مياه الأمطار تغرق الكورنيش الجديد في مطروح (صور)

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

الأمطار

تسببت مياه الأمطار في مدينة مرسى مطروح اليوم السبت، في غرق شارع المينا القديم المتجه إلى الكورنيش الجديد وشاطئ روميل، حيث تسبب تراكم المياه بالشارع في عرقلة حركة السيارات. وذلك بعدما شهدت المحافظة منذ قليل أمطارا غزيرة، وسط حالة من الفرحة بين الأهالي والزوار والمصطافين، وذلك تزامنا مع استعدادات محافظة مطروح، المكثفة لمواجهة السيول والكوارث بمدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك مع اقتراب موسم الشتاء خلال آخر الشهر الحالي وبدايات الشهر المقبل، والتي من أبرزها تشكيل لجنة الأزمات لمواجهة السيول وذلك بالتنسيق وتكثيف الجهود والتواصل المستمر بين كل الجهات المعنية بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسة بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار على