لو سنة أولى جامعة.. استعدي بهذه الأدوات الشخصية

المحفظة من الأدوات المهمة التي تحتاجين إليها داخل حقيبتك، يفضل أن تكون بحجم صغير يمكّنك من وضع النقود الخاصة بكِ فيها، وبعض الأوراق المهمة مثل البطاقة والكارنيه
مع بداية العام الدراسي الجديد واستعداد الفتيات والشباب لدخول الجامعة، يجب أن تفكر كل فتاة في تجهيز بعض الأدوات المهمة التي يجب أن تكون داخل حقيبتها، للاستعانة بها خلال اليوم الدراسي، ومنها زجاجة مياه خاصة بها لتذكرها بتناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم، وأيضًا نظارة الشمس التي تحميها من أشعة الشمس، وبعض أدوات المكياج والعناية بالبشرة أيضًا. في السطور التالية نقدم بعض النصائح التي تساعد الفتيات في تجهيز أهم الأدوات الشخصية التي تحتاج إليها عند الذهاب للجامعة.
الصن بلوك
الصن بلوك من الأدوات الشخصية المهمة التي يجب أن تكون داخل حقيبتك، سواء في فصل الصيف للحماية من أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، أو في فصل الشتاء، إذ إنه يجب حماية البشرة من أشعة الشمس في كل فصول السنة، فهو يساعد في ترطيب البشرة التي تتعرض للجفاف في البرد الشديد.
شنطة المكياج
كل فتاة تحب
الصن بلوك
الصن بلوك من الأدوات الشخصية المهمة التي يجب أن تكون داخل حقيبتك، سواء في فصل الصيف للحماية من أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، أو في فصل الشتاء، إذ إنه يجب حماية البشرة من أشعة الشمس في كل فصول السنة، فهو يساعد في ترطيب البشرة التي تتعرض للجفاف في البرد الشديد.
شنطة المكياج
كل فتاة تحب الاهتمام بنفسها، خاصة في وقت الذهاب للجامعة، ويجب أن يكون داخل حقيبتها شنطة المكياج التي تحتوي على قلم روج وكونسيلر ومناديل مبللة وغيرها من الأدوات الشخصية المهمة للفتاة ليومها الدراسي.
الكريم المرطب
ترطيب البشرة من الأمور المهمة لحمايتها من الجفاف، فيجب أن يكون داخل حقيبتك كريم مرطب يساعد على ترطيب الجلد ويحميه من الجفاف، اختاري النوع المناسب لبشرتك ويفضل أن يكون حجمه صغيرا حتى لا تحتاجي لمساحة كبيرة داخل الحقيبة.
المناديل المبللة
المناديل المبللة مهمة في حالة وجودك في مكان لا يمكنك غسل يديك فيه، كما تسمح بالتخلص من الأتربة والأوساخ التي تتعرضين لها خلال يومك الدراسي، اختاري عبوة صغيرة من المناديل الجافة والمناديل المبللة، التي تساعدك أيضًا في تنظيف الحذاء وبقع الملابس الصغيرة.
مرطب الشفاه
الشفاه من أكثر المناطق في الجسم التي تتعرض للتشققات نتيجة تقلبات الجو والتعرض للأتربة والأوساخ، احرصي على استخدام مرطب بشكل مستمر للشفاه، لأن التشققات تؤثر فى شكلك العام ومظهرك، اختاري ما يناسبك سواء لون ظاهر وملمع، أو يرطب الشفاه فقط.
النظارة
سواء كانت نظارة شمس تحميكِ من أشعة الشمس عند الذهاب للجامعة، أو نظارة نظر تساعدك في رؤية الأشياء بوضوح في المحاضرات، احرصي على أن يكون لديكِ جراب لوضع النظارة والحفاظ عليها.
غسول اليد
هناك عبوات صغيرة من غسول اليد يمكنك الاستعانة بها داخل حقيبتك، اختاري أي نوع يساعدك على تنظيف يديك وحمايتهما من الجراثيم والبكتيريا، كما يمكن أن يكون لديك عبوة رذاذ ماء خاصة بالوجه، خاصة في أوقات الصيف الحارة، تساعدك في ترطيب البشرة باستمرار.
محفظة
المحفظة من الأدوات المهمة التي تحتاجين لها داخل حقيبتك، يفضل أن تكون بحجم صغير يمكّنك من وضع النقود الخاصة بكِ فيها، وبعض الأوراق المهمة مثل البطاقة الشخصية والكارنيه الخاص بالجامعة.
إكسسوارات الشعر
دبابيس ومشابك الشعر من الأدوات التي تحتاجين لها إذا كنت غير محجبة، احرصي على وضعها داخل الحقيبة، خاصة أن الرطوبة ودرجات الحرارة العالية يمكن أن تخرب مظهرك في أي وقت وتجعلك بحاجة لمشابك الشعر لإعادة ربطه.
وإذا كنت محجبة فأنتِ بحاجة للدبابيس لمساعدتك في ضبط الحجاب في أي وقت، فأنت تقضين وقتا طويلا خارج المنزل وبالتأكيد تحتاجين لتعديل مظهرك في أي وقت.
فوط صحية
الفوط الصحية من الأدوات الشخصية المهمة التي يمكن أن تكوني بحاجة لها في أي وقت، احتفظي بها داخل حقيبتك قبل موعد الدورة الشهرية بأيام، فيمكن أن تحتاج لها صديقة لكِ في أي وقت.
شاحن الموبايل
الفتيات يستخدمن الموبايل كثيرا خلال وجودهن في الجامعة، سواء للتواصل مع الأهل والأصدقاء، أو لتصفح مواقع السوشيال ميديا من فيسبوك وتويتر، أو تسجيل بعض المحاضرات بدلا من كتابتها.