ليفربول يُكرم ضيافة نيوكاسل يونايتد بثلاثية

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

ليفربول

تغلب نادي ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019- 2020. نيوكاسل يونايتد بدأ بالتسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق نجمه ييترو فيليمز، ثم أمطر ليفربول شباك الماكبايس بثلاثة أهداف، أحرزها الدولي السنغالي ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 28 و40، ثم سجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 72 بعد تمريرة رائعة من روبرتو فيرمينو.

وبعد ثلاثية الليفر، أصبح ساديو ماني أكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف منذ الموسم الماضي حيث سجل 32 هدفًا، ثم جاء خلفه محمد صلاح (31 هدفًا)، ثم روبرتو فيرمينو (18 هدفًا)، ثم ديفوك أوريجي (8 أهداف). محمد صلاح بهدفه في شباك نيوكاسل يونايتد ساهم في 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي لليفربول على ملعب أنفيلد،

وبعد ثلاثية الليفر، أصبح ساديو ماني أكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف منذ الموسم الماضي حيث سجل 32 هدفًا، ثم جاء خلفه محمد صلاح (31 هدفًا)، ثم روبرتو فيرمينو (18 هدفًا)، ثم ديفوك أوريجي (8 أهداف).



محمد صلاح بهدفه في شباك نيوكاسل يونايتد ساهم في 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي لليفربول على ملعب أنفيلد، لعب 41 مباراة، سجل 36 هدفًا، وصنع 14 هدفًا.



وبتلك النتيجة حقق ليفربول الفوز الخامس على التوالي له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز الريدز من تصدره وانفراده بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 15 نقطة، (لعب 5 فاز 5، سجل 15 هدفًا بينما استقبلت شباكه 4 أهداف).



كما جاء نيوكاسل يونايتد بقيادة مديره الفني استيف بروس، في المركز السادس عشر، برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مواجهات (فاز 1 وتعادل 1 وخسر 3، وسجل الفريق 4 أهداف بينما استقبلت شباكه 8 أهداف) .

