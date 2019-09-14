المعارضة التركية: أردوغان فقد فرصه في الرئاسة

تحرير:وكالات ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م

أردوغان

اعتبرت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، أنه لم تعد هناك فرصة أمام الرئيس رجب طيب أردوغان، لانتخابه رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023، وفقا لموقع "خبردار" التركية. وأضافت أكشينار في تصريحات، أن أردوغان يعلم جيدًا أن فرص فوزه ثانية بمنصب رئيس تركيا باتت ضئيلة إن لم تكن معدومة. وأشارت إلى أن النظام الرئاسي الذي تم تفعيله في تركيا العام الماضي "أثبت فشله على جميع الأصعدة؛ إذ إنه أشبه ما يكون بنظام الرجل الواحد الذي يمسك في يده بجميع مقاليد السلطة دون اعتبار للبرلمان".

وتعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بتركيا كل 5 سنوات، وكانت النسخة الأخيرة منها في عام 2018، وبذلك ستعقد النسخة المقبلة عام 2023، هذا إن لم تستجد تطورات تجبر نظام أردوغان على الدعوة لانتخابات مبكرة لا سيما في ظل ما يشهده حزبه بين الحين والآخر من انشقاقات. يُذكر أن الفوز الكبير الذي حققه مرشح