النفط السعودي في مرمى نيران الحوثيين.. فهل يتأثر؟

ميليشيات الحوثي التابعة لإيران تبنت في بيان رسمي الهجوم الذي استهدف أرامكو في بقيق ضمن سلسلة الاستهدافات النوعية التي قامت بها جماعة الحوثي في الآونة الأخيرة
لا تزال المنشآت النفطية في السعودية الهدف الأبرز لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، فخلال الآونة الأخيرة شن الحوثيون العديد من الهجمات بواسطة طائرات مسيرة مستهدفين منشآت نفطية سعودية، زاعمين أن ذلك يأتي ردا على غارات التحالف العربي بقيادة المملكة على المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في اليمن.
أحدث هذه الهجمات استهداف طائرات "مسيرة" لأكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في المملكة وحقل نفط رئيسي تديره شركة أرامكو السعودية في وقت مبكر، اليوم السبت، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في معالج بالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية.
وأعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت التعامل مع حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون".
وتم تداول بعض مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سمع بها طلقات رصاص وأصوات أسلحة رشاشة،
وأعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت التعامل مع حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون".
وتم تداول بعض مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سمع بها طلقات رصاص وأصوات أسلحة رشاشة، وهي بالفعل قد تم استخدامها لاستهداف الطائرات المسيرة، وقد نشر مغردون مقاطع فيديو تظهر سحب دخان كثيف في سماء بقيق بعد الهجوم.
وتصف شركة أرامكو منشأة "بقيق" لمعالجة النفط بأنها "أكبر مصنع لاستقرار النفط الخام في العالم"، بحسب قناة "الحرة".
تصفية الحلفاء المخلصين.. سلاح الحوثي للانفراد بالحكم
معامل أرامكو في بقيق تتكون من ثلاث مناطق عمل رئيسية، هي معمل النفط الخام، ومعمل الغاز المسال، ومعمل المنافع المساندة، وفقا للموقع الرسمي للشركة الذي أشار إلى أن المعامل في المحافظة تواصل سعيها للحصول على شهادة الاعتراف بحلول عام 2020 كأحد الرواد العالميين في مجال معالجة المواد الهيدروكربونية.
أما محافظة بقيق فتمتد على مساحة نحو 595 كيلومترا مربعا من غوغان شمالا باتجاه الدمام وحتى محطة المايكروويف غربا ومن ساحل القرية إلى كوبري فرزان غربا باتجاه الرياض، وهي إحدى مدن المنطقة الشرقية التي تشهد نموا عمرانيا متسارعا ويبلغ عدد سكان المحافظة والقرى والهجر التابعة لها نحو 70 ألف نسمة وفقا للموقع الرسمي للمنطقة الشرقية بالمملكة.
وإلى جانب كونها أحد معاقل شركة أرامكو السعودية فيوجد بها مصنع للأسمنت ومصنع للطابوق ومصنع آخر للجير.
بعد ساعات قليلة من الهجوم، أعلنت ميليشيات الحوثي في بيان رسمي مسؤوليتها عن هذا الاستهداف ضمن سلسلة الاستهدافات النوعية التي قامت بها جماعة الحوثي في الآونة الأخيرة.
وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله" التابعة لميليشيات الحوثي يحيى سريع، إن 10 طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة "أرامكو" شرقي السعودية، بعملية أطلقوا عليها "توازن الردع الأولى".
وأضاف المتحدث أن حقل الشيبة يضم أكبر مخزون إستراتيجي في المملكة ويتسع لأكثر من مليار برميل. موضحا أن "عملية توازن الردع الأولى" تأتي في إطار الردع والرد المشروع على التحالف وحصاره للشعب اليمني، متوعدا السعودية وقوى ما وصفها بـ"العدوان" بعمليات أكبر وأوسع.
تفاصيل استهداف الحوثيين حقل نفط في السعودية
وجدد الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالسعودية، مشيرا إلى أنها أصبحت أهدافا مشروعة يمكن ضربها في أي وقت، وفقا لـ"روسيا اليوم".
وفي الأشهر الأخيرة، كثف الحوثيون من إطلاق صواريخ عبر الحدود مع السعودية وشنوا هجمات بواسطة طائرات مسيرة، مستهدفين قواعد عسكرية جوية ومطارات سعودية ومنشآت أخرى، ومؤكدين أن ذلك يأتى ردا على غارات التحالف في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة باليمن.
وكان عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي صرح بأن استهداف أرامكو يشكل ضغطا كبيرا على القيادة السعودية لمراجعة حساباتها في اليمن، وإذا لم يتم تراجعها فستستمر جماعة الحوثيين في استهداف الأراضي السعودية.
ولا يقتصر عبث ميليشيات الحوثي داخل المملكة على منشآت النفط فقط، فقد أصبحت تستهدف المرافق الحيوية داخلها، والتي وصلت إلى المطارات واستهدفت المسافرين.
وضمن ردود فعل السلطات السعودية على الهجوم، نشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، تغريدة عبر صفحته في "تويتر" عبر هاشتاج "بقيق": "اللهم نستودعك وطننا وأهله، أمنه وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه.. ربِّ اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين".
صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، نشر تغريدة موجهة لـ"الأعادي" على حد تعبيره، وذلك بعد ساعات من استهداف معمل لشركة أرامكو النفطية في بقيق بالمنطقة الشرقية.
وقال المغامسي في تغريدته: "قل للأعادي ستحترق قلوبكم لا آبارنا وتتقطع أفئدتكم لا ديارنا، دون أن تصلوا إلى مقصودكم، فكل بلادنا قيادة وشعبا مسخرة لحماية بيت الله العتيق، وللبيت رب يحميه".
السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية حوثية في نجران
وعقب الهجوم أفاد التليفزيون السعودي الرسمي أن صادرات النفط من المملكة لم تتوقف ولا تزال مستمرة رغم استهداف جماعة الحوثيين اليمنية معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.
وأكدت قناة "الإخبارية" السعودية أن "استعدادات هائلة" تتخذ من قبل "أرامكو" والجهات المعنية الحكومية؛ بغية ضمان الجاهزية لأي حادث طارئ في شمال المملكة أو جنوبها أو غربها وتأمين إمكانات الدولة في مجال تصدير النفط.
وطمأنت السلطات السعودية مواطنيها والمقيمين فيها وجميع موردي ومصدري الطاقة بأن إمداداتها للنفط ستستمر، كي تبقى المملكة "المصدر الأول والمهم لتصدير الطاقة حول العالم".