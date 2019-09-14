رياضة

الجبلاية تستبعد حكام سويسرا وصربيا من السوبر

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أعلن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 في تمام الثامنة مساءً، بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفةً بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل ناد)، وكشف اتحاد الكرة أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
وأضاف في بيان عبر موقعه الرسمي: "الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة بأن كل عناصر اللعبة وجماهيرها في مباراة السوبر، وكل مباراة ستكون أكثر حرصا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح الرياضية والالتزام بقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة". وأرسلت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة
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حسام-عاشور

تفاصيل جلسة كبار الأهلي مع اللاعبين قبل مباراة كانو

عقد حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مطولة مع زملائهم في الفريق وطالبوهم ببذل أقصى جهودهم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام كانو سبورت ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتحدث اللاعبون الكبار مع زملائهم عن ضرورة الفوز في لقاء الذهاب، وهو ما يمنح الفريق الأفضلية في حسم التأهل لدور المجموعات. وأكد اللاعبون الكبار أن الفرق الكبيرة تسعى دائما لتحقيق هدف واحد، وهو الفوز، سواء كانت تلعب على ملعبها أو خارجه، وبصرف النظر عن مكان المباراة.
ماني

ليفربول يُكرم ضيافة نيوكاسل يونايتد بثلاثية

تغلب نادي ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019- 2020. نيوكاسل يونايتد بدأ بالتسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق نجمه ييترو فيليمز، ثم أمطر ليفربول شباك الماكبايس بثلاثة أهداف، أحرزها الدولي السنغالي ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 28 و40، ثم سجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 72 بعد تمريرة رائعة من روبرتو فيرمينو.
ريال مدريد

بنزيما يقود ريال مدريد للفوز بثلاثية على ليفانتي

تغلب نادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، على نظيره ليفانتي، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على استاد سانتياجو برنابيو، بقيادة الحكم ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا صاحب الـ29 عامًا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. الفريف الملكي بدأ بالتسجيل عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 25، ثم عزز بنزيما تقدم الريال في الدقيقة 31، ثم أضاف الدولي البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 40، بينما سجل هدفي ليفانتي بورخا مايورال في الدقيقة 49، وجونزالو ميليرو في الدقيقة 75.
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

نكشف حقيقة تعيين طاقم تحكيم «نسائي» لإدارة السوبر

أعلن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 في تمام الثامنة مساءً، بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفةً بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل ناد)، وكشف اتحاد الكرة أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
اتحاد-الكرة (3)

اليوم.. سحب قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد

?تقام اليوم الخميس، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبي 18 ناديًا من الأندية التي تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019 - 2020)، بأحد فنادق الزمالك وسط كوكبة من نجوم الكرة المصرية، أبرزهم محمد زيدان، عماد متعب، أحمد الكأس، عبد الستار صبري، أحمد حسن، عبد الحليم علي وغيرهم، وسيقود القرعة، حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، الذي تعهد للجبلاية بخروج الفعاليات على مستوى عال من الاحترافية، حيث استعان بتجارب سابقة للاتحاد الإفريقي.
فرحة-الاهلى‎ (6)

اتحاد الكرة يكشف عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر إجراؤها غدًا الخميس، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبى 18 ناديًا من الأندية التى تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019- 2020). وأوضح اتحاد الكرة في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لضيق القاعة التي تستضيف قرعة مسابقة الدوري الممتاز غدًا بفندق ماريوت بالزمالك، فإن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لن تتمكن من استقبال أكثر من 30 صحفيا داخل القاعة.
لجنة -اتحاد- الكرة

اتحاد الكرة يكشف سر تأجيل الإعلان عن مدرب المنتخب

كشف أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، والمتحدث باسم الاتحاد، عن أسباب تأجيل إعلان اسم مدرب منتخب مصر، بعدما كان من المحتمل إعلانه الأربعاء. وقال إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن هناك أولويات لدى اتحاد الكرة على رأسها مواعيد جدول الدوري، مشيرًا إلى أنه من الوارد مناقشة المعايير الخاصة باختيار المدرب الجديد للمنتخب الوطني، نافيًا تصريحه في وسائل الإعلام بأن الإعلان اسم المدرب سيكون يوم الأربعاء، لكنه قال حينها أن ذلك أمر وارد.
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