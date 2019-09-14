رياضة

بنزيما يقود ريال مدريد للفوز بثلاثية على ليفانتي

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
ريال مدريد
ريال مدريد
تغلب نادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، على نظيره ليفانتي، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على استاد سانتياجو برنابيو، بقيادة الحكم ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا صاحب الـ29 عامًا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. الفريف الملكي بدأ بالتسجيل عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 25، ثم عزز بنزيما تقدم الريال في الدقيقة 31، ثم أضاف الدولي البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 40، بينما سجل هدفي ليفانتي بورخا مايورال في الدقيقة 49، وجونزالو ميليرو في الدقيقة 75.
انتصار الفريق الملكي عزز سجله التاريخي أمام ليفانتي، ليحقق الريال 17 انتصارا في آخر 23 مباراة أمام ليفانتي في جميع المسابقات. وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة الثامنة، ليحتل المركز الثاني (لعب 4 فاز 2 تعادل 2، وسجل 6 أهداف بينما استقبلت شباكه 4 أهداف)، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر جدول الدوري
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صلاح أساسيا في مواجهة ليفربول ونيوكاسل

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب عن تشكيلة فريقه ليفربول الذي يستعد لاستقبال نيوكاسل اليوم السبت على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بينما يوجد نيوكاسل في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط، وشهد التشكيل الأساسي لليفربول غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والذي احتفل في المباراة السابقة أمام بيرنلي بتسجيل الهدف رقم 50 في مسيرته بالدوري الإنجليزي، حيث سيلعب بدلًا منه المهاجم ديفوك أوريجي.
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إيهاب جلال يرفع شعار التحدي أمام بطل زنجبار

أكد إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، أنه يسعى لحسم تأهله للدور المقبل في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، خلال لقاء الذهاب، وذلك حين يواجه المصري ماليندي سيتي بطل زنجبار، غدًا الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية. إيهاب جلال قال في المؤتمر الصحفي: "هدفي هو حسم التأهل للدور المقبل من البطولة خلال مباراة الغد، والفريق في أعلى درجات تركيزه حاليا من أجل تحقيق ذلك، وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، تعطي دفعة معنوية للاعبين قبل مباراة العودة والتي تقام بعد نحو أسبوعين".
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

نكشف حقيقة تعيين طاقم تحكيم «نسائي» لإدارة السوبر

أعلن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 في تمام الثامنة مساءً، بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفةً بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل ناد)، وكشف اتحاد الكرة أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
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ريال مدريد -فياريال

كاسيميرو: ريال مدريد افتقد كل شيء أمام فياريال

طالب متوسط ميدان ريال مدريد، كاسيميرو، بضرور استغلال الفريق لفترة التوقف الدولية من أجل تطوير المستوى، وذلك بعدما سقط الريال أمس في فخ التعادل الإيجابي مع فياريال بنتيجة 2-2، ليواصل إهدار النقاط بعد تعادله في الجولة الثانية على أرضه أمام بلد الوليد، وقال كاسيميرو حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نفتقد لكل شيء، بداية من التسجيل وصولًا إلى تقديم مستويات دفاعية جيدة وصولًا إلى التعامل كفريق واحد، يجب أن نتمتع بالروح، إذا عملنا بقوة سنذهب بعيدًا، فريال مدريد مطالب دائمًا بالفوز، على الرغم من أن هذا الملعب من أصعب الملاعب التي يمكن زيارتها".
فياريال-ريال مدريد

ريال مدريد يسقط فى فخ التعادل أمام فياريال

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل أمام نظيره فياريال فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "لا سيراميكا" فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل جاريث بيل هدفي الريال، بينما سجل لصالح فياريال كل من مورينيو وجوميز. وبهذه النتيجة يحتل المرينجي المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز السادس عشر برصيد نقطتين، وشهدت المباراة تألق جاريث بيل مهاجم الفريق وذلك بعد غياب لفترة طويلة عن إحراز الأهداف لكن المباراة انتهت بطرده من الملعب بعد تلقيه الإنذار الثاني.
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زيدان يستبعد ناتشو من موقعة فياريال

قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، استبعاد مدافعه الإسباني ناتشو، من قائمة ريال مدريد التي تستعد لمواجهة فياريال اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، على ملعب لاسيراميكا في تمام الساعة 9 مساء، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يمثل ذلك القرار مفاجأة كبيرة، في ظل الإصابات العديدة التي يعاني منها ريال مدريد في الآونة الأخيرة، إلى جانب قدرة ناتشو في اللعب بأكثر من مركز، ويمثل ذلك القرار صدمة كبيرة لناتشو الذي دائمًا ما فضل البقاء مع الفريق، على الرغم من تلقيه عروضا كثيرة من أندية كبرى في السابق.
زين-الدين-زيدان

الإحباط يسيطر على زيدان بعد التعادل مع بلد الوليد

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن إحباطه من فشل ريال مدريد أمس في الحفاظ على تقدمه على بلد الوليد بهدف نظيف، بعدما سجل سيرجي جوارديولا هدف التعادل للفريق الضيف في الدقائق الأخيرة من المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وقال زيدان في هذا الشأن حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر بطعم المرارة، خاصة أننا نجحنا في القيام بالأمر الأصعب، وهو التسجيل في الشوط الثاني، فلم نحظَ في النهاية بالسيناريو الأفضل".
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