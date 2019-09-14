السر في الشنطة.. قصة سقوط عصابة تسفير الشباب للخارج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابي تخصص فى مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تسفير المواطنين للخارج بموجب تأشيرات سفر مزورة

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

حقائب سفر

الثراء السريع -أو الفاحش كما يطلق عليه البعض- له طرق عدة غالبيتها غير مشروعة بالمخالفة للقانون، لطالما ارتبط ذلك الحلم بعالم الإجرام بغض الطرف عن الطريقة، ذلك ما أقدم عليه 10 أشخاص بينهم اثنان يحملان جنيسة دولة عربية، ويقيم أحدهما في دولة أجنبية، ورغم اختلاف الثقافات جمعتهم "المصلحة" وحلم مشبوه، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تسهيل سفر راغبي العمل بالدول العربية والأجنبية خاصة الشباب بموجب تأشيرات سفر "مزورة" أو الهروب عبر الشواطئ في اتجاه سواحل إحدى الدول الأجنبية.

جاءت الخطة بسيناريو مختلف عن المعهود، لم يعمد القائمون على التشكيل إلى تأسيسي مكتب أو شركة لإلحاق العمالة بالخارج ومن ثم سهولة كشف أمرهم من قبل قوات الشرطة والقبض عليهم سريعا، شرعوا في استخدام طريقة مغايرة تماما. تركزت الخطة على أن أحد المتهمين الذي يقيم في دولة أجنبية -العقل المدبر والمحرك الأساسي