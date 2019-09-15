تناول هذه الفاكهة الحارقة للدهون.. الكمثرى تشبعك

التفاح من أكثر المصادر الغنية بالألياف الموجودة في الطبيعة، وتشير الدراسات إلى أن الألياف جزء لا يتجزأ من تقليل الدهون الحشوية الموجودة في البطن

تحرير:فيروز ياسر ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

فاكهة حارقة للدهون

عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن، فإن ما تأكله مهم للغاية مثل ما تتوقف عن تناوله، وعلى الرغم من أن الفاكهة تحتوي على الكثير من السكريات، فهناك أنواع مختلفة منها تساعد في الحرق كما تمنعك من الإفراط في تناول الحلويات. وجدت الأبحاث الأكاديمية أن تناول الفاكهة يرتبط إيجابيا بفقدان الوزن، حيث تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وفي نفس الوقت مليئة بالمغذيات التي تساعد على الشبع لأطول فترة ممكنة، ولأن هناك فاكهة معينة لديها القدرة على حرق الدهون بكل كفاءة، فعليك معرفتها وفقا لما ذكره موقع Food World Blog.

التفاح التفاح من أكثر المصادر الغنية بالألياف الموجودة في الطبيعة، وتشير الدراسات إلى أن الألياف جزء لا يتجزأ من تقليل الدهون الحشوية الموجودة في البطن، كما تشير الدراسات إلى أن زيادة تناول الألياف القابلة للذوبان يوميا فعالة في تقليل الدهون في البطن بنسبة 3.7% خلال فترة 5 سنوات. المشمش على الرغم