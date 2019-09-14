الأهلي: نتحمل نفقات علاج مؤمن زكريا ولم نقصر معه

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م

مؤمن زكريا

أصدر جهاز كرة القدم بالنادي الأهلي بيانا أكد خلاله أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كل تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه، وتابع أن الخطيب عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له على أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من جميع الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

وقال الجهاز الفني في بيانه عبر موقع النادي إنه لم يكن بحاجة للإعلان عن هذه التفاصيل؛ سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف الخطيب؛ لأن سياسة الأهلي لم تتغير، ولن يتخلى يوما عن أبنائه، كما أن رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته، والتقاه أكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة