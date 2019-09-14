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المعارضة التركية: أردوغان فقد فرصه في الرئاسة

تحرير:وكالات ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م
أردوغان
أردوغان
اعتبرت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، أنه لم تعد هناك فرصة أمام الرئيس رجب طيب أردوغان، لانتخابه رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023، وفقا لموقع "خبردار" التركية. وأضافت أكشينار في تصريحات، أن أردوغان يعلم جيدًا أن فرص فوزه ثانية بمنصب رئيس تركيا باتت ضئيلة إن لم تكن معدومة. وأشارت إلى أن النظام الرئاسي الذي تم تفعيله في تركيا العام الماضي "أثبت فشله على جميع الأصعدة؛ إذ إنه أشبه ما يكون بنظام الرجل الواحد الذي يمسك في يده بجميع مقاليد السلطة دون اعتبار للبرلمان".
وتعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بتركيا كل 5 سنوات، وكانت النسخة الأخيرة منها في عام 2018، وبذلك ستعقد النسخة المقبلة عام 2023، هذا إن لم تستجد تطورات تجبر نظام أردوغان على الدعوة لانتخابات مبكرة لا سيما في ظل ما يشهده حزبه بين الحين والآخر من انشقاقات.  يُذكر أن الفوز الكبير الذي حققه مرشح
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الصواريخ-النووية-الروسية

لا يمكن إيقافه.. روسيا تصنع سلاح الموت «المجنح»

ذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن تقارير غربية كشفت أن روسيا صنعت صاروخا نوويا جديدا مرعبا وقويا بما يكفي لتدمير مدن بأكملها، ويمكنه التحليق لمسافات شاسعة ولا يمكن إيقافه. ليس هذا فحسب، بل لقد تم تصميم "آلة القتل الوحشية" هذه لتكون قادرة للتحليق لأيام بحثا عن نقاط الضعف في دفاعات الدول الغربية، قبل أن تمطر الموت والدمار على أهدافها. ووفقا لعملاء المخابرات الأميركية فإن هذا السلاح الفتاك الفائق سيتم تشغيله في غضون 6 سنوات، وهو ما من شأنه أن يوفر الوقت الكافي للبدء في بناء "ملجأ يوم القيامة".
خوان-جوايدو

رئيس فنزويلا: صور جوايدو مع أحد تجار المخدرات «فضيحة»

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إن المعلومات حول تورط رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو مع مهربي المخدرات في كولومبيا أثارت فضيحة مدوية هناك. وأضاف مادورو -خلال اجتماع مع قادة حركة النشطاء السياسيين حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - " إن التحالف الإجرامي مع عصابة تجار المخدرات المسلحة (Rastrojos) تسبب في فضيحة كبيرة على أعلى مستوى في كولومبيا، وفي جميع الأوساط الإعلامية والسياسية".
سيول-الأردن (4)

ارتفاع ضحايا فيضان إسبانيا وإجلاء 3500 شخص

أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى خمسة أشخاص خلال يومين، وتم إجلاء 3500 آخرين على الأقل بسبب فيضانات تضرب جنوب شرق إسبانيا. وقال المتحدث باسم رجال الإسعاف، إن آخر جثة عثِر عليها تعود لرجل في منطقة ريدوفان، على بعد نحو 50 كيلومترًا جنوب غرب مدينة أليكانتي. وفي وقت من يوم الجمعة الماضي، عثر على جثّة أخرى، ونشرت أجهزة الطوارئ على تويتر: "عثِر على جثّة رجل في السادسة والثلاثين من العمر بين بلدتي لاخامولا وسالازار" في الأندلس، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.
احتجاجات هونج كونج (2)

متظاهرو هونج كونج يخططون لاعتصامات في مراكز التسوق

يعتزم النشطاء المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج، تنظيم اعتصامات في مراكز التسوق ومسيرات للطلبة، اليوم السبت، بعد ليلة شكلوا فيها سلاسل بشرية على التلال. كما يخططون أيضا للتجمع أمام القنصلية البريطانية، غدا الأحد، لمطالبة الصين باحترام الإعلان الصيني البريطاني المشترك الموقع عام 1984، والذي يحدد مستقبل المستعمرة البريطانية السابقة بعد عودتها إلى حكم الصين عام 1997، ، وفقا لـ"رويترز". وتجمع المتظاهرون سلميا في مختلف أنحاء المنطقة، أمس الجمعة، ورددوا الأغاني والهتافات في مهرجان منتصف الخريف.
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صواريخ-إس-400

انطلاق المرحلة الثانية من توريد «إس-400» إلى تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بدء استلام منظومة صواريخ "إس 400" الروسية، مشيرة إلى أن التسليم سيستمر لمدة شهر، وأوضحت في بيان، أنها "بدأت اليوم أعمال نقل الدفعة الثانية من منظومة إس - 400 إلى قاعدة مرتد الجوية في أنقرة"، منوهة إلى أن عملية النقل ستستغرق شهر.. كوان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، صرح أمس الإثنين، بأن عملية شحن معدات البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس -400 ستبدأ الثلاثاء، جاء ذلك على هامش زيارته إلى ولاية أرزينجان برفقة رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البحرية.
جريس 1

إيران تعلن بيع شحنة النفط على الناقلة «جريس 1»

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، بيع شحنة النفط على الناقلة "أدريان داريا 1" الإيرانية بالفعل، وأن مالك الشحنة سيقرر وجهة الناقلة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، خلال مؤتمر صحفي: "إن وجهة السفينة يحددها مالك الشحنة النفطية، ونحن لا نحدد الوجهة". وأضاف ربيعي: "مرة أخرى، تكررت تهديدات الولايات المتحدة للناقلة بشكل غير قانوني. نحن على يقين بأن مالك السفينة سيعلن في النهاية عن الوجهة النهائية". وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأنه يجب منع شحنة النفط الإيرانية من تفريغ محتواها في الميناء أو البحر.
جريس 1

هل تورط ناقلة النفط الإيرانية تركيا في عقوبات جديدة؟

لا يزال مصير ناقلة النفط الإيرانية الشهيرة "جريس 1"، والتي تغير اسمها لتصبح "أدريان داريا 1"، محط اهتمام وسائل الإعلام الدولية، التي ترغب في متابعة خط سيرها للوقوف على الوجهة النهائية لها، بعد أن أطلق سراحها من الاحتجاز الذي دام لأكثر من شهر في جبل طارق. وخلال الأيام القليلة الماضية، تناولت العديد من التقارير وضع الناقلة وتحركاتها المختلفة، والتي لا تزال تتحرك في سواحل البحر المتوسط، حيث ظهرت العديد من التكهنات بشأن مصيرها ووجهتها النهائية، ما قد يحمل تبعات غير جيدة للبلد المستضيف.
ترامب-أردوغان

هل تستغل تركيا اتفاقها مع أمريكا للقضاء على الأكراد؟

خلال الفترة الماضية، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، تركيا، على خلفية عدد من القضايا على رأسها شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، والدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعدّها تركيا جماعة إرهابية. إلا أن الطرفين تمكنا في 7 أغسطس الجاري من التوصل لاتفاق يمكنهما من التعاون في ما يتعلق بالقضية السورية، فبعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، وافق حليفا الناتو على القيام بدوريات مشتركة في منطقة تمتد 125 كيلومترا بين بلدتي تل أبيض ورأس العين السورية، وبعمق يصل إلى 15 كيلومترا.
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