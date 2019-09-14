يوفنتوس يتعادل سلبيًّا أمام فيورنتينا

تحرير:محمد جمال ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م

يوفنتوس

انتهت مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بتعادل الفريقين سلبيا فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب ارتيميو فرانشى فى إطار الأسبوع الثالث من عمر بطولة الدورى الإيطالى (سيريا ايه). وبهذه النتيجة يستمر اليوفى فى تصدره لجدول الدورى الإيطالى (حتى الآن) برصيد سبع نقاط بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف إنتر ميلان في انتظار مباراة الأخير. وشهدت المباراة مفاجآت، حيث كانت السيطرة لفيورنتينا على مدار المباراة وظهر فريق السيدة العجوزة فى نصف ملعبه محاولا الدفاع عن مرماه.

ومع انطلاق الشوط الثانى حاول اليوفنتوس السيطرة على المباراة وتسجيل هدف للخروج بالثلاث نقاط، لكن انتهت المحاولات بالفشل، لتنتهى المباراة هى الأخرى بنتيجة صفر- صفر. ويعد هذا التعادل الأول لفيورنتينا على أرضه أمام يوفنتوس منذ 12 مباراة كما يعد هذا التعادل هو الأول لليوفى فى الدورى الإيطالى منذ بدايته