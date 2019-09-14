رياضة

ليفربول يُكرم ضيافة نيوكاسل يونايتد بثلاثية

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
ليفربول
ليفربول
تغلب نادي ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019- 2020. نيوكاسل يونايتد بدأ بالتسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق نجمه ييترو فيليمز، ثم أمطر ليفربول شباك الماكبايس بثلاثة أهداف، أحرزها الدولي السنغالي ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 28 و40، ثم سجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 72 بعد تمريرة رائعة من روبرتو فيرمينو.
وبعد ثلاثية الليفر، أصبح ساديو ماني أكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف منذ الموسم الماضي حيث سجل 32 هدفًا، ثم جاء خلفه محمد صلاح (31 هدفًا)، ثم روبرتو فيرمينو (18 هدفًا)، ثم ديفوك أوريجي (8 أهداف). محمد صلاح بهدفه في شباك نيوكاسل يونايتد ساهم في 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي لليفربول على ملعب أنفيلد،
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حسام-عاشور

تفاصيل جلسة كبار الأهلي مع اللاعبين قبل مباراة كانو

عقد حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مطولة مع زملائهم في الفريق وطالبوهم ببذل أقصى جهودهم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام كانو سبورت ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتحدث اللاعبون الكبار مع زملائهم عن ضرورة الفوز في لقاء الذهاب، وهو ما يمنح الفريق الأفضلية في حسم التأهل لدور المجموعات. وأكد اللاعبون الكبار أن الفرق الكبيرة تسعى دائما لتحقيق هدف واحد، وهو الفوز، سواء كانت تلعب على ملعبها أو خارجه، وبصرف النظر عن مكان المباراة.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

الجبلاية تستبعد حكام سويسرا وصربيا من السوبر

أعلن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 في تمام الثامنة مساءً، بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفةً بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل ناد)، وكشف اتحاد الكرة أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
ريال مدريد

بنزيما يقود ريال مدريد للفوز بثلاثية على ليفانتي

تغلب نادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، على نظيره ليفانتي، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على استاد سانتياجو برنابيو، بقيادة الحكم ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا صاحب الـ29 عامًا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. الفريف الملكي بدأ بالتسجيل عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 25، ثم عزز بنزيما تقدم الريال في الدقيقة 31، ثم أضاف الدولي البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 40، بينما سجل هدفي ليفانتي بورخا مايورال في الدقيقة 49، وجونزالو ميليرو في الدقيقة 75.
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صلاح-وماني‎

كلوب عن أزمة ماني وصلاح: «كرة القدم بدون حظ صعبة»

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، عن موعد عودة لاعبي الفريق المصابين وكذلك أزمة محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الأخيرة. كلوب تحدث عن حارسه المصاب أليسون، وعن موعد عودة الغيني نابي كيتا، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء نيوكاسل في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا: "أليسون تناول الغداء معنا وهو يتحسن، لديه إصابة قوية ولا نعرف موعد عودته بشكل محدد، وكيتا يقترب من العودة وقد يتدرب مع رفاقه من جديد عقب العودة من مواجهة نابولي".
محمد صلاح

صلاح يكشف أسباب صعوبة مواجهة نيوكاسل وهدف ليفربول

أكد الدولي المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة عندما يلاقي نظيره نيوكاسل بعد غد السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، عقب تتويجه بجائزة الأفضل في شهر أغسطس، قائلا: "أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات، لقد فزنا في جميع مبارياتنا الشهر الماضي بالدوري وحققنا نتائج جيدة.. لقد أمضينا شهرًا جيدًا، فزنا بكأس السوبر الأوروبي، لقد كان أمرًا لا يصدق بالنسبة لنا كفريق، الجميع أظهر إمكانياته وقدراته والطريقة التي يمكن أن نلعب بها".
محمد-صلاح‎

محمد صلاح يزين قائمة المرشحين للتشكيل المثالي للفيفا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن قائمة تضم 55 لاعبا يتنافسون على جائزة التشكيل المثالي للعام والتي زينها محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن قام أكثر من 23 ألف لاعب بالتصويت واختيار تشكيل عام 2019، المكون من حارس مرمى و4 مدافعين و3 لاعبين وسط و3 مهاجمين عن موسم 2018-19، علمًا بأنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري في ميلانو. وهيمن البريميرليج، لأول مرة منذ 2009 على القائمة بأكثر عدد من اللاعبين، حيث تواجد 21 لاعبا، مقابل 20 للدوري الإسباني "لاليجا".
لويس وصلاح‎

نجم توتنهام السابق يتغنى بمحمد صلاح

تغنى جاريث كروكس، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، ومحلل شبكة بي بي سي البريطانية، بمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام أرسنال، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020. مهاجم توتنهام في الفترة من 1980 إلى 1985، قال لشبكة بي بي سي: "يا لها من ركلة جزاء جميلة! لقد رأيت المئات من ركلات الجزاء ولكن لا شيء أروع مما فعله محمد صلاح ضد أرسنال، ومن الممكن أن يكون لديك حارسان في المرمى ولم يتمكن أحدهما من التصدى لها بسبب دقتها".
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