا دائما الرفض".
جواد ظريف (2)

لن نفتح صندوق الطماطم.. تحذير إيراني بشأن الاتفاق النووي

"لن نفتح صندوق الطماطم من جديد"، هكذا علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على إمكانية إجراء بلاده أي مفاوضات لإعادة النظر في بنود الاتفاق النووي، مؤكدًا أنه لا إمكانية لهذا الأمر، بحسب "سي إن إن عربي". ظريف، حذّر في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش زيارته إلى موسكو، من أن بلاده ستبدأ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها النووية في حال لم تفِ أوروبا بالتزاماتها في الوقت المناسب.
حسن-روحانى

تهديد إيراني جديد لأوروبا بسبب الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الخطوة الثالثة ضمن إطار خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي، ستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية، وصرح المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، اليوم الإثنين: "ستكون الخطوة الثالثة أقوى من الخطوتين الأولى والثانية لتحقق التوازن بين حقوق والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن الاتفاق النووي"، وتابع بأن إيران أعدت نفسها للمضي بالخطوة الثالثة في الوقت المناسب، تزامنا مع الفرصة التي منحتها لتنفيذ تعهدات أوروبا ضمن الاتفاق النووي، وفقا لتسنيم.
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