جريمة

السر في الشنطة.. قصة سقوط عصابة تسفير الشباب للخارج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابي تخصص فى مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تسفير المواطنين للخارج بموجب تأشيرات سفر مزورة
١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
حقائب سفر
حقائب سفر
الثراء السريع -أو الفاحش كما يطلق عليه البعض- له طرق عدة غالبيتها غير مشروعة بالمخالفة للقانون، لطالما ارتبط ذلك الحلم بعالم الإجرام بغض الطرف عن الطريقة، ذلك ما أقدم عليه 10 أشخاص بينهم اثنان يحملان جنيسة دولة عربية، ويقيم أحدهما في دولة أجنبية، ورغم اختلاف الثقافات جمعتهم "المصلحة" وحلم مشبوه، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تسهيل سفر راغبي العمل بالدول العربية والأجنبية خاصة الشباب بموجب تأشيرات سفر "مزورة" أو الهروب عبر الشواطئ في اتجاه سواحل إحدى الدول الأجنبية.
جاءت الخطة بسيناريو مختلف عن المعهود، لم يعمد القائمون على التشكيل إلى تأسيسي مكتب أو شركة لإلحاق العمالة بالخارج ومن ثم سهولة كشف أمرهم من قبل قوات الشرطة والقبض عليهم سريعا، شرعوا في استخدام طريقة مغايرة تماما. تركزت الخطة على أن أحد المتهمين الذي يقيم في دولة أجنبية -العقل المدبر والمحرك الأساسي
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المستشار- محمد- شرين- فهمى (2)

تأجيل محاكمة 12 متهمًا بخلية داعش لـ23 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والترويج للتنظيم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتكوين جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالقانون وتعطيل العمل بالدستور، عن طريق التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وارتكاب جرائم من شأنها الإخلال بالأمن العام بالبلاد والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بالبلاد، وتعريض أمنه للخطر، ومن أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، إلى جلسة 23 سبتمبر الجاري، لاستكمال سماع الشهود.
شنق

اكتئاب وحبل مشنقة.. ماذا حدث داخل شقة دكرنس بالدقهلية؟

أقدم شاب بالشهادة الإعدادية على الانتحار شنقًا داخل منزله في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إثر إصابته بحالة اكتئاب شديدة ودخوله في أزمة نفسية حادة منذ فترة، حيث دخلت والدته الغرفة لإيقاظه وفوجئت به قد فارق الحياة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة دكرنس، يفيد بوصول شاب مراهق مقيم ببندر دكرنس إلى المستشفى جثة هامدة، ويوجد شبهة انتحار.
طفل رضيع في المقابر

«في كيس بلاستيك».. العثور على طفل رضيع بمقابر الدقهلية

عثر عدد من أهالي قرية شنيسة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، على جثة طفل حديث الولادة في حالة متعفنة، ملقى بجانب أحد مقابر القرية، داخل كيس بلاستيك. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ للعميد عماد المهدي، مأمور مركز شرطة أجا، من أهالي القرية يفيد بعثورهم على طفل حديث الولادة أثناء زيارتهم للقبور، وتوجهوا به إلى المستشفى أجا المركزي لاتخاذ اللازم.
لغز طعن عريس في الدقهلية (2)

دماء في شقة الزوجية.. لغز طعن عريس في الدقهلية (صور)

«الحقني بابا».. آخر كلمتين نطق بها شاب في العقد الثاني من العمر، لم يمر على زواجه أكثر من 25 يومًا، من قرية السماحية الكبرى التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ دخل في غيبوبة شديدة ويرقد بغرفة العناية المركزة في مستشفى المنصورة الدولي، إثر تلقيه 4 طعنات بسكين، في الكتف والبطن تسببت طعنة نافذة في تهتك الكلى اليسرى واستئصالها وأخرى في قطع بصباع اليد. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بالحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
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حكاية حلم مشبوه زج برجل أعمال خلف القضبان

جني المال وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبد مشقة وعناء العمل الجاد والاستمتاع بالرزق الحلال بات جُل حلمه، تحول الأمر من تطلعات تراوده إلى أفكار أضحى أسيرها، لم يرض صاحب شركة استيراد وتصدير بما قسمه الله له من رزق، عمد إلى استخدام ذكائه أملا في بلوغ هدفه المنشود غير عابئ بأن ما يدور في مخيلته جريمة يُعاقب عليها القانون تنهي حياته سجينا خلف قضبان "زنزانة"، إلا أنه استسلم إلى وساوس الشيطان ومن ثم اتخاذ قرار مصيري لم يدر لبرهة أنه سيزج به في السجن.
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«رشوة المطار وأحداث ماسبيرو» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات اليوم بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، محاكمة 5 متهمين، بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي في قضية طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع (فضة) من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين، وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، أجلت القضية بالجلسة الماضية، لطلب تاجر بضائع التصالح مع الجمارك.
تزوير-مستندات (3)

ليلة سقوط عاطل وسيدة احترفا النصب على «الغلابة»

9 قضايا نصب وتزوير وتبديد لم تمنع عاطلا عن الاستمرار في أفعاله المخالفة للقانون، فيمضي ولا يبالي، كل همه جمع المال وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبّد عناء ومشقة العمل، غير عابئ بحلاوة الرزق الحلال، سجله الإجرامي بات مكتظا بالوقائع لينضم إلى قائمة العناصر الخطرة التي لها معلومات جنائية مسجلة لدى جهاز الشرطة، فحال ورود بلاغ إلى أقسام الشرطة الواقعة في نطاق سكنه، تتجه إليه أصابع الاتهام، لا سيما أن له باعا في ارتكاب تلك الوقائع على مدار سنوات طوال.
محكمة-ارشفية

إحالة مسؤولة بالتعليم و16 طالبة للجنايات للتزوير

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، و16 طالبة، وموظف بشركة خاصة وآخر عاطل إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى لطالبات القسم الأمريكى بمدرسة خاصة مقابل مبالغ مالية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة الأولى وهى من أرباب الوظائف العمومية، اشتركت بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية، عبارة عن (نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوي).
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