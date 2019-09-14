فراس سعيد ودرة في العين السخنة لأجل «بلا دليل» (صور)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

كواليس تصوير مسلسل بلا دليل

نشر الفنان فراس سعيد صورا من كواليس تصوير مسلسل «بلا دليل» فى العين السخنة، وظهرت فى الصور الفنانة التونسية درة، بطلة المسلسل، ومخرجة العمل منال الصيفي والفنان حازم سمير، وكان فريق عمل المسلسل قد عاد اليوم إلى القاهرة، وذلك بعد انتهائه من تصوير عدد من المشاهد بالعين السخنة؛ من أجل تصوير باقي المشاهد الداخلية بديكور المسلسل داخل القاهرة. «بلا دليل» هو عمل درامي طويل تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، وتدور أحداثه فى إطار الغموض والإثارة، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من "خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر".

«بلا دليل» هو ثاني بطولة مطلقة للفنانة التونسية درة، التي خضعت خلال الفترة الماضية لتدريبات مكثفة لكي تجيد العزف على إحدى الآلات الموسيقية، خاصة أنها تجسد دور (حبيبة) وهي عازفة على آلة الهارب. View this post on Instagram Simply amazing ppl ?? #بلا_دليل #مسلسلات #shoot #filming