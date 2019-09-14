رياضة

الأهلي: نتحمل نفقات علاج مؤمن زكريا ولم نقصر معه

تحرير:أحمد سعيد ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
أصدر جهاز كرة القدم بالنادي الأهلي بيانا أكد خلاله أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كل تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه، وتابع أن الخطيب عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له على أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من جميع الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.
وقال الجهاز الفني في بيانه عبر موقع النادي إنه لم يكن بحاجة للإعلان عن هذه التفاصيل؛ سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف الخطيب؛ لأن سياسة الأهلي لم تتغير، ولن يتخلى يوما عن أبنائه، كما أن رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته، والتقاه أكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة
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مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يقنتص فوزًا صعبًا من ليستر سيتي

حقق فريق مانشستر يوناتيد الفوز على ضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد (معقل الشياطين الحمر)، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد ماركوس راشفورد مهاجم اليونايتد ليمنح فريقه ثلاث نقاط إضافية تضاف إلى رصيده فى جدول الدورى، محتلا المركز الرابع برصيد 8 نقاط. ويعد هذا الفوز الـ9 فى آخر 10 مبارايات لعبها على أرضه أمام ليستر فى بطولة البريميرليج.
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يوفنتوس يتعادل سلبيًّا أمام فيورنتينا

انتهت مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بتعادل الفريقين سلبيا فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب ارتيميو فرانشى فى إطار الأسبوع الثالث من عمر بطولة الدورى الإيطالى (سيريا ايه). وبهذه النتيجة يستمر اليوفى فى تصدره لجدول الدورى الإيطالى (حتى الآن) برصيد سبع نقاط بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف إنتر ميلان في انتظار مباراة الأخير. وشهدت المباراة مفاجآت، حيث كانت السيطرة لفيورنتينا على مدار المباراة وظهر فريق السيدة العجوزة فى نصف ملعبه محاولا الدفاع عن مرماه.
الأهلى -واطلع برة (12)

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة كانو سبورت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية وخصوصًا أنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
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رينيه- فايلر‎ (2)

الأهلي يفاضل بين فايلر وياكين لتدريب الفريق

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأشار المصدر إلى أن هناك وفدا أهلاويا مكونا من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والذي سافر صباح اليوم إلى سويسرا في إطار مفاوضاتهم مع أكثر من مدرب للاستقرار على المدير الفني الذي سيتولى المسئولية الفنية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذى تمت إقالته عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد.
الخطيب- ولاسارتي‎

إكرامي يكشف جنسية مدرب الأهلي الجديد

أكد إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، والمشرف على مدربي حراس المرمى في قطاع الناشئين بالنادي أن إدارة القلعة الحمراء، اقتربت من التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخسارة من فريق بيراميدز،في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر. وكشف اكرامي في تصريحات إذاعية عبر راديو إذاعة الشباب والرياضة، مساء اليوم الجمعة، أن الأهلي يفاضل بين مدرب سويسري وآخر صربي، وحتى الآن لم يتم حسم هوية المدرب الذي سيقود المارد الأحمر خلال الفترة القادمة.
محمود-الخطيب (1)

ضياء السيد: فرص عملي في الأهلي مستحيلة بسبب الخطيب

يرى ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب الشباب السابق، أن فرص عمله داخل القلعة الحمراء تكاد تكون مستحيلة في ظل وجود مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب. وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال نجم النادي الأهلي السابق: "سبب صعوبة عملي مع الأهلي هو ترشح زوج ابنتي في انتخابات الأحمر على مقعد تحت السن ضمن قائمة محمود طاهر رئيس النادي السابق، وليس لي علاقة بترشح زوج ابنتي ضمن قائمة طاهر، بل كنت وقتها في الإمارات ولم أشارك في الدعاية الانتخابية للقلعة الحمراء".
كوليبالي

تفاصيل جلسة النجم الساحلي مع الأهلي بسبب كوليبالي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، اقتراب حل أزمة لاعبه الإيفواري سليماني كوليبالي مع فريقه السابق، الأهلي. وحصل الأهلي على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بتغريم سليماني كوليبالي مليونا و436 ألف دولار عقابا على هروبه من القلعة الحمراء في شهر أبريل 2017. وقال قيس عاشور، المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي، في تصريحات تليفزيونية، إن مهدي العجيمي مدير الكرة، عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للتفاوض حول أزمة كوليبالي، وأوضح أنه سيتم تأهيل سليماني كوليبالي بدنيا للعودة إلى مباريات الفريق، لحين حل مشكلة اللاعب مع الأهلي.
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