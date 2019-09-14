رياضة

يوفنتوس يتعادل سلبيًّا أمام فيورنتينا

تحرير:محمد جمال ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م
يوفنتوس
يوفنتوس
انتهت مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بتعادل الفريقين سلبيا فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب ارتيميو فرانشى فى إطار الأسبوع الثالث من عمر بطولة الدورى الإيطالى (سيريا ايه). وبهذه النتيجة يستمر اليوفى فى تصدره لجدول الدورى الإيطالى (حتى الآن) برصيد سبع نقاط بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف إنتر ميلان في انتظار مباراة الأخير. وشهدت المباراة مفاجآت، حيث كانت السيطرة لفيورنتينا على مدار المباراة وظهر فريق السيدة العجوزة فى نصف ملعبه محاولا الدفاع عن مرماه.
ومع انطلاق الشوط الثانى حاول اليوفنتوس السيطرة على المباراة وتسجيل هدف للخروج بالثلاث نقاط، لكن انتهت المحاولات بالفشل، لتنتهى المباراة هى الأخرى بنتيجة صفر- صفر. ويعد هذا التعادل الأول لفيورنتينا على أرضه أمام يوفنتوس منذ 12 مباراة كما يعد هذا التعادل هو الأول لليوفى فى الدورى الإيطالى منذ بدايته
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مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يقنتص فوزًا صعبًا من ليستر سيتي

حقق فريق مانشستر يوناتيد الفوز على ضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد (معقل الشياطين الحمر)، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد ماركوس راشفورد مهاجم اليونايتد ليمنح فريقه ثلاث نقاط إضافية تضاف إلى رصيده فى جدول الدورى، محتلا المركز الرابع برصيد 8 نقاط. ويعد هذا الفوز الـ9 فى آخر 10 مبارايات لعبها على أرضه أمام ليستر فى بطولة البريميرليج.
مؤمن زكريا

الأهلي: نتحمل نفقات علاج مؤمن زكريا ولم نقصر معه

أصدر جهاز كرة القدم بالنادي الأهلي بيانا أكد خلاله أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كل تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه، وتابع أن الخطيب عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له على أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من جميع الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.
الأهلى -واطلع برة (12)

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة كانو سبورت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية وخصوصًا أنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
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يوفنتوس‎

يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام فيورنتينا بالكالتشيو

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، وذلك من خلال قمة الجولة التي سيحتضنها ملعب أرتيمو فرانكي، عندما يستقبل فيورنتينا نظيره يوفنتوس، ويحتل اليوفي المركز الثاني بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاك، بينما يوجد الفيولا في المركز الـ16 بدون رصيد من النقاط، وتواجه الفريقان في 160 مباراة بالدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الفوز في 77 لقاء وتعادل في 50 مباراة وخسر 33 مواجهة أحرى، ويعد يوفنتوس أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في شباك فيورنتينا بواقع 263 هدفًا.
كاليدو كوليبالي

كوليبالي: تعافيت من هدفي العكسي أمام يوفنتوس

تحدث المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي عن الهدف العكسي الذي سجله في مباراة يوفنتوس، والذي منح به النقاط الثلاث للبيانكونيري، وتواجه نابولي ويوفنتوس على ملعب أليانز ستاديوم في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، وعلى الرغم من تقدم اليوفي بثلاثية نظيفة، فإن نابولي تمكن من قلب الأمور وتعديل النتيجة 3-3، قبل أن يسجل كوليبالي هدفًا قاتلا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة، ليبطل عودة نابولي، ويمنح يوفنتوس فوزًا غاليا بشق الأنفس، وذلك بحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية.
انتر ميلان‎ (1)

لوكاكو: العنصرية تجلب العار لكرة القدم

دعا الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، لاعبي كرة القدم لاتخاذ موقف موحد ضد العنصرية، غداة تعرضه لصيحات عنصرية من المشجعين خلال مباراة فريقه ضد كالياري في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي. ومنح البلجيكي فريقه الفوز 2-1 بتسجيل ركلة جزاء في الشوط الثاني، واجه خلال تنفيذها صيحات عنصرية من مشجعي كالياري الذين سبق لهم أن وجهوا إساءات مماثلة في الموسم الماضي حيال لاعبين آخرين من ذوي البشرة السمراء، أبرزهم اللاعب السابق ليوفنتوس مويس كين (المنتقل إلى صفوف إيفرتون الإنجليزي).
جيروم-بواتينج

يوفنتوس يسعى لإنهاء موسم الانتقالات بضم نجم بايرن

كشفت تقارير ألمانية، اليوم الإثنين، عن اقتراب نجم دفاع فريق بايرن ميونخ جيروم بواتينج من الانتقال لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك قبل الساعات الأخيرة من غلق سوق الانتقالات الصيفية، التى من المقرر أن تغلق غدا الإثنين فى نهاية اليوم. وجاء فى تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية أشارت فيه إلى أن تدريبات بايرن ميونخ اليوم شهدت قيام بواتينج بالتقاط الصور التذكارية مع زملائه بالفريق البافاري، وذلك استعدادا لسفره إلى تورينو في غضون الساعات القليلة المقبلة لإتمام انتقاله لصفوف فريق السيدة العجوز.
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