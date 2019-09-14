إرهابيو النصرة يمنعون المدنيين من مغادرة إدلب

تحرير:وكالات ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

جبهة النصرة

أقدمت جبهة النصرة الإرهابية، اليوم السبت، على منع العديد من السيارات التي تقل الأهالي من الخروج من محافظة إدلب، وقامت بإطلاق الرصاص عليها. كانت القوات الحكومية السورية قد فتحت ممرا آمنًا، للسماح لسكان من إدلب شمال غربي البلاد بالمغادرة، لكن "لم يخرج أحد". وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا": إن "المتشددين الذين يسيطرون على معظم محافظة إدلب، التي يقطنها نحو 3 ملايين شخص، منعوا المدنيين من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عبر معبر أبو الضهور".

وتابعت "قام مسلحون بإطلاق النار على سائقي السيارات في إدلب، ومنعوهم من الخروج، لم يكن هناك تأكيد للحادث من وسائل إعلامية أخرى. وحققت القوات السورية خلال الأسابيع الأخيرة، تقدما كبيرا على الأرض في إدلب التي يسيطر عليها المتمردون، بعد شن هجوم في أبريل. وخلال الأيام العشرة الأولى من الهدنة، توقفت الغارات