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مياه الأمطار تغرق الكورنيش الجديد في مطروح (صور)

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
الأمطار
الأمطار
تسببت مياه الأمطار في مدينة مرسى مطروح اليوم السبت، في غرق شارع المينا القديم المتجه إلى الكورنيش الجديد وشاطئ روميل، حيث تسبب تراكم المياه بالشارع في عرقلة حركة السيارات. وذلك بعدما شهدت المحافظة منذ قليل أمطارا غزيرة، وسط حالة من الفرحة بين الأهالي والزوار والمصطافين، وذلك تزامنا مع استعدادات محافظة مطروح، المكثفة لمواجهة السيول والكوارث بمدن ومراكز المحافظة.
جاء ذلك مع اقتراب موسم الشتاء خلال آخر الشهر الحالي وبدايات الشهر المقبل، والتي من أبرزها تشكيل لجنة الأزمات لمواجهة السيول وذلك بالتنسيق وتكثيف الجهود والتواصل المستمر بين كل الجهات المعنية بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسة بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار على
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سيدة تضع مولودها على بلاط حمام مستشفى بالدقهلية

قال الدكتور أحمد الدسوقي، مدير مستشفى منية النصر المركزي بمحافظة الدقهلية، إن السيدة التي وضعت مولودها على بلاط حمام المستشفى، اليوم السبت، حالتها مستقرة إذ وصلت المستشفى الساعة السادسة صباحًا، ووضعت طفلها بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الطفل دخل الحضانة لعدة ساعات ثم خرج معها الساعة 11 صباحًا، بعد الاطمئنان على صحته وصحة الأم، وانتهاء الإجراءات اللازمة للتطعيمات وغيرها، نافيا ما تردد عن غياب الأطباء بالمستشفى أو ورفض إدارة المستشفى استقبال الحالة ورعايتها.
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السيسي عن بناء قصور رئاسية: «أه عملت بس مش لنفسي»

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، حقيقة بناء قصور رئاسية، قائلًا: "ناس بتسأل الحاجات اللي اتقالت دي عملتها ولا لا، اللي بيني وبينكم الثقة، مش أني أكبر من المساءلة أو إني مش عاوز ارد على كلام يتوجه لي، قالوا إني ببني قصور رئاسية أنا بنيت وببني وهبني، ومفيش حاجة باسمي، كله للدولة". وأضاف الرئيس، إنه لا يجب على الشعب المصري أن يقلق، أو يشعر بالتشكيك في مؤسسات الدولة، حيث إن الدولة ومؤسساتها لن تسمح أن يكون هناك شخص "مش كويس" مستمر فيها، مضيفًا: "ممكن يكون حد مش كويس موجود، وده طبيعي، بس اللي مش طبيعي إننا نقبله أو نشجعه أو نسكت عليه".
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السيسي عن تكاليف المدافن: «والله هذا كذب وافتراء»

نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما تم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن تكاليف المدافن الخاصة بعائلته، قائلًا: "هذا كذب وافتراء". ولفت الرئيس السيسي خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أن ما تم إنجازه خلال الخمس سنوات الماضية ليس إنجاز شخص ولا حكومة، ولكن إنجاز أمة.
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نهاية غير متوقعة.. هكذا عرض شاب «فلاشة سلبيات» أمام الرئيس

في مفاجأة غير متوقعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فاجأ المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، وأحد المشاركين في جلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع»، الحضور بطلبه عرض محتوى فلاشة أمام الرئيس تحتوي على سلبيات موجودة في الإنجازات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لمحاسبة المقصرين. وبدا أن «الخشاب» يفاجئ مدير الجلسة، محمود التميمي، بطلبه عرض الفلاشة، مرجعاً السبب في طلبه إلى أنه «ليس كل الموجود على السوشيال ميديا مزيفا»، قبل أن يطلب إذن الرئيس لعرض الفلاشة، وهو ما وافق عليه الرئيس السيسي.
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السيول تحاصر الطرق وتغرق المترو في الجزائر (فيديو)

أعلنت السلطات الجزائرية، مساء أمس الخميس، حالة استنفار قصوى بالجزائر العاصمة بسبب تساقط كميات كبيرة من الأمطار تجاوزت "40 ملم" تسببت فى سيول جارفة أغرقت جميع أحياء ولاية الجزائر في المياه والأوحال. ووفق تقارير محلية شهدت الجزائر العاصمة، هطول أمطار غزيرة لساعات طويلة نتجت عنها سيول جارفة تسببت في عرقلة حركة السير في عدة مناطق وغلق العديد من الطرقات الرئيسية، بالإضافة إلى تحويل جميع الرحلات الجوية نحو مطارات شرقى البلاد، وذلك بحسب سكاى نيوز عربية.
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أمطار وشبورة.. تعرف على طقس الـ72 ساعة المقبلة

توقع أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الـ72 ساعة المقبلة، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "dmc"، إذ صرح بأن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، اليوم الخميس وغدا الجمعة، مع استمرار الشبورة، لكن يومي السبت والأحد المقبلين ستكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وستكون ما بين خفيفة ومتوسطة، نظرا لقرب بداية فصل الخريف، موضحا أنه بالنسبة لشائعات هطول سيول كثيفة في شهر سبتمبر، فإن السيول هي من سمات موسم الخريف وليس سبتمبر فقط.
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حمامات غير آدمية.. غضب في أول أيام الدراسة بمطروح

استقبلت مدارس مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، طلاب المرحلة الابتدائية وروضة الأطفال فى 245 مدرسة ابتدائي و77 رياض أطفال، وسط حضور متوسط من طلاب المرحلتين، حيث أبدى عدد من أولياء الأمور بمدرسة عادل الصفتي، في مطروح، استياءهم بسبب تدهور حالة المدرسة ودورات المياه وغياب الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، فضلا عن عدم استطاعة الأطفال دخول دورات المياه لعدم نظافتها، وكذلك الغياب التام للمراقبة على المدرسة.
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مصرع 11 شخصًا في انقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب

لقى 11 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون إثر انقلاب حافلة جراء سيول في إقليم الرشيدية في جنوب شرق المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية أمس الأحد، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت السلطات في بيان إنّ حافلة الركاب انقلبت في واد دمشان بمنطقة الخنك "جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي". وأشار البيان إلى أن الحصيلة الأولية للضحايا تفيد بسقوط ستة قتلى فيما تم إنقاذ 27 آخرين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة" نقلوا على إثرها إلى أحد مستشفيات الرشيدية.
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