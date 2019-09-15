لماذا يتجنب العديد من الرجال الذهاب إلى الطبيب؟

غالبًا ما توجد بعض الأشياء الأخرى التي تساهم في عدم ذهاب الرجال إلى الأطباء كالخوف ومتلازمة البطل الخارق، حيث يخاف الرجال من التشخيص السيئ، كما يرون أنفسهم أقوياء
عند المقارنة بين رجل وامرأة مريضين، ففي الغالب ما تتوجه المرأة إلى الطبيب على الفور للكشف عن حالتها، ويبقى الرجل كما هو لا يحب الذهاب إلى الطبيب في كل مرة يصيبه شيء، وبالفعل قام استطلاع جديد حول هذا الأمر وكشف أن ما يقرب من ثلثي الرجال يتجنبون الذهاب إلى الطبيب لأطول فترة ممكنة، وقال 37% إنهم يحجبون معلومات عن أطبائهم، وبالتالي لا يستطيع الأطباء اكتشاف المشكلات التي تهدد حياتهم في وقت مبكر، مما يؤدي إلى مخاطر صحية أكبر وفي بعض الأحيان الموت، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
كجزء من حملة هذا العام، سأل استطلاعهم الرجال كيف يتعاملون مع علاجهم الطبي، فكانت النتائج كالتالي:
قال 72% من المشاركين إنهم يفضلون القيام بالأعمال المنزلية، مثل تنظيف المراحيض، بدلا من الذهاب إلى الطبيب، كما قال 65% إنهم يتجنبون الذهاب إلى الطبيب لأطول فترة ممكنة، واعترف 20% بأنهم غير صادقين دائمًا
كجزء من حملة هذا العام، سأل استطلاعهم الرجال كيف يتعاملون مع علاجهم الطبي، فكانت النتائج كالتالي:
قال 72% من المشاركين إنهم يفضلون القيام بالأعمال المنزلية، مثل تنظيف المراحيض، بدلا من الذهاب إلى الطبيب، كما قال 65% إنهم يتجنبون الذهاب إلى الطبيب لأطول فترة ممكنة، واعترف 20% بأنهم غير صادقين دائمًا مع أطبائهم بشأن صحتهم، بالإضافة إلى 37% حجبوا معلومات مهمة عن الأطباء حيث لم يكونوا مستعدين للتعامل مع التشخيص المحتمل الذي قد ينتج إذا قالوا الحقيقة.
كل الأمور التي فعلها الرجال من أجل عدم الحصول على التشخيص الصحيح عرضتهم للخطر، ولكن من المهم معرفة الأسباب التي تجعل الرجال لا يذهبون إلى أطبائهم.
تقول الدكتورة تيشا رو، إنه غالبًا ما توجد بعض الأشياء الأخرى التي تساهم في عدم ذهاب الرجال إلى الأطباء كالخوف ومتلازمة البطل الخارق، حيث يخاف الرجال من التشخيص السيئ، وفي نفس الوقت يرون أنفسهم أقوياء دائما وقادرين على التعامل مع أي شيء وذهابهم إلى الطبيب سيكون نقطة ضعف.
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كما أوضحت أن الخوف من الضعف يمكن أن يمتد إلى العديد من المشكلات الصحية، لا سيما المشكلات الحساسة مثل ضعف الانتصاب، فغالبا ما يتجنب الرجال التحدث عن هذه المشكلة مع الطبيب حتى وإن كان سيساعده.
لماذا يحجب الرجال المعلومات من الأطباء؟
قد يذهب بعض الرجال إلى الأطباء، لكنهم يحجبون المعلومات أو يكذبون عن قصد حول حالتهم الطبية الحالية، حيث يقول نيكولا جوردييفيتش، مستشار طبي، إن بعض الرجال يفعلون ذلك لأنهم يخشون من تشخيص محرج وأحيانًا بسبب الوصمة، ومن ناحية أخرى، تميل النساء إلى أن يكن أكثر مسؤولية عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية.
مخاطر تجنب الأطباء
يمكن أن تكون عواقب إيقاف الرعاية الطبية، أو الاحتفاظ بالمعلومات خطير، حيث أوضح الأطباء أن هناك بعض الأعراض الصامتة التي تجعل الحالة أكثر خطورة وفي مرحلة متقدمة، مثل تشخيص ما قبل السكري والحالات الطبية المزمنة الأخرى التي يجب معالجتها في أقرب وقت ممكن.
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والمثال الآخر هو سرطان البروستاتا الذي يمكن اكتشافه من خلال الفحص البدني البسيط، فالمرضى الذين تم تشخيصهم في مرحلة مبكرة لديهم تشخيص أفضل بكثير من أولئك الذين يظهرون متأخرين.
ومن خلال تأجيل هذه الاختبارات، قد يكون الرجال في حالة أسوأ بكثير بحلول الوقت الذي يتم فيه اكتشاف المرض أكثر مما لو كانوا قد ذهبوا في وقت مبكر وبشكل منتظم.
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كما أوضحت "رو" بسبب التأخير عن الذهاب إلى الطبيب أو عدم قول جميع المعلومات، فلم يعد المرض قابلا للعلاج في بعض الأحيان، وقد يتعين عليهم التعامل مع عواقب مثل غسيل الكلى وبتر الأطراف وأحيانًا الموت.
وبالرغم أنه مازال هناك بعض الرجال الذي لا يذهبون إلى الطبيب ولكن في الوقت الحالي، البعض منهم أكثر اطلاعا على الصحة العامة بفضل الإنترنت، وبالتالي هذه خطوة في الاتجاه الصحيح.