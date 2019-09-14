مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة كانو سبورت

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية وخصوصًا أنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.

وجاء تشكيل فريق النادي الأهلي كالتالي: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: علي معلول– أيمن أشرف– محمود متولي– أحمد فتحي. - خط الوسط: حمدي فتحي– عمرو السولية– محمد مجدي قفشة– أحمد الشيخ– رمضان صبحي. - خط الهجوم: مروان محسن. وضمت دكة البدلاء