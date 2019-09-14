نهاية غير متوقعة.. هكذا عرض شاب «فلاشة سلبيات» أمام الرئيس

تحرير:التحرير ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

السيسي

في مفاجأة غير متوقعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فاجأ المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، وأحد المشاركين في جلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع»، الحضور بطلبه عرض محتوى فلاشة أمام الرئيس تحتوي على سلبيات موجودة في الإنجازات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لمحاسبة المقصرين. وبدا أن «الخشاب» يفاجئ مدير الجلسة، محمود التميمي، بطلبه عرض الفلاشة، مرجعاً السبب في طلبه إلى أنه «ليس كل الموجود على السوشيال ميديا مزيفا»، قبل أن يطلب إذن الرئيس لعرض الفلاشة، وهو ما وافق عليه الرئيس السيسي.

وبدأ عرض محتوى الفلاشة على الشاشة الرئيسية للقاعة بعد نحو دقيقتين من طلب الإذن بعرضها.وفوجئ الحضور بعرض مقطع فيديو يوضح شروخ في الواجهة الرئيسية لمشروع دهشور للإسكان الاجتماعي، بجانب مشاهد لخلل في أساسات السلالم داخل المباني.ثم أتبع الفيديو بمقطع آخر لحدوث كسر في زجاج كوبري «تحيا مصر» أثناء تصوير أحد