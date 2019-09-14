بنزيما يقود ريال مدريد للفوز بثلاثية على ليفانتي

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

ريال مدريد

تغلب نادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، على نظيره ليفانتي، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على استاد سانتياجو برنابيو، بقيادة الحكم ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا صاحب الـ29 عامًا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. الفريف الملكي بدأ بالتسجيل عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 25، ثم عزز بنزيما تقدم الريال في الدقيقة 31، ثم أضاف الدولي البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 40، بينما سجل هدفي ليفانتي بورخا مايورال في الدقيقة 49، وجونزالو ميليرو في الدقيقة 75.

انتصار الفريق الملكي عزز سجله التاريخي أمام ليفانتي، ليحقق الريال 17 انتصارا في آخر 23 مباراة أمام ليفانتي في جميع المسابقات. وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة الثامنة، ليحتل المركز الثاني (لعب 4 فاز 2 تعادل 2، وسجل 6 أهداف بينما استقبلت شباكه 4 أهداف)، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر جدول الدوري

انتصار الفريق الملكي عزز سجله التاريخي أمام ليفانتي، ليحقق الريال 17 انتصارا في آخر 23 مباراة أمام ليفانتي في جميع المسابقات.



وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة الثامنة، ليحتل المركز الثاني (لعب 4 فاز 2 تعادل 2، وسجل 6 أهداف بينما استقبلت شباكه 4 أهداف)، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر جدول الدوري برصيد 9 نقاط، وما زال لدى الروخيبلانكوس مباراة أمام ريال سوسييداد.



بينما تراجع ليفانتي إلى المركز الخامس، برصيد 6 نقاط (لعب 4 فاز 2 وخسر 2، وسجل 6 أهداف بينما استقبلت شباكه 5 أهداف)، ليأتي خلف إشبيلية صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط، وخلف أتلتيك بيلباو صاحب المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

