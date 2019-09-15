لماذا يتجنب العديد من الرجال الذهاب إلى الطبيب؟

غالبًا ما توجد بعض الأشياء الأخرى التي تساهم في عدم ذهاب الرجال إلى الأطباء كالخوف ومتلازمة البطل الخارق، حيث يخاف الرجال من التشخيص السيئ، كما يرون أنفسهم أقوياء

تحرير:فيروز ياسر ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

لماذا لا يذهب الرجال إلى الطبيب

عند المقارنة بين رجل وامرأة مريضين، ففي الغالب ما تتوجه المرأة إلى الطبيب على الفور للكشف عن حالتها، ويبقى الرجل كما هو لا يحب الذهاب إلى الطبيب في كل مرة يصيبه شيء، وبالفعل قام استطلاع جديد حول هذا الأمر وكشف أن ما يقرب من ثلثي الرجال يتجنبون الذهاب إلى الطبيب لأطول فترة ممكنة، وقال 37% إنهم يحجبون معلومات عن أطبائهم، وبالتالي لا يستطيع الأطباء اكتشاف المشكلات التي تهدد حياتهم في وقت مبكر، مما يؤدي إلى مخاطر صحية أكبر وفي بعض الأحيان الموت، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.

كجزء من حملة هذا العام، سأل استطلاعهم الرجال كيف يتعاملون مع علاجهم الطبي، فكانت النتائج كالتالي: قال 72% من المشاركين إنهم يفضلون القيام بالأعمال المنزلية، مثل تنظيف المراحيض، بدلا من الذهاب إلى الطبيب، كما قال 65% إنهم يتجنبون الذهاب إلى الطبيب لأطول فترة ممكنة، واعترف 20% بأنهم غير صادقين دائمًا