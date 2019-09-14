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النفط السعودي في مرمى نيران الحوثيين.. فهل يتأثر؟

ميليشيات الحوثي التابعة لإيران تبنت في بيان رسمي الهجوم الذي استهدف أرامكو في بقيق ضمن سلسلة الاستهدافات النوعية التي قامت بها جماعة الحوثي في الآونة الأخيرة
تحرير:وفاء بسيوني ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
استهداف الحوثيين لأرامكو
استهداف الحوثيين لأرامكو
لا تزال المنشآت النفطية في السعودية الهدف الأبرز لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، فخلال الآونة الأخيرة شن الحوثيون العديد من الهجمات بواسطة طائرات مسيرة مستهدفين منشآت نفطية سعودية، زاعمين أن ذلك يأتي ردا على غارات التحالف العربي بقيادة المملكة على المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في اليمن. أحدث هذه الهجمات استهداف طائرات "مسيرة" لأكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في المملكة وحقل نفط رئيسي تديره شركة أرامكو السعودية في وقت مبكر، اليوم السبت، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في معالج بالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية.
وأعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت التعامل مع حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون". وتم تداول بعض مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سمع بها طلقات رصاص وأصوات أسلحة رشاشة،
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دمج المسلحين.. «السيادي السوداني» يدرس تعديل الدستور

يدرس المجلس السيادي السوداني، اليوم السبت، تعديل مادة دستورية لإشراك الحركات المسلحة في قوامه، وفقا لعضو المجلس السيادي السوداني ياسر العطا. واعتبر العطا أنه من الوارد توسعة مجلسي الوزراء والسيادي أو تقليصهما، حسب صحيفة الانتباهة. وقال إن "المجلس السيادي والحركات المسلحة بالجبهة الثورية المندمجة والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، توصلوا في وقت قياسي إلى توقيع إعلان بناء الثقة والتمهيد للتفاوض في العاصمة الجنوبية جوبا، مساء الأربعاء الفائت".
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9 قتلى من المدنيين في قصف حوثي على الحديدة

قتل 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف لميليشيات الحوثي الإيرانية على منازل المدنيين في محافظة الحديدة، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية". وقالت مصادر طبية ومحلية في محافظة الحديدة، إن "9 مدنيين قتلوا بينهم نساء وأطفال، كما أصيب عدد آخر في قصف عنيف للحوثيين على مناطق مديرية حيس وقرية المتينة جنوبي الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية". يأتي القصف الحوثي المستهدف للمدنيين بعد أيام قليلة من تشكيل غرفة عمليات مشتركة ترأسها الأمم المتحدة، ومرتبطة بضباط ارتباط ميدانيين لتثبيت وقف إطلاق النار.
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انتخابات تونس| الرياحي ينسحب من سباق الرئاسة لصالح الزبيدي

أعلن المرشح التونسي سليم الرياحي انسحابه من سباق الرئاسة لصالح المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، وذلك من أجل المصلحة الوطنية. وقال الرياحي في كلمة بثها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:، أنه يدرك أن حظوظه لن تمكنه من الوصول إلى الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية، فضلا عن أن تونس ستتمكن من مواصلة مسارها الحالي في حال فوز الزبيدي.
صحف

صحف عربية: روسيا تعلن انتهاء الحرب في سوريا

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع والصراع في الشرق الأوسط، مسلطة الضوء على الشأن السوري وتطورات الأزمة اليمنية. في افتتاحيتها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن روسيا ترى أن الحرب في سوريا "انتهت فعليا"، رغم أن أرجاء واسعة من البلاد ما زالت خارجة عن سلطة حكومة دمشق، لا سيما شرق الفرات، حيث النفوذ لفصائل تدعمها الولايات المتحدة وشمال غربي البلاد. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن "الحرب في سوريا انتهت فعليا، فهذه الدولة تعود بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية السلمية".
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البنتاجون: الحوثيون يرتكبون فظائع في اليمن

اتهم وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، الحوثيين «بارتكاب فظائع في اليمن». وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أضاف وزير الدفاع الأمريكي أن «طهران هي من تحركهم وتوجههم». وقال مارك إسبر إن «المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها مليشيات الحوثي». ووصف مارك إسبر إيران بأنها «مصدر الكثير من السلوك الفظ في المنطقة، في اليمن أو سوريا أو لبنان»، متهما إياها بالسعي لامتلاك صواريخ نووية بعيدة المدى.
صواريخ حوثية

سقوط صاروخ أطلقه الحوثي في صعدة اليمنية

أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأربعاء، على إطلاق صاروخ باليستي من مديرية سحار بمحافظة صعدة، إلا أنه سقط بعد إطلاقه داخل مديرية الصفراء بالمحافظة ذاتها، وفقا للتحالف العربي. وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن "ميليشيا الحوثي مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر فى التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني".
صواريخ حوثية

السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية حوثية في نجران

تمكنت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، من اعتراض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران، أطلقتها ميليشيا الحوثي، وفقا لـ"واس". وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي: إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة". وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
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التحالف العربي يعلق على قصف سجن باليمن

علق المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي، على الهدف الذي تم قصفه في محافظة ذمار وسط اليمن. وقال المالكي في بيان له، اليوم الأحد: "إن الهدف من عملية القصف العسكري مشروع"، نافيا رواية جماعة أنصار الله الحوثي عن وجود سجن للأسرى في هذه المنطقة، بحسب "العربية". وأضاف أن "القوات المشتركة استهدفت فجر اليوم أحد المواقع العسكرية في ذمار لتحييد وتدمير القوات الحوثية، والهدف العسكري هدف مشروع، ولدينا ما يثبت استخدام الميليشيات لهذا الموقع، وتمت متابعته من منظومة الاستخبارات لفترة طويلة".
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