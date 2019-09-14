النفط السعودي في مرمى نيران الحوثيين.. فهل يتأثر؟

ميليشيات الحوثي التابعة لإيران تبنت في بيان رسمي الهجوم الذي استهدف أرامكو في بقيق ضمن سلسلة الاستهدافات النوعية التي قامت بها جماعة الحوثي في الآونة الأخيرة

تحرير:وفاء بسيوني ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

استهداف الحوثيين لأرامكو

لا تزال المنشآت النفطية في السعودية الهدف الأبرز لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، فخلال الآونة الأخيرة شن الحوثيون العديد من الهجمات بواسطة طائرات مسيرة مستهدفين منشآت نفطية سعودية، زاعمين أن ذلك يأتي ردا على غارات التحالف العربي بقيادة المملكة على المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في اليمن. أحدث هذه الهجمات استهداف طائرات "مسيرة" لأكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في المملكة وحقل نفط رئيسي تديره شركة أرامكو السعودية في وقت مبكر، اليوم السبت، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في معالج بالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية.

وأعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت التعامل مع حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون". وتم تداول بعض مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سمع بها طلقات رصاص وأصوات أسلحة رشاشة،