توتنهام تقسو على كريستال بالاس برباعية نظيفة

تحرير:محمد جمال ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

هارى كين

نجح فريق توتنهام في تحقيق فوز ساحق على نظيره كريستال بالاس بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب توتنهام هوتسبير، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل لصالح السبيرز سون هونج مين "هدفين" وإيريك لاميلا "هدفا"، وباتريك فان انخولت لاعب كريستال بالاس "هدفا" بالخطأ في مرماه. ويعد هذا الفوز الثامن على التوالى لتوتنهام على أرضهم وبين جماهيرهم فى المباريات التى استضافوا فيها كريستال بالاس.

وبدأ توتنهام بداية قوية حيث لم ينتظر سوى مرور 10 دقائق حتى سجل سون مهاجم السبيرز أول أهداف المباراة بتميريرة مساعدة من ألدروايريلد، ليؤكد فان أنخولت لاعب كريستال بالاس تقدم توتنهام بهدف فى مرماه فى الدقيقة 21 من عمر المباراة. واستمر حفل الأهداف حيث أحرز سون لاعب السبيرز هدفا ثانيا فى الدقيقة 23 من