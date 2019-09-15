تناول هذه الفاكهة الحارقة للدهون.. الكمثرى تشبعك

التفاح من أكثر المصادر الغنية بالألياف الموجودة في الطبيعة، وتشير الدراسات إلى أن الألياف جزء لا يتجزأ من تقليل الدهون الحشوية الموجودة في البطن
عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن، فإن ما تأكله مهم للغاية مثل ما تتوقف عن تناوله، وعلى الرغم من أن الفاكهة تحتوي على الكثير من السكريات، فهناك أنواع مختلفة منها تساعد في الحرق كما تمنعك من الإفراط في تناول الحلويات.
وجدت الأبحاث الأكاديمية أن تناول الفاكهة يرتبط إيجابيا بفقدان الوزن، حيث تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وفي نفس الوقت مليئة بالمغذيات التي تساعد على الشبع لأطول فترة ممكنة، ولأن هناك فاكهة معينة لديها القدرة على حرق الدهون بكل كفاءة، فعليك معرفتها وفقا لما ذكره موقع Food World Blog.
التفاح
التفاح من أكثر المصادر الغنية بالألياف الموجودة في الطبيعة، وتشير الدراسات إلى أن الألياف جزء لا يتجزأ من تقليل الدهون الحشوية الموجودة في البطن، كما تشير الدراسات إلى أن زيادة تناول الألياف القابلة للذوبان يوميا فعالة في تقليل الدهون في البطن بنسبة 3.7% خلال فترة 5 سنوات.
المشمش
على الرغم
التفاح
التفاح من أكثر المصادر الغنية بالألياف الموجودة في الطبيعة، وتشير الدراسات إلى أن الألياف جزء لا يتجزأ من تقليل الدهون الحشوية الموجودة في البطن، كما تشير الدراسات إلى أن زيادة تناول الألياف القابلة للذوبان يوميا فعالة في تقليل الدهون في البطن بنسبة 3.7% خلال فترة 5 سنوات.
المشمش
على الرغم من حجمه الصغير، فإن المشمش يحمل أليافا غير قابلة للذوبان في الماء، وبالتالي فإنه مهم لمن يحتاجون إلى فقدان الوزن، حيث تمتص الألياف كمية أكبر من الماء وتحافظ على الشعور بالامتلاء بعد الأكل، وبالتالي تساعد على تخفيف الوزن.
الأفوكادو
على الرغم من أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، فإنها صحية، كما تساعد في حرق الدهون، وتساعد الكميات الكبيرة من أحماض أوميجا 9 الدهنية، والتي تصنف على أنها دهون مشبعة أحادية، في عملية الأيض المختصة بتحويل الدهون إلى طاقة.
الموز
غالبا ما سمعت أن تناول الموز صباحا على الريق يحرق الدهون، وفي الحقيقة فهو رائع في خفض دهون الجسم، والألياف التي يحويها تساعد على الشبع لفترة طويلة، بالإضافة إلى احتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم المهمين لحل مشكلات الهضم والانتفاخ.
التوت الأزرق
بشكل عام، جميع أنواع التوت مفيدة، ولكن التوت الأزرق على وجه الخصوص غني بالمواد المضادة للأكسدة والتي تساعد في مكافحة الدهون من خلال تسريع عملية الأيض التي تصبح أكثر كفاءة في حرق السعرات الحرارية.
الكانتلوب
يحتوي على عوامل مضادة للالتهابات، حيث يسمح الالتهاب الداخلي للدهون بأن تصبح أكثر راحة في الأجسام، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من السموم الداخلية.
جوز الهند
جوز الهند من أكثر الأطعمة التي تُشعرك بالشبع، حيث يحمل دهونا ثلاثية متوسطة السلسلة، والتي يمكن أن تعزز كفاءة التمثيل الغذائي بنسبة تصل إلى 30%.
اقرأ أيضا: للحفاظ على صحة الرئة.. تناول الثوم والتفاح
الليمون
من المعروف أن الليمون مفيد لإزالة السموم من الكبد، الذي لديه القدرة على هضم الطعام وحرق الدهون، كما أن الليمون يمنع تراكم الدهون في الجسم.
الكمثرى
هذا موسمها، كما أنها غنية بالألياف والبوتاسيوم بشكل طبيعي، ما يساعد في الشبع، بالإضافة إلى قدرتها على مكافحة الانتفاخ والسيطرة على مستويات الكوليسترول في الدم.
الرمان
الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في زيادة التمثيل الغذائي، كما أن لديه القدرة على خفض الشهية، بالإضافة إلى فوائده الأخرى.
يهمك أن تعرف: الهوس بتناول طعام صحي قد يسبب اضطرابا في التغذية
البرقوق
خلصت العديد من الدراسات إلى أن البرقوق فعال في الوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي أو على الأقل تجنبها، وهي حالة تلعب دور الخراب في عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ما يجعل الشخص أكثر عرضة للسمنة والأمراض المرتبطة بها مثل السكري، كما أنه قليل السكر وبالتالي لا يزيد الوزن.
الطماطم
إلى جانب كونها وجبة خفيفة لذيذة، فالطماطم تساعد في حرق الدهون في البطن، كما أنها تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C، الذي له دور في حرق الدهون، والضروري لصحة الجسم.