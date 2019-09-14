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فراس سعيد ودرة في العين السخنة لأجل «بلا دليل» (صور)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
كواليس تصوير مسلسل بلا دليل
كواليس تصوير مسلسل بلا دليل
نشر الفنان فراس سعيد صورا من كواليس تصوير مسلسل «بلا دليل» فى العين السخنة، وظهرت فى الصور الفنانة التونسية درة، بطلة المسلسل، ومخرجة العمل منال الصيفي والفنان حازم سمير، وكان فريق عمل المسلسل قد عاد اليوم إلى القاهرة، وذلك بعد انتهائه من تصوير عدد من المشاهد بالعين السخنة؛ من أجل تصوير باقي المشاهد الداخلية بديكور المسلسل داخل القاهرة. «بلا دليل» هو عمل درامي طويل تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، وتدور أحداثه فى إطار الغموض والإثارة، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من "خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر".
«بلا دليل» هو ثاني بطولة مطلقة للفنانة التونسية درة، التي خضعت خلال الفترة الماضية لتدريبات مكثفة لكي تجيد العزف على إحدى الآلات الموسيقية، خاصة أنها تجسد دور (حبيبة) وهي عازفة على آلة الهارب. View this post on Instagram Simply amazing ppl ?? #بلا_دليل #مسلسلات #shoot #filming
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ياسر جلال في مسلسل تاريخي لـ«رمضان 2020»

ينافس النجم ياسر جلال في موسم دراما رمضان المقبل لعام 2020، بمسلسل تاريخي من إنتاج "سينرجي" للمخرج حسين المنباوي، تأليف هاني سرحان، ويعقد جلسات عمل بشكل مستمر للاستقرار على الأبطال الذين سيشاركون في بطولة العمل، ومن المقرر الإعلان عن كل التفاصيل خلال الفترة المقبلة. ويعد العمل التعاون الثاني في الدراما التليفزيونية الرمضانية بين الثلاثي "النجم ياسر جلال والمخرج حسين المنباوي والسيناريست هاني سرحان" بعد أن قدموا مسلسل "لمس أكتاف" في رمضان الماضي لعام 2019، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.
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برعاية «سينرجي».. 5 مشاريع درامية تستعد لرمضان 2020

انطلقت التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020، وكشف عدد من النجوم عن انضمامهم إلى الموسم الرمضاني المقبل، أحدثهم الفنان ياسر جلال، الذى يتعاون للعام الثاني على التوالي مع شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، حيث بدأت الجلسات التحضيرية للمسلسل مع المخرج حسين المنباوى والسيناريست هانى سرحان، ولم يتم الكشف عن فكرة العمل الرئيسية ولكنه سيكون مسلسلا تاريخيا، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، وفى السياق ذاته بدأ النجم أمير كرارة الجلسات التحضيرية لمسلسله مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، وذلك بعد تأجيل مشروع «كلبش 4» لعام 2021.
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كريم عفيفي يفوز بجائزة أفضل ممثل شاب عن "ولد الغلابة"

فاز الفنان كريم عفيفي، بجائزة أفضل ممثل شاب ضمن فعاليات مهرجان الفضائيات العربية في دورته العاشرة، وذلك عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة" الذي تم عرضه خلال موسم رمضان 2019. وأعرب عفيفي، عن سعادته بالتكريم من مهرجان له مصداقية على مستوى الوطن العربي، واعتذر عن الحضور بسبب تواجده في العروض المباشرة لمسرح مصر. وخلال موسم رمضان أشاد عدد كبير من الجمهور ونُقاد الفن بالفنان كريم عفيفي، بسبب تألقه في شخصية "حمزة الغانم" بمسلسل ولد غلابة.
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درة تواصل تصوير «بلا دليل».. قبل سفرها للجونة (صور)

تواصل أسرة «بلا دليل» تصوير أحداث المسلسل من أجل الانتهاء من المشاهد المتبقية، وذلك بعد أن تحدد شهر أكتوبر المقبل، لعرض أولى حلقات المسلسل الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الطويلة إذ تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، «بلا دليل» هو ثانِي بطولة مطلقة للفنانة التونسية درة، التي خضعت خلال الفترة الماضية لتدريبات مكثفة؛ لكي تجيد العزف على إحد الآلات الموسيقية، خاصة أنها تجسد دور (حبيبة) وهي عازفة على آلة الهارب، ويشاركها فى بطولة المسلسل كل من خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي وجمال عبد الناصر.
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سوسن بدر ومروان حامد ودرة بلجان تحكيم مهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان، أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تتضمن الممثلة المصرية القديرة سوسن بدر، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الملابس المميزة ناهد نصر الله، كما يرأس المخرج مروان حامد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، التي تتضمن الممثلة التونسية درة زورق. المهرجان يشارك فيه عدد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، في كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية وضمن مساعيه توفير قنوات اتصال لمحترفى الأفلام المحليين.
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«ماكو».. نيقولا معوض يكشف عن أولى تجاربه السينمائية

يستعد الفنان اللبناني نيقولا معوض للمُشاركة لأول مرة في السينما المصرية من خلال فيلم "ماكو"، وذلك بعد نجاحه في تقديم مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة على مدار السنوات الماضية، آخرها مسلسل "طلعت روحي"، الذي عُرض فبراير الماضي. يجسد نيقولا في فيلم "ماكو" شخصية "شريف ناهي"، كما يشاركه في بطولة الفيلم النجوم بسمة، والتركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد عرضه.
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