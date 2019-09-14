رياضة

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة كانو سبورت

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م
الأهلي
الأهلي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية وخصوصًا أنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
  وجاء تشكيل فريق النادي الأهلي كالتالي: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: علي معلول– أيمن أشرف– محمود متولي– أحمد فتحي. - خط الوسط: حمدي فتحي– عمرو السولية– محمد مجدي قفشة– أحمد الشيخ– رمضان صبحي. - خط الهجوم: مروان محسن. وضمت دكة البدلاء
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مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يقنتص فوزًا صعبًا من ليستر سيتي

حقق فريق مانشستر يوناتيد الفوز على ضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد (معقل الشياطين الحمر)، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد ماركوس راشفورد مهاجم اليونايتد ليمنح فريقه ثلاث نقاط إضافية تضاف إلى رصيده فى جدول الدورى، محتلا المركز الرابع برصيد 8 نقاط. ويعد هذا الفوز الـ9 فى آخر 10 مبارايات لعبها على أرضه أمام ليستر فى بطولة البريميرليج.
مؤمن زكريا

الأهلي: نتحمل نفقات علاج مؤمن زكريا ولم نقصر معه

أصدر جهاز كرة القدم بالنادي الأهلي بيانا أكد خلاله أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كل تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه، وتابع أن الخطيب عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له على أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من جميع الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.
يوفنتوس

يوفنتوس يتعادل سلبيًّا أمام فيورنتينا

انتهت مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بتعادل الفريقين سلبيا فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب ارتيميو فرانشى فى إطار الأسبوع الثالث من عمر بطولة الدورى الإيطالى (سيريا ايه). وبهذه النتيجة يستمر اليوفى فى تصدره لجدول الدورى الإيطالى (حتى الآن) برصيد سبع نقاط بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف إنتر ميلان في انتظار مباراة الأخير. وشهدت المباراة مفاجآت، حيث كانت السيطرة لفيورنتينا على مدار المباراة وظهر فريق السيدة العجوزة فى نصف ملعبه محاولا الدفاع عن مرماه.
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حسام-عاشور

تفاصيل جلسة كبار الأهلي مع اللاعبين قبل مباراة كانو

عقد حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مطولة مع زملائهم في الفريق وطالبوهم ببذل أقصى جهودهم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام كانو سبورت ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتحدث اللاعبون الكبار مع زملائهم عن ضرورة الفوز في لقاء الذهاب، وهو ما يمنح الفريق الأفضلية في حسم التأهل لدور المجموعات. وأكد اللاعبون الكبار أن الفرق الكبيرة تسعى دائما لتحقيق هدف واحد، وهو الفوز، سواء كانت تلعب على ملعبها أو خارجه، وبصرف النظر عن مكان المباراة.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (1)

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام كانو سبورت

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية خصوصًا وأنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (3)

الأهلي يختتم تدريباته الجماعية استعدادًا لكانو سبورت

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على ملعب مالابو استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها غدًا السبت في تمام السادسة مساء، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، واشتمل مران اليوم على تدريبات بدنية خفيفة وتقسيمة بالكرة تخللها عدد من الجمل التكتيكية تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق. وقاد فقرة تدريبات بدنية بالكرة لمدة 30 دقيقة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية مع بداية المران شارك فيها جميع اللاعبين.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

بسبب الحكام.. تأجيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي

تأجل الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، إلى صباح غدٍ السبت، بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة، بعد أن كان من المقرر عقد الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم الجمعة وتم تأجيله للعاشرة مساء اليوم، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية لعدم وصول طاقم التحكيم وتم تحديد الثامنة من صباح غدٍ السبت موعدًا للاجتماع الفني. وتأهل الأهلي للدور 32 من البطولة الإفريقية بعد الفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب اللتان أُقيمتا في ملعب برج العرب.
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