تفاصيل جلسة كبار الأهلي مع اللاعبين قبل مباراة كانو

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م

حسام عاشور

عقد حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مطولة مع زملائهم في الفريق وطالبوهم ببذل أقصى جهودهم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام كانو سبورت ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتحدث اللاعبون الكبار مع زملائهم عن ضرورة الفوز في لقاء الذهاب، وهو ما يمنح الفريق الأفضلية في حسم التأهل لدور المجموعات. وأكد اللاعبون الكبار أن الفرق الكبيرة تسعى دائما لتحقيق هدف واحد، وهو الفوز، سواء كانت تلعب على ملعبها أو خارجه، وبصرف النظر عن مكان المباراة.

وتعاهد جميع اللاعبين في نهاية الجلسة على بذل أقصى الجهد في الملعب لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الأهلي. ويأمل الأهلي في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام كانو سبورت، الذي يعد مجهولا بالنسبة للكرة المصرية، نظرًا لعدم مشاركته في البطولات الإفريقية بشكل منتظم، الأمر الذي سيكون عاملا صعبا أمام لاعبي الأهلي. في

وتعاهد جميع اللاعبين في نهاية الجلسة على بذل أقصى الجهد في الملعب لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الأهلي.



ويأمل الأهلي في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام كانو سبورت، الذي يعد مجهولا بالنسبة للكرة المصرية، نظرًا لعدم مشاركته في البطولات الإفريقية بشكل منتظم، الأمر الذي سيكون عاملا صعبا أمام لاعبي الأهلي.



في الوقت ذاته، يطمح لاعبو الأهلي لإثبات ذاتهم أمام الجهاز الفني الجديد لحجز مقعد في التشكيل الأساسي لرينيه فايلر، والاعتماد عليهم بشكل أساسي في ظل عدم معرفة السويسري فايلر بقدرات اللاعبين الفنية بشكل دائم، إذ لم يكمل المدير الفني الجديد سوى أسبوعين.



ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غينيا، على ملعب مالابو في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.