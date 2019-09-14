مانشستر يونايتد يقنتص فوزًا صعبًا من ليستر سيتي

تحرير:محمد جمال ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م

مانشستر يونايتد

حقق فريق مانشستر يوناتيد الفوز على ضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد (معقل الشياطين الحمر)، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد ماركوس راشفورد مهاجم اليونايتد ليمنح فريقه ثلاث نقاط إضافية تضاف إلى رصيده فى جدول الدورى، محتلا المركز الرابع برصيد 8 نقاط. ويعد هذا الفوز الـ9 فى آخر 10 مبارايات لعبها على أرضه أمام ليستر فى بطولة البريميرليج.

بدأت المباراة بأجواء ساخنة حيث احتسب حكم المباراة ضربة جزاء بعد 8 دقائق فقط من انطلاق المباراة، ليسكنها ماركوس راشفورد فى شباك فريق ليستر سيتي. واستمرت المباراة بأجواء هادئة مع محاولات قليلة من الفريقين للوصول لمرمى الآخر، لكن انتهت جميعها بالفشل، ليخرج اليونايتد بثلاث نقاط. كما حقق ساوثهامبتون الفوز