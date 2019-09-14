ترامب يخرج عن صمته.. ويكشف سبب «لونه البرتقالي»

تحرير:وكالات ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

دونالد ترامب

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن صمته لأول مرة حول لونه البرتقالي، وألقى باللوم على المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة كونها السبب في بشرته، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست". وقال ترامب في كلمة له في بالتيمور: "المصابيح الكهربائية... يتساءل البعض، وما الغلط في هذه المصابيح؟ أنا أقول الأمر يكمن فيما يلي: أولا، الشيء الأكثر أهمية هو أن ضوء هذه المصابيح الكهربائية التي نضطر إلى استخدامها، في غاية السوء.. لوني يبدو دائما برتقاليا، وكذلك أنتم.. هذا الضوء مثير للاشمئزاز".

وفي وقت سابق، ألغت وزارة الطاقة الأمريكية توجيها دوريا، من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، والذي ينص على أنه يجب، مع حلول 1 يناير، التخلص التدريجي من اللمبات الكهربائية المتوهجة. ووفقا للصحيفة، فإن المصورين المحترفين وفناني المكياج أشاروا إلى أنه لا علاقة هنا للمصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة. وتابعوا: