رياضة

تفاصيل جلسة كبار الأهلي مع اللاعبين قبل مباراة كانو

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م
حسام عاشور
حسام عاشور
عقد حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مطولة مع زملائهم في الفريق وطالبوهم ببذل أقصى جهودهم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام كانو سبورت ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتحدث اللاعبون الكبار مع زملائهم عن ضرورة الفوز في لقاء الذهاب، وهو ما يمنح الفريق الأفضلية في حسم التأهل لدور المجموعات. وأكد اللاعبون الكبار أن الفرق الكبيرة تسعى دائما لتحقيق هدف واحد، وهو الفوز، سواء كانت تلعب على ملعبها أو خارجه، وبصرف النظر عن مكان المباراة.
وتعاهد جميع اللاعبين في نهاية الجلسة على بذل أقصى الجهد في الملعب لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الأهلي. ويأمل الأهلي في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام كانو سبورت، الذي يعد مجهولا بالنسبة للكرة المصرية، نظرًا لعدم مشاركته في البطولات الإفريقية بشكل منتظم، الأمر الذي سيكون عاملا صعبا أمام لاعبي الأهلي. في
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

الجبلاية تستبعد حكام سويسرا وصربيا من السوبر

أعلن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 في تمام الثامنة مساءً، بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفةً بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل ناد)، وكشف اتحاد الكرة أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
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ليفربول يُكرم ضيافة نيوكاسل يونايتد بثلاثية

تغلب نادي ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019- 2020. نيوكاسل يونايتد بدأ بالتسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق نجمه ييترو فيليمز، ثم أمطر ليفربول شباك الماكبايس بثلاثة أهداف، أحرزها الدولي السنغالي ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 28 و40، ثم سجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 72 بعد تمريرة رائعة من روبرتو فيرمينو.
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بنزيما يقود ريال مدريد للفوز بثلاثية على ليفانتي

تغلب نادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، على نظيره ليفانتي، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على استاد سانتياجو برنابيو، بقيادة الحكم ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا صاحب الـ29 عامًا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. الفريف الملكي بدأ بالتسجيل عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 25، ثم عزز بنزيما تقدم الريال في الدقيقة 31، ثم أضاف الدولي البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 40، بينما سجل هدفي ليفانتي بورخا مايورال في الدقيقة 49، وجونزالو ميليرو في الدقيقة 75.
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سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

بسبب الحكام.. تأجيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي

تأجل الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، إلى صباح غدٍ السبت، بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة، بعد أن كان من المقرر عقد الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم الجمعة وتم تأجيله للعاشرة مساء اليوم، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية لعدم وصول طاقم التحكيم وتم تحديد الثامنة من صباح غدٍ السبت موعدًا للاجتماع الفني. وتأهل الأهلي للدور 32 من البطولة الإفريقية بعد الفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب اللتان أُقيمتا في ملعب برج العرب.
وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (22)

رسميًا.. غياب وليد أزارو عن مباراة كانو سبورت

تأكد غياب وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية غدا السبت، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من عمر دوري أبطال إفريقيا، بسبب معاناته من إصابة الركبة، وقال خالد محمود، طبيب الفريق إن اللاعب خضع لفحص طبي قبل بداية المران أثبت عدم جاهزيته بشكل كامل لخوض مباراة الغد. وأضاف طبيب الأهلي أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق فضل عدم المجازفة باللاعب الذي لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل، خصوصا أن الفريق أمامه مباراة مهمة عقب 4 أيام أمام الزمالك، ومن بعدها مباراة العودة أمام كانو سبورت.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد قرعة الدوري

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعه بطولة الدوري التي أجريت ظهر اليوم الخميس، مؤكدا أن المباريات قوية وتتضمن مواجهات صعبة في بداية المسابقة، وأضاف عبدالحفيظ أنه ينتظر تحديد مواعيد المباريات والفاصل الزمني بينها متمنيا أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح ويتم تطبيقه على الجميع. وأوضح مدير الكرة أن رينيه فايلر اطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر للجهاز الفني حاليا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
مران- الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. انتظام وحيد وفايلر يركز على العرضيات

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بخوض اللاعبين عدد من الوحدات البدنية المختلفة، وقاد توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين استمرت 30 دقيقة، أعقبها خضوع اللاعبين لتدريبات خفيفة بالكرة. وركز الجهاز الفني على العديد من الفقرات الفنية خلال المران، وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للتركيز على الجانب الخططي، وفقا لطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.
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