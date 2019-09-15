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تناول هذه الفاكهة الحارقة للدهون.. الكمثرى تشبعك

التفاح من أكثر المصادر الغنية بالألياف الموجودة في الطبيعة، وتشير الدراسات إلى أن الألياف جزء لا يتجزأ من تقليل الدهون الحشوية الموجودة في البطن
تحرير:فيروز ياسر ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
فاكهة حارقة للدهون
فاكهة حارقة للدهون
عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن، فإن ما تأكله مهم للغاية مثل ما تتوقف عن تناوله، وعلى الرغم من أن الفاكهة تحتوي على الكثير من السكريات، فهناك أنواع مختلفة منها تساعد في الحرق كما تمنعك من الإفراط في تناول الحلويات. وجدت الأبحاث الأكاديمية أن تناول الفاكهة يرتبط إيجابيا بفقدان الوزن، حيث تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وفي نفس الوقت مليئة بالمغذيات التي تساعد على الشبع لأطول فترة ممكنة، ولأن هناك فاكهة معينة لديها القدرة على حرق الدهون بكل كفاءة، فعليك معرفتها وفقا لما ذكره موقع Food World Blog.
التفاح التفاح من أكثر المصادر الغنية بالألياف الموجودة في الطبيعة، وتشير الدراسات إلى أن الألياف جزء لا يتجزأ من تقليل الدهون الحشوية الموجودة في البطن، كما تشير الدراسات إلى أن زيادة تناول الألياف القابلة للذوبان يوميا فعالة في تقليل الدهون في البطن بنسبة 3.7% خلال فترة 5 سنوات. المشمش على الرغم
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مصادر بروتين صحية

الشوفان والعدس.. 6 مصادر طبيعية للبروتين

يعتقد العديد من الأشخاص أن المصدر الوحيد للبروتين هو اللحوم، ومن ثم يفرطون في تناولها، ولكن نتج عن ذلك العديد من الأمراض التي يصعب علاجها؛ على سبيل المثال، أمراض القلب وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم بشكل كبير، وعلى الجانب الآخر، توجد بعض مصادر البروتين المهمة للجسم، وليس لها أي تأثير سلبي فى الصحة، بما في ذلك البيض والمكسرات والبقوليات، إذ عليك استبدال مثل هذه المصادر الطبيعة باللحوم؛ للحفاظ على صحتك. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "health 24".
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دراسة: شرب الشاي يوقف تدهور الدماغ المرتبط بالعمر

قد يكون شرب الشاي بالنسبة إليك إدمانا، إذ تتناول أكثر من 4 أكواب يوميا، ولكن بعض الأشخاص لا يحبون مذاقه، ويتجهون إلى تناول القهوة أو النسكافيه بكميات كبيرة كبديل يساعدهم في نشاط الدماغ في الصباح الباكر. من المعروف أن الشاي يحمل فوائد عديدة، وقد أوضحت أبحاث جديدة أن شرب الشاي يمكن أن يكون مفيدًا لعقلك، حيث يوقف التدهور المرتبط بالعمر، إذ يقول العلماء الآن إن استهلاكه بانتظام يمكن أن يكون اختيارًا بسيطًا في نمط الحياة ويساعد في الوظائف المعرفية للدماغ، خاصة مع التقدم في العمر.
أطعمة للحفاظ على صحة الرئة

للحفاظ على صحة الرئة.. تناول الثوم والتفاح

نحاول دائمًا تناول أطعمة صحية، للوقاية من الأمراض، والحفاظ على الصحة بشكل عام، فستجد خبراء التغذية يوصون بتناول أطعمة محددة للحفاظ على عضو محدد في جسم الإنسان؛ فعلى سبيل المثال الخضراوات الورقية مثل الخس والسبانخ، وكذلك الشوفان وزيت الزيتون، تساعد على التخسيس، وبالنسبة للعين يوصى بتناول الأطعمة التي تحتوي على البيتا كاروتين، مثل سمك السلمون والمكسرات. إضافة إلى ذلك، توجد بعض الأطعمة التي تغذي الرئة؛ مثل الثوم والسبانخ والتفاح والأسماك الدهنية، نقلا عن موقع "style craze".
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لمرضى السكري.. هذا الدواء يساعد على فقدان الوزن

وجدت دراسة استمرت لمدة 15 عاما على آلاف الأشخاص، أن عقار الميتفورمين الذي يتناوله المصابون بمرض السكري من أجل استجابة الأنسولين، ومنع مستويات الجلوكوز في الدم من الارتفاع، لديه القدرة أيضا على إفقاد الوزن. وكشفت الدراسة عن أن تناول هذا العقار أفضل من اتباع نظام غذائي صارم وخطة لممارسة التمرينات الرياضية؛ ولهذا يقترح الباحثون أن الميتفورمين يمكن وصفه للأشخاص الذين يحاولون لفترة طويلة فقدان أوزانهم من أجل رفع معنوياتهم. وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني. قارنت الدراسة بين آثار الميتفورمين واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.
صيام يوم بديل الدايت

دراسة: صيام يوم بديل نظام فعال لمرضى السمنة

كشفت الأبحاث عن أن نظام صيام يوم بديل الغذائي قد يساعد المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن على فقدان نحو 4 كجم في 4 أسابيع، إذ تم إجبار المتطوعين على الجوع لمدة 36 ساعة قبل السماح لهم بالانغماس في ما يريدون لمدة 12 ساعة، ونتج عن ذلك تقلص السعرات الحرارية التي يتناولونها بأكثر من الثلث، ما ساعدهم على التخلص من الدهون في الجسم دون فقدان الأطعمة التي يستمتعون بها، كما لديهم أيضا مستويات منخفضة من المواد الكيميائية في الجسم التي تم ربطها بالأمراض المرتبطة بالعمر أو الالتهابات. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
صوفي ألين

قليل من السعرات وكثير من التمرين.. كيف تحرق الدهون؟

البحث عن أبسط طريقة لفقدان الوزن يحتاج وقتا ولكن كشفت المدربة الشخصية، صوفي ألين، كيف يمكنك أن تحرق الدهون بسرعة بعد أن فقدت الوزن الزائد وتغير شكل جسمها خلال أشهر. وقالت البالغة من العمر 29 عامًا من ملبورن: "بينما يعرف معظم أخصائيي الحميات أن نقص السعرات الحرارية مهم لفقدان الدهون، إلا أن هناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها لتحقيق الوزن المطلوب". وأوضحت عبر مدونتها أنه من أجل فقدان الدهون في الجسم، نحتاج إلى إنفاق المزيد من الطاقة بدلا من استهلاك السعرات الحرارية.
اطعمة-تحارب-التعب

إذا كنت تشعر بالضعف والتعب فإليك قائمة بأفضل الأطعمة

في كثير من الأحيان قد تشعر بأن طاقتك انتهت ولا تستطيع القيام ببعض الأعمال الضرورية، وبالتالي يصيبك التدهور الشديد. الأطعمة والمشروبات تحتوي فى الغالب على نسبة عالية من الكربوهيدرات، خاصة من السكر أو الكافيين، فهذه الأشياء ستمنحك دفعة مؤقتة، لكنها غالبًا ما يعقبها تعطل، إذن تبحث عن أطعمة تحسن من طاقتك لأطول فترة ممكنة، وبالتالي تحتاج إلى بعض العناصر الغذائية لتشعر بالصحة والحيوية، حيث يستخدم جسمك تلك العناصر لإنتاج الطاقة على المستوى الخلوي، لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
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