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السيسي عن بناء قصور رئاسية: «أه عملت بس مش لنفسي»

تحرير:التحرير ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، حقيقة بناء قصور رئاسية، قائلًا: "ناس بتسأل الحاجات اللي اتقالت دي عملتها ولا لا، اللي بيني وبينكم الثقة، مش أني أكبر من المساءلة أو إني مش عاوز ارد على كلام يتوجه لي، قالوا إني ببني قصور رئاسية أنا بنيت وببني وهبني، ومفيش حاجة باسمي، كله للدولة". وأضاف الرئيس، إنه لا يجب على الشعب المصري أن يقلق، أو يشعر بالتشكيك في مؤسسات الدولة، حيث إن الدولة ومؤسساتها لن تسمح أن يكون هناك شخص "مش كويس" مستمر فيها، مضيفًا: "ممكن يكون حد مش كويس موجود، وده طبيعي، بس اللي مش طبيعي إننا نقبله أو نشجعه أو نسكت عليه".
وواصل: "العلاقة بيني وبين الناس مبنية على الثقة، لو حد حب يضربها دي حاجة خطيرة، بيقولوا إني بعمل قصور جديدة، أنا بعمل قصور في العاصمة الإدارية الدنيا كلها هتتفرج عليها، أمال إيه، هي مصر شوية ولا إيه، انتوا فاكرين مصر شوية".وتابع: "بعمل مدينة فنون وثقافة هي الأكبر في العالم، في العاصمة الإدارية الجديدة
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المؤتمر-الوطني-للشباب، (3)

السيسي عن تكاليف المدافن: «والله هذا كذب وافتراء»

نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما تم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن تكاليف المدافن الخاصة بعائلته، قائلًا: "هذا كذب وافتراء". ولفت الرئيس السيسي خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أن ما تم إنجازه خلال الخمس سنوات الماضية ليس إنجاز شخص ولا حكومة، ولكن إنجاز أمة.
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (1)

نهاية غير متوقعة.. هكذا عرض شاب «فلاشة سلبيات» أمام الرئيس

في مفاجأة غير متوقعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فاجأ المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، وأحد المشاركين في جلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع»، الحضور بطلبه عرض محتوى فلاشة أمام الرئيس تحتوي على سلبيات موجودة في الإنجازات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لمحاسبة المقصرين. وبدا أن «الخشاب» يفاجئ مدير الجلسة، محمود التميمي، بطلبه عرض الفلاشة، مرجعاً السبب في طلبه إلى أنه «ليس كل الموجود على السوشيال ميديا مزيفا»، قبل أن يطلب إذن الرئيس لعرض الفلاشة، وهو ما وافق عليه الرئيس السيسي.
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (5)

السيسي: لم تكن أبدا تبنى سدود على النيل إلا في 2011

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "تأثير الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" عن ثورة يناير عام 2011، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الثامن. وقال السيسي: "هقولكم على حاجة يا مصريين جميعًا، هقولكم على غلطة واحدة وتمن دفعناه وهندفعه، وهو 2011". وأضاف الرئيس السيسي: "لم تكن أبدًا تبنى سدود على نهر النيل إلا في 2011".
اورنچ- مصر- تكرّم -أوائل -الثانوية -العامة- لعام- 2019

أوائل الثانوية يتجهون إلى «ميلانو» في جولة أوروبية

غادر القاهرة اليوم السبت، الطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، على متن رحلتي مصر للطيران رقمي" Ms705 و" Ms703 " متجهتين إلى مدينة "ميلانو " الإيطالية، وذلك من مبني الركاب "رقم 3 "بمطار القاهرة الدولي، في بداية جولة أوروبية. وصرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة تسعى دائما لدعم المتفوقين علميا، وإكسابهم مهارة التعرف على الثقافات المختلفة، إضافة إلى التعرف على ما وصلت إليها منظومة الطيران المدني من تقدم.
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المؤتمر-الوطني-للشباب، (3)

السيسي عن تكاليف المدافن: «والله هذا كذب وافتراء»

نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما تم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن تكاليف المدافن الخاصة بعائلته، قائلًا: "هذا كذب وافتراء". ولفت الرئيس السيسي خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أن ما تم إنجازه خلال الخمس سنوات الماضية ليس إنجاز شخص ولا حكومة، ولكن إنجاز أمة.
السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (1)

رئيسة البنك الدولي للسيسي: برنامجكم الإصلاحي «ملهِم»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي . وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن "رئيسة البنك الدولي أشادت بنجاح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية على نحو جعل من مصر نموذجًا يُحتذى في هذا المجال". رئيسة البنك الدولي أوضحت أنها بحثت مع الرئيس خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في إفريقيا خلال المرحلة القادمة، وفقا لمتحدث الرئاسة.
منتدى-الشباب

ديسمبر المقبل.. انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، انطلاق دورته الجديدة خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل، بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إذ وجهت إدارة المنتدى، الدعوة للشباب من جميع البلدان على مستوى العالم، للمشاركة في فعاليات المنتدى ومناقشاته التي من المقرر أن ترتكز محاورها هذا العام، على قضايا السلام والتنمية والإبداع، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى، في موعد أقصاه 10 نوفمبر المقبل.
.ضعف-السمع-عند-الاطفال (3)

انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال بأسوان

انطلقت اليوم، فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة في محافظة أسوان، تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان. وأكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، أن أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال بدأت في 63 وحدة صحية على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال المبادرة تهدف إلى إجراء الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد الجدد من خلال فحص السمع إلزاميًا لحديثي الولادة لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.
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