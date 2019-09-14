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ترامب يخرج عن صمته.. ويكشف سبب «لونه البرتقالي»

تحرير:وكالات ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن صمته لأول مرة حول لونه البرتقالي، وألقى باللوم على المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة كونها السبب في بشرته، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست". وقال ترامب في كلمة له في بالتيمور: "المصابيح الكهربائية... يتساءل البعض، وما الغلط في هذه المصابيح؟ أنا أقول الأمر يكمن فيما يلي: أولا، الشيء الأكثر أهمية هو أن ضوء هذه المصابيح الكهربائية التي نضطر إلى استخدامها، في غاية السوء.. لوني يبدو دائما برتقاليا، وكذلك أنتم.. هذا الضوء مثير للاشمئزاز".
وفي وقت سابق، ألغت وزارة الطاقة الأمريكية توجيها دوريا، من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، والذي ينص على أنه يجب، مع حلول 1 يناير، التخلص التدريجي من اللمبات الكهربائية المتوهجة. ووفقا للصحيفة، فإن المصورين المحترفين وفناني المكياج أشاروا إلى أنه لا علاقة هنا للمصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة.  وتابعوا:
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حمزة بن لادن

ترامب عن حمزة بن لادن: قتل بين أفغانستان وباكستان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مقتل حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب بمنطقة بين أفغانستان وباكستان، وفقا لـ"سكاي نيوز". وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا في أغسطس الماضي، أن حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي كان مرشحا لوراثة موقع والده على رأس التنظيم، قُتل في عملية "لعبت الولايات المتحدة دورا فيها". وبعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 في غارة على أبوت آباد في باكستان، بدأ اثنان من كبار مساعديه في إعداد حمزة بن لادن للقيام بدور قيادي، للانتقام لموت والده.
السفير-الامريكي-جون-أبي-زيد (2)

إدانة أمريكية لاستهداف مواقع نفطية سعودية: غير مقبول

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين. وكتب السفير الأمريكي في الرياض، جون أبي زيد، عبر حسابه في "تويتر": "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص"، وفقا لـ"العربية". وأضاف "أبي زيد" أن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلا أم آجلا إلى فقدان أرواح بريئة.
ترامب

الاقتصاد يدفع ترامب لسقوط جديد على مستوى الشعبية

وسط انتقادات لما يوصف بعنصرية التغريدات والحروب التجارية وخرائط الأعاصير، انخفض معدل الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قليلا منذ منتصف يوليو، متأثرًا بالعديد من الأمور السياسية والاقتصادية التي هزت أداء بلاده في السنوات الأخيرة. وخلال الفترة الماضية كان لبعض الملفات مثل الحرب التجارية والصراع السياسي والاقتصادي مع الصين وروسيا، دور مؤثر في هز معدلات الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي، والذي تأثر بشكل مباشر بتلك الملفات التي كان لها تأثير كبير على أداء ترامب بشكل عام.
مبنى-الخزانة-الأمريكية

أمريكا تعاقب كيانات كورية شمالية شنت هجمات إلكترونية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات مالية على كيانات كورية شمالية متورطة في شن هجمات إلكترونية تعرضت لها بنى تحتية رئيسية في العالم، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن العقوبات تستهدف ثلاث مجموعات قرصنة معلوماتية تسيطر عليها حكومة كوريا الشمالي، ومعروفة في أوساط صناعة الأمن المعلوماتي، مشيرة إلى أن المجموعات الثلاث، هي لازاروس جروب وبلونوروف وأندارييل، مشيرة إلى أنها متورطة في زرع فيروسات أو اختلاس أموال.
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حمزة بن لادن

ترامب عن حمزة بن لادن: قتل بين أفغانستان وباكستان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مقتل حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب بمنطقة بين أفغانستان وباكستان، وفقا لـ"سكاي نيوز". وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا في أغسطس الماضي، أن حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي كان مرشحا لوراثة موقع والده على رأس التنظيم، قُتل في عملية "لعبت الولايات المتحدة دورا فيها". وبعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 في غارة على أبوت آباد في باكستان، بدأ اثنان من كبار مساعديه في إعداد حمزة بن لادن للقيام بدور قيادي، للانتقام لموت والده.
كاري لام-وشي-جين-بينج

«لا تتدخلوا في أزمتنا».. هونج كونج تُحذر أمريكا

حذرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء، واشنطن من أي تدخل في الأزمة التي تشهدها البلاد، كما طالبت المحتجين بوقف العنف والجلوس للحوار. وتشهد هونج كونج منذ ثلاثة أشهر موجة احتجاجات وتظاهرات شبه يومية غير مسبوقة منذ عودتها إلى الصين عام 1997، ما يطرح تحدياً كبيراً لبكين وحكومة المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وتجمعت حشود غفيرة، أول أمس الأحد، أمام قنصلية الولايات المتحدة في هونج كونج لمطالبة الكونجرس الأمريكي بإصدار قانون يدعم الحركة المطالبة بالديمقراطية.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

بوتين يقترح على ترامب شراء أسلحة «فرط صوتية» روسية

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، شراء أسلحة فرط صوتية روسية. وقال خلال كلمته في الجلسة العامة في منتدى الاقتصادي الشرقي: "لقد أخبرت دونالد: إذا كنت ترغب، فسوف نبيعك.. وبهذه الطريقة فإننا سنوازن كل شيء على الفور، ولكنهم قالوا إنهم سيصنعون مثلها في وقت قريب، وغالبا أنهم سيصنعونها قريبا بالفعل، ولكن لماذا إنفاق الأموال عندما قمنا بذلك مسبقا ويمكننا أن نحصل على فائدة منه دون إضرار بأمننا، لكن بهدف خلق حالة توازن".
حسن-روحانى

تهديد إيراني جديد لأوروبا بسبب الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الخطوة الثالثة ضمن إطار خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي، ستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية، وصرح المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، اليوم الإثنين: "ستكون الخطوة الثالثة أقوى من الخطوتين الأولى والثانية لتحقق التوازن بين حقوق والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن الاتفاق النووي"، وتابع بأن إيران أعدت نفسها للمضي بالخطوة الثالثة في الوقت المناسب، تزامنا مع الفرصة التي منحتها لتنفيذ تعهدات أوروبا ضمن الاتفاق النووي، وفقا لتسنيم.
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