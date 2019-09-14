السيسي عن بناء قصور رئاسية: «أه عملت بس مش لنفسي»

تحرير:التحرير ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

الرئيس السيسي

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، حقيقة بناء قصور رئاسية، قائلًا: "ناس بتسأل الحاجات اللي اتقالت دي عملتها ولا لا، اللي بيني وبينكم الثقة، مش أني أكبر من المساءلة أو إني مش عاوز ارد على كلام يتوجه لي، قالوا إني ببني قصور رئاسية أنا بنيت وببني وهبني، ومفيش حاجة باسمي، كله للدولة". وأضاف الرئيس، إنه لا يجب على الشعب المصري أن يقلق، أو يشعر بالتشكيك في مؤسسات الدولة، حيث إن الدولة ومؤسساتها لن تسمح أن يكون هناك شخص "مش كويس" مستمر فيها، مضيفًا: "ممكن يكون حد مش كويس موجود، وده طبيعي، بس اللي مش طبيعي إننا نقبله أو نشجعه أو نسكت عليه".

وواصل: "العلاقة بيني وبين الناس مبنية على الثقة، لو حد حب يضربها دي حاجة خطيرة، بيقولوا إني بعمل قصور جديدة، أنا بعمل قصور في العاصمة الإدارية الدنيا كلها هتتفرج عليها، أمال إيه، هي مصر شوية ولا إيه، انتوا فاكرين مصر شوية".وتابع: "بعمل مدينة فنون وثقافة هي الأكبر في العالم، في العاصمة الإدارية الجديدة