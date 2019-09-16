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لو سنة أولى جامعة.. استعدي بهذه الأدوات الشخصية

المحفظة من الأدوات المهمة التي تحتاجين إليها داخل حقيبتك، يفضل أن تكون بحجم صغير يمكّنك من وضع النقود الخاصة بكِ فيها، وبعض الأوراق المهمة مثل البطاقة والكارنيه
تحرير:آية أشرف ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
حقيبة الجامعة
حقيبة الجامعة
مع بداية العام الدراسي الجديد واستعداد الفتيات والشباب لدخول الجامعة، يجب أن تفكر كل فتاة في تجهيز بعض الأدوات المهمة التي يجب أن تكون داخل حقيبتها، للاستعانة بها خلال اليوم الدراسي، ومنها زجاجة مياه خاصة بها لتذكرها بتناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم، وأيضًا نظارة الشمس التي تحميها من أشعة الشمس، وبعض أدوات المكياج والعناية بالبشرة أيضًا. في السطور التالية نقدم بعض النصائح التي تساعد الفتيات في تجهيز أهم الأدوات الشخصية التي تحتاج إليها عند الذهاب للجامعة.
الصن بلوك الصن بلوك من الأدوات الشخصية المهمة التي يجب أن تكون داخل حقيبتك، سواء في فصل الصيف للحماية من أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، أو في فصل الشتاء، إذ إنه يجب حماية البشرة من أشعة الشمس في كل فصول السنة، فهو يساعد في ترطيب البشرة التي تتعرض للجفاف في البرد الشديد. شنطة المكياج كل فتاة تحب
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